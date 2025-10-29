Türkiye
Everest’te kar felaketi: Kurtarma helikopteri düştü, turizm durduruldu
Everest’te kar felaketi: Kurtarma helikopteri düştü, turizm durduruldu
Nepal ve Tibet’te mevsim dışı yoğun kar yağışı, Everest bölgesini felç etti. Trekking rotaları kapatıldı, yüzlerce turist mahsur kaldı. Kurtarma için... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
Everest’te kar felaketi: Kurtarma helikopteri düştü, turizm durduruldu

14:33 29.10.2025
Nepal ve Tibet’te mevsim dışı yoğun kar yağışı, Everest bölgesini felç etti. Trekking rotaları kapatıldı, yüzlerce turist mahsur kaldı. Kurtarma için gönderilen bir helikopter iniş sırasında düştü.
Nepal ve Çin’in Everest bölgesi, hafta başından bu yana etkili olan mevsim dışı kar yağışı nedeniyle kapatıldı. Yetkililer, bölgede turizmi tamamen durdurduklarını ve yüksek dağ geçitlerinde trekking rotalarının iptal edildiğini duyurdu.

Kurtarma helikopteri karlara gömüldü

Nepal Sivil Havacılık Kurumu, Lobuche yakınlarında mahsur kalan turistleri kurtarmak üzere gönderilen özel bir helikopterin iniş sırasında yoğun karda kayarak devrildiğini açıkladı. Helikopterin pilotu sağ kurtarıldı, ancak turistlerin akıbeti henüz bilinmiyor.

Yoğun kar yüzünden görüş sıfır

Tibet’in Tingri bölgesinde yollar buzla kaplanırken, turizm yetkilileri bilet satışlarını durdurdu. Yollarda görüş mesafesinin neredeyse sıfıra indiği, araç trafiğinin tamamen durduğu bildirildi. Hava tahminleri, sıcaklıkların bu hafta boyunca sıfırın altına ineceğini gösteriyor.
Nepal’deki yetkililer, Annapurna, Manaslu ve Dhaulagiri gibi popüler dağ rotalarında trekking faaliyetlerini askıya aldı. Turistlere “rotalarınıza devam etmeyin, bulunduğunuz yerde kalın” çağrısı yapıldı.

Önce fırtına, şimdi felaket

Yetkililer, Bengal Körfezi’nden gelen Montha Kasırgası’nın etkisiyle bölgede yağışların perşembe ve cuma günleri de süreceğini bildirdi. Nepal’de son haftalarda meydana gelen sel ve heyelanlarda 50’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
