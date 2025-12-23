https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/meksika-donanmasina-ait-kucuk-ucak-abdde-dustu-5-kisi-oldu-1102084764.html

Meksika Donanmasına ait küçük uçak ABD'de düştü: 5 kişi öldü

Meksika Donanmasına ait küçük uçağın, ABD'nin Texas eyaleti açıklarına düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. 23.12.2025

Donanmadan yapılan açıklamada, uçağın Texas'ın Galveston şehri kıyılarında düştüğü teyit edildi.Uçağın 4 donanma subayı ve 4 sivili taşıdığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kurtulduğu, bir kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.Açıklamada, düşen uçağın "özel tıbbi nakil odaklı insani yardım görevi" için havalandığı kaydedilerek, tıbbi tedavi için nakledilen hastanın da ölenler arasında yer aldığı aktarıldı.Kurtarma operasyonlarının, uçağı okyanusta bulan ABD Sahil Güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.Meksika Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Meksika'nın Houston Başkonsolosluğu aracılığıyla yerel yetkililerle iletişime geçilerek, kurbanların ailelerine destek sağlandığı kaydedildi.

