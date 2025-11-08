https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/dagistanda-helikopter-dustu-5-kisi-hayatini-kaybetti-1100831202.html
Dağıstan'da helikopter düştü: 5 kişi hayatını kaybetti
Dağıstan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nizam Halilov, Kizlyar Elektromekanik Fabrikası (KEMZ) çalışanlarının Dağıstan’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybettiğini doğruladı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Dağıstan Müdürlüğü verilerine göre, Karabudakhkent bölgesinde özel bir helikopter, boş bir eve düşerek yangına neden oldu.Dağıstan Sağlık Bakanlığı, dört kişinin olay yerinde öldüğünü, bir kişinin ise İzberbaş Merkez Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralanan iki kişinin Mahaçkale’deki yanık merkezine sevk edildiği, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.Bölgedeki acil servisler, daha önce helikopterde KEMZ çalışanlarının bulunduğunu aktarmıştı. Kizlyar Belediyesi, yaralılar arasında fabrika direktörü İbrahim Akhmatov’un oğlu Ahmat Akhmatov’un da olduğunu açıkladı.Halilov, “KEMZ şirketine ait özel Ka-226 helikopteri düştü. Kazada beş kişi hayatını kaybetti. Aralarında işletme çalışanları da var. İki kişi ağır yaralı, gerekli tüm tıbbi yardımın sağlanması için çalışıyoruz.” dedi.Bölge Valiliği Basın Servisi’nin bildirdiğine göre, Dağıstan’da düşen helikopteri test pilotu Vladimir Andreyev, mürettebatın ikinci üyesi ise Kizlyar Elektromekanik Fabrikası (KEMZ) İcra Direktörü Ahmat Ahmatov kullanıyordu.
dağıstan
