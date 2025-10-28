https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/kenyada-turistleri-tasiyan-ucak-dustu-11-olu-1100554635.html
Kenya'da turistleri taşıyan uçak düştü: 11 ölü
28.10.2025
Kenya’nın kıyı bölgesi Kwale’de, Maasai Mara Ulusal Parkı’na gitmekte olan küçük bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Mombasa Air Safari havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçakta 8 Macar, 2 Alman yolcu ve Kenyalı pilotun bulunduğu, tümünün yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazanın, Diani hava şeridinden kalkıştan kısa süre sonra, ormanlık ve engebeli bir bölgede meydana geldiği bildirildi.Kwale Bölge Komiseri Stephen Orinde, yerel basına yaptığı açıklamada uçağın saat 05.30 civarında düştüğünü, ancak Kenya Ulaştırma Bakanlığı’nın daha sonra kazanın 08.35’te yaşandığını duyurduğunu söyledi. Bölgede sabah saatlerinde şiddetli yağış olduğu bildirildi.Yetkililer, pilotun kalkıştan sonra kuleyle iletişime geçmediğini ve yaklaşık 30 dakika boyunca kendisine ulaşılamadığını belirtti. Arama çalışmalarının ardından uçağın enkazına ulaşıldı. Görgü tanıkları, büyük bir patlama sesi duyduklarını ve olay yerine vardıklarında tanınmayacak halde yanmış enkaz bulduklarını aktardı. Uçağın modeli Cessna Caravan olarak açıklandı. Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, kazanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.Kenya’nın batısındaki Maasai Mara Ulusal Parkı, Serengeti’den gelen yıllık büyük göçüyle dünya çapında tanınıyor ve her yıl binlerce turist çekiyor. Diani sahil kasabasından bölgeye yaklaşık iki saatlik bir uçuş mesafesinde bulunuyor.
