Trump’ın uçağı ile yolcu uçağı arasında tehlikeli yakınlaşma

ABD Başkanı Trump ve bir yolcu uçağının yaklaştığı fark edilince, yolcu uçağı uyarıldı. Hava kontrolörü, yolcu uçağı pilotlarına 'Kim olduğunu görüyorsunuzdur' dedi. Detaylar haberde...

2025-09-17T16:29+0300

2025-09-17T16:29+0300

2025-09-17T16:29+0300

dünya

donald trump

boeing 747

airbus a321

haberler

abd

new york

londra

spirit

uçak

New York merkezli Bloomberg’in haberine göre Trump, o sırada Londra’ya gitmek için yola çıkmıştı.Olay, 16 Eylül Salı günü meydana geldi. Fort Lauderdale’den Boston’a giden Spirit 1300 sefer sayılı uçak (Airbus A321), Long Island üzerinde başkanlık uçağı Boeing 747 ile rotaları kesişti.Hava kontrolörü fark ettiHava trafik kontrolörü, uçakların benzer irtifalarda bulunduğunu ve birbirlerine doğru hareket ettiğini fark etti. Habere göre Spirit pilotlarını yön değiştirmeleri için birkaç kez uyarmaya çalıştı.‘20 derece sağa dönün’Uçaklar birkaç mil mesafede güvenli bir uzaklıkta kalmış olsalar da olay sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kontrolör ile pilotlar arasındaki telsiz konuşmalarının kaydı X ve Bluesky’de hızla yayılmaya başladı.Ajansın aktardığına göre kayıtta kontrolörün sert talimatları duyuluyor:"Spirit 1300, 20 derece sağa dönün. Hemen!" Daha sonra mürettebat bu emre uydu.‘Kim olduğunu görüyorsunuzdur’Bunun ardından kontrolör, ünlü bir uçağa göndermeyle şunları ekledi:Trump ve eşi Melania, 16 Eylül akşamı geç saatlerde Birleşik Krallık’a ulaştı. Bu, Trump’ın İngiltere’yi başkan olarak ikinci devlet ziyareti.

new york

londra

trump, uçak, air force one