https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/karelyada-su-30-savas-ucagi-dustu-murettebat-yasamini-yitirdi-1100983609.html
Karelya’da Su-30 savaş uçağı düştü: Mürettebat yaşamını yitirdi
Karelya’da Su-30 savaş uçağı düştü: Mürettebat yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Karelya Cumhuriyeti’nde eğitim uçuşu yapan bir Su-30 savaş uçağının düştüğünü ve kazada mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T22:08+0300
2025-11-13T22:08+0300
2025-11-13T22:08+0300
dünya
karelya
rusya savunma bakanlığı
rusya
su-30
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079287048_0:0:1476:830_1920x0_80_0_0_0875e9787ce7b5be2c0ccea0dc3b40d1.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu’na bağlı Karelya Cumhuriyeti’nde eğitim uçuşu yapan bir Su-30 savaş uçağının düştüğünü duyurdu.Bakanlığın açıklamasında “Bugün Moskova saatiyle 19.00 civarında planlı bir eğitim uçuşu sırasında Su-30 uçağı kaza yaptı. Uçak, ıssız bir bölgeye düştü ve uçuş, mühimmatsız gerçekleştiriliyordu” denildi. Kazanın gerçekleştiği Prionejsk bölgesine acil yardım ekipleri yönlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/imf-ukrayna-dis-yardim-alabilmek-icin-saglam-bir-yolsuzlukla-mucadele-sistemi-kurmali--1100983401.html
karelya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079287048_195:0:1347:864_1920x0_80_0_0_59c5f712d0be3371d4cf18e111fb93a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
karelya, rusya savunma bakanlığı, rusya, su-30
karelya, rusya savunma bakanlığı, rusya, su-30
Karelya’da Su-30 savaş uçağı düştü: Mürettebat yaşamını yitirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Karelya Cumhuriyeti’nde eğitim uçuşu yapan bir Su-30 savaş uçağının düştüğünü ve kazada mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu’na bağlı Karelya Cumhuriyeti’nde eğitim uçuşu yapan bir Su-30 savaş uçağının düştüğünü duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında “Bugün Moskova saatiyle 19.00 civarında planlı bir eğitim uçuşu sırasında Su-30 uçağı kaza yaptı. Uçak, ıssız bir bölgeye düştü ve uçuş, mühimmatsız gerçekleştiriliyordu” denildi.
Kazanın gerçekleştiği Prionejsk bölgesine acil yardım ekipleri yönlendirildi.