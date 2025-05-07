https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/uss-harry-s-truman-ucak-gemisinden-kalkan-ikinci-savas-ucagi-denize-dustu-2-pilot-hafif-yarali-1095997052.html
USS Harry S. Truman uçak gemisinden kalkan ikinci savaş uçağı denize düştü: 2 pilot hafif yaralı
USS Harry S. Truman uçak gemisinden kalkan ikinci savaş uçağı denize düştü: 2 pilot hafif yaralı
Sputnik Türkiye
Kızıldeniz'de bulunan USS Harry S. Truman uçak gemisinden kalkan bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı düştü. Bu, 8 gün içerisinde düşen ikinci ABD savaş uçağı... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T04:13+0300
2025-05-07T04:13+0300
2025-05-07T04:13+0300
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abd
uss harry s. truman
savaş uçağı
kızıldeniz
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Kızıldeniz'deki USS Harry S. Truman uçak gemisinden kalkan bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı daha düştü.Konuyla ilgili bilgi sahibi 4 kişinin CNN'e verdiği bilgilere göre, uçaktan atlayan 2 pilot helikopterle hafif yaralı olarak kurtarıldı. Olay ise durumu bilen iki kişiye göre, savaş uçağı, uçak gemisine inmeye çalışırken bir tür frenleme sistemi arızası yaşandı ve pilot ile silah sistemleri subayı fırlatma koltuğunu kullanmak zorunda kaldı.8 gün önce 29 Nisan'da ABD'ye ait bir FA-18E tipi savaş uçağı, Kızıldeniz'deki USS Harry Truman uçak gemisinden düşmüş, mürettebattan bir kişi hafif yaralanmıştı.29 Nisan'daki olayda CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili ise, savaş uçağının, Husi ateşinden kaçmak için keskin bir dönüş yapan uçak gemisinden düştüğünü bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/abdye-ait-savas-ucagi-ucak-gemisinden-denize-dustu-1095757675.html
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abd, uss harry s. truman, savaş uçağı, kızıldeniz
abd, uss harry s. truman, savaş uçağı, kızıldeniz
USS Harry S. Truman uçak gemisinden kalkan ikinci savaş uçağı denize düştü: 2 pilot hafif yaralı
Kızıldeniz'de bulunan USS Harry S. Truman uçak gemisinden kalkan bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı düştü. Bu, 8 gün içerisinde düşen ikinci ABD savaş uçağı oldu.
Kızıldeniz'deki USS Harry S. Truman uçak gemisinden kalkan bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı daha düştü.
Konuyla ilgili bilgi sahibi 4 kişinin CNN'e verdiği bilgilere göre, uçaktan atlayan 2 pilot helikopterle hafif yaralı olarak kurtarıldı. Olay ise durumu bilen iki kişiye göre, savaş uçağı, uçak gemisine inmeye çalışırken bir tür frenleme sistemi arızası yaşandı ve pilot ile silah sistemleri subayı fırlatma koltuğunu kullanmak zorunda kaldı.
8 gün önce 29 Nisan'da ABD'ye ait bir FA-18E tipi savaş uçağı, Kızıldeniz'deki USS Harry Truman uçak gemisinden düşmüş, mürettebattan bir kişi hafif yaralanmıştı.
29 Nisan'daki olayda CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili ise, savaş uçağının, Husi ateşinden kaçmak için keskin bir dönüş yapan uçak gemisinden düştüğünü bildirmişti.