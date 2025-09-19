https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/trumpin-helikopteri-acil-inis-yapti-1099503237.html

Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı

Donald Trump’ın başkanlık helikopteri Marine One, Chequers’tan Londra’daki Stansted Havalimanı’na giderken acil iniş yapmak zorunda kaldı. Ayrıntılar haberde..

ABD Başkanı ve eşi Melania Trump, ABD’ye dönüş yolculuklarının çin onları Air Force One’a götüren Marine One başkanlık helikopterinde bulunuyorlardı.Helikopter yolculuğu, Trump’ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak düzenlediği basın toplantısının ardından başladı.Marine One, Stansted’e ulaşmadan önce acil iniş yapmak zorunda kaldı.Hidrolik sorununun helikopterde korkuya yol açtığı ortaya çıktı. Beyaz Saray’dan açıklamaAcil inişi doğrulayan Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt yaptığı açıklamada şunları söyledi:20 dakika gecikmeli ulaştıTrump yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak varış yaptı, ancak Beyaz Saray gecikmenin nedeni hakkında açıklama yapmadı.Havalanmadan kısa bir süre sonra gazetecilerle yaptığı sohbette Trump, Air Force One uçağında herkesin güvenle evine dönmesini umduğunu şu sözler.le dile getirdi:Giderken de tehlike atlatmıştıTrump'ın başkanlık uçağı Air Force One da İngiltere'ye gidiş yolculuğunda New York semalarında bir yolcu uçağı ile tehlikeli bir yakınlaşma yaşamıştı. Durum hava kontrolörlerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştı.

