62 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak, Austin’e yaklaşırken şiddetli sarsıntılar başladı. Kısa süre sonra kanadın arka kısmındaki flapın yerinden çıktığı fark edildi. Yolcular, hızla ilerleyen uçağın kanadında sallanan parçayı görünce büyük panik yaşadı. Facianın eşiğinden dönüldü Kanattan kopan parça düşseydi, uçağın kuyruğuna çarpma ihtimali bulunuyordu. Bu da ciddi bir kazaya yol açabilirdi. Neyse ki uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve kimse yaralanmadı.Delta Havayolları, olay sonrası Boeing 737’yi bakıma aldı. Federal Havacılık İdaresi ise soruşturma başlattı. Havayolu şirketi, “Yolcularımızın güvenliği her şeyden önemli” açıklamasını yaptı.Bu tür kazalar nadiren yaşansa da, uzmanlar uçak kanatlarındaki flapların iniş ve kalkış için kritik olduğunu vurguluyor. Delta’nın bu olay sonrası Federal Havacılık İdaresi ile yakın işbirliği yapacağı açıklandı.
Yine Boeing yine dehşet: Yolcu uçağının kanadı havada parçalandı

12:47 23.08.2025 (güncellendi: 12:48 23.08.2025)
Orlando’dan Teksas’a giden yolcu uçağında korku dolu dakikalar yaşandı. Delta Havayolları’na ait Boeing 737’nin kanadındaki parça binlerce metre yüksekte havada kopunca, yolcular panik yaşadı.
62 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak, Austin’e yaklaşırken şiddetli sarsıntılar başladı. Kısa süre sonra kanadın arka kısmındaki flapın yerinden çıktığı fark edildi. Yolcular, hızla ilerleyen uçağın kanadında sallanan parçayı görünce büyük panik yaşadı.

Facianın eşiğinden dönüldü

Kanattan kopan parça düşseydi, uçağın kuyruğuna çarpma ihtimali bulunuyordu. Bu da ciddi bir kazaya yol açabilirdi. Neyse ki uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve kimse yaralanmadı.
Delta Havayolları, olay sonrası Boeing 737’yi bakıma aldı. Federal Havacılık İdaresi ise soruşturma başlattı. Havayolu şirketi, “Yolcularımızın güvenliği her şeyden önemli” açıklamasını yaptı.
Bu tür kazalar nadiren yaşansa da, uzmanlar uçak kanatlarındaki flapların iniş ve kalkış için kritik olduğunu vurguluyor. Delta’nın bu olay sonrası Federal Havacılık İdaresi ile yakın işbirliği yapacağı açıklandı.
