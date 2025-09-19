https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/trumpin-helikopteri-acil-inis-yapti-1099503237.html
Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı
Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Donald Trump’ın başkanlık helikopteri Marine One, Chequers’tan Londra’daki Stansted Havalimanı’na giderken acil iniş yapmak zorunda kaldı. Ayrıntılar haberde..
2025-09-19T12:52+0300
2025-09-19T12:52+0300
2025-09-19T12:58+0300
dünya
donald trump
helikopter
acil iniş
i̇ngiltere
melania trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099503054_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7035132810afa6fe1203aa33c56539ab.jpg
ABD Başkanı ve eşi Melania Trump, ABD’ye dönüş yolculuklarının çin onları Air Force One’a götüren Marine One başkanlık helikopterinde bulunuyorlardı.Helikopter yolculuğu, Trump’ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak düzenlediği basın toplantısının ardından başladı.Marine One, Stansted’e ulaşmadan önce acil iniş yapmak zorunda kaldı.Hidrolik sorununun helikopterde korkuya yol açtığı ortaya çıktı. Beyaz Saray’dan açıklamaAcil inişi doğrulayan Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt yaptığı açıklamada şunları söyledi:20 dakika gecikmeli ulaştıTrump yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak varış yaptı, ancak Beyaz Saray gecikmenin nedeni hakkında açıklama yapmadı.Havalanmadan kısa bir süre sonra gazetecilerle yaptığı sohbette Trump, Air Force One uçağında herkesin güvenle evine dönmesini umduğunu şu sözler.le dile getirdi:Giderken de tehlike atlatmıştıTrump'ın başkanlık uçağı Air Force One da İngiltere'ye gidiş yolculuğunda New York semalarında bir yolcu uçağı ile tehlikeli bir yakınlaşma yaşamıştı. Durum hava kontrolörlerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/trumpin-ucagi-ile-yolcu-ucagi-arasinda-tehlikeli-yakinlasma-1099444777.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099503054_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9094454e016d874a95b6f28e044dc8d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trump, acil i̇niş, helikopter, marine one
trump, acil i̇niş, helikopter, marine one
Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı
12:52 19.09.2025 (güncellendi: 12:58 19.09.2025)
Donald Trump’ın başkanlık helikopteri Marine One, Chequers’tan Londra’daki Stansted Havalimanı’na giderken acil iniş yapmak zorunda kaldı.
ABD Başkanı ve eşi Melania Trump, ABD’ye dönüş yolculuklarının çin onları Air Force One’a götüren Marine One başkanlık helikopterinde bulunuyorlardı.
Helikopter yolculuğu, Trump’ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak düzenlediği basın toplantısının ardından başladı.
Marine One, Stansted’e ulaşmadan önce acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Hidrolik sorununun helikopterde korkuya yol açtığı ortaya çıktı.
Acil inişi doğrulayan Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Küçük bir hidrolik sorundan dolayı ve tamamen tedbir amaçlı olarak, pilotlar Stansted Havalimanı’na ulaşmadan önce yerel bir havaalanına iniş yaptı. Başkan ve First Lady güvenli bir şekilde destek helikopterine bindiler.
20 dakika gecikmeli ulaştı
Trump yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak varış yaptı, ancak Beyaz Saray gecikmenin nedeni hakkında açıklama yapmadı.
Havalanmadan kısa bir süre sonra gazetecilerle yaptığı sohbette Trump, Air Force One uçağında herkesin güvenle evine dönmesini umduğunu şu sözler.le dile getirdi:
Güvenli uçuşlar dilerim. Neden böyle dediğimi biliyor musunuz? Çünkü ben de bu uçaktayım. Yoksa umurumda olmazdı.
Giderken de tehlike atlatmıştı
Trump'ın başkanlık uçağı Air Force One da İngiltere'ye gidiş yolculuğunda New York semalarında bir yolcu uçağı ile tehlikeli bir yakınlaşma yaşamıştı. Durum hava kontrolörlerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştı.