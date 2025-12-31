TEST: 25 soruda 2025

2025 hızlı geçti ama gündemi ağırdı. Türkiye’de siyaset ve ekonomi, dünyada savaşlar, seçimler ve krizler peş peşe yaşandı. Peki sen bu yılın ne kadarını gerçekten hatırlıyorsun? Manşetler, kırılma anları ve “tarihe geçti” denen olaylar bu testte.