https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/abdde-ucak-kent-merkezine-dustu-kazada-unlu-muzisyenin-hayatini-kaybettigi-ortaya-cikti-1096466889.html

ABD'de uçak kent merkezine düştü: Kazada ünlü müzisyenin hayatını kaybettiği ortaya çıktı

ABD'de uçak kent merkezine düştü: Kazada ünlü müzisyenin hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

San Diego’da özel jetin yerleşim alanına düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yoğun sis nedeniyle havai hatlara çarptıktan sonra ev ve... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T18:45+0300

2025-05-23T18:45+0300

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ABD'de düşen özel jette, The Devil Wears Prada grubunun eski davulcusu Daniel Williams ve menajeri Dave Shapiro hayatını kaybetti.San Diego’da Cessna 550 tipi özel jetin yerleşim alanına düşmesi sonucu altı kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Uçağın yoğun sis nedeniyle havai hatlara çarptıktan sonra ev ve araçlara çarparak alev aldığı belirtilirken yerde bulunan 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Kazada hayatını kaybedenler arasında The Devil Wears Prada grubunun eski davulcusu Daniel Williams'la menajeri Dave Shapiro'nun da olduğu açıklandı. Ünlü müzisyen Williams'ın kalkıştan kısa bir süre önce, uçağın kokpitinden bir fotoğraf paylaşarak California'ya uçacağını belirttiği öğrenildi.

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