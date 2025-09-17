https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/trumpin-ucagi-ile-yolcu-ucagi-arasinda-tehlikeli-yakinlasma-1099444777.html
Trump’ın uçağı ile yolcu uçağı arasında tehlikeli yakınlaşma
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump ve bir yolcu uçağının yaklaştığı fark edilince, yolcu uçağı uyarıldı. Hava kontrolörü, yolcu uçağı pilotlarına 'Kim olduğunu görüyorsunuzdur' dedi. Detaylar haberde...
2025-09-17T16:29+0300
2025-09-17T16:29+0300
2025-09-17T16:29+0300
dünya
donald trump
boeing 747
airbus a321
haberler
abd
new york
londra
spirit
uçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099444623_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4a85fc98d3bb3feb54b7ef21aefd09d1.jpg
Trump ve eşi Melania, 16 Eylül akşamı geç saatlerde Birleşik Krallık'a ulaştı. Bu, Trump'ın İngiltere'yi başkan olarak ikinci devlet ziyareti.
new york
londra
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099444623_185:0:1385:900_1920x0_80_0_0_7a0a040da8605414b5e0ccf30b12f34c.jpg
trump, uçak, air force one
trump, uçak, air force one
New York semalarında seyreden bir Spirit Airlines yolcu uçağı, ABD Başkanı Donald Trump’ın içinde bulunduğu Air Force One’a tehlikeli derecede yaklaştı. Hava kontrolörü yolcu uçağını '20 derece sağa dönün, sol kanadınızın sol tarafında bir uçak var. 747. Kim olduğunu görüyorsunuzdur' diye uyardı.
New York merkezli Bloomberg’in haberine göre Trump, o sırada Londra’ya gitmek için yola çıkmıştı.
Olay, 16 Eylül Salı günü meydana geldi. Fort Lauderdale’den Boston’a giden Spirit 1300 sefer sayılı uçak (Airbus A321), Long Island üzerinde başkanlık uçağı Boeing 747 ile rotaları kesişti.
Hava kontrolörü fark etti
Hava trafik kontrolörü, uçakların benzer irtifalarda bulunduğunu ve birbirlerine doğru hareket ettiğini fark etti. Habere göre Spirit pilotlarını yön değiştirmeleri için birkaç kez uyarmaya çalıştı.
Uçaklar birkaç mil mesafede güvenli bir uzaklıkta kalmış olsalar da olay sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kontrolör ile pilotlar arasındaki telsiz konuşmalarının kaydı X ve Bluesky’de hızla yayılmaya başladı.
Ajansın aktardığına göre kayıtta kontrolörün sert talimatları duyuluyor:
"Spirit 1300, 20 derece sağa dönün. Hemen!" Daha sonra mürettebat bu emre uydu.
‘Kim olduğunu görüyorsunuzdur’
Bunun ardından kontrolör, ünlü bir uçağa göndermeyle şunları ekledi:
Sol kanadınızın sol tarafında, altı ya da sekiz mil mesafede bir uçak var. 747. Eminim kimin olduğunu görüyorsunuzdur.
Trump ve eşi Melania, 16 Eylül akşamı geç saatlerde Birleşik Krallık’a ulaştı. Bu, Trump’ın İngiltere’yi başkan olarak ikinci devlet ziyareti.