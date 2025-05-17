https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/finlandiyada-helikopterler-carpisti-5-kisi-hayatini-kaybetti-1096310132.html
Finlandiya’da helikopterler çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti
Finlandiya’da helikopterler çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Finlandiya’nın güneybatısındaki Eura kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T22:50+0300
2025-05-17T22:50+0300
2025-05-17T22:50+0300
dünya
finlandiya
kaza
helikopter
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Yle news'un haberine göre, iki helikopter Piikajarvi Havaalanı’na yaklaştıkları sırada havada çarpışarak Eura kentindeki bir ormanlık alana düştü.Yetkililer, helikopterlerdeki pilotlar dahil 5 kişinin öldüğünü doğruladı.Olay yerinde arama, kurtarma ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü, kesin kaza raporunun detaylı teknik incelemenin ardından paylaşılacağı bilgisi verildi.Yerel basına göre helikopterler, Kokemaki'deki Piikajarvi Uçuş Merkezi'nde düzenlenen bir havacılık etkinliğine gidiyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/finlandiya-ottawa-antlasmasindan-cekilecegini-aciklamisti-varligimiz-ve-guvenligimiz-diger-1095166297.html
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finlandiya, kaza, helikopter
finlandiya, kaza, helikopter
Finlandiya’da helikopterler çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti
Finlandiya’nın güneybatısındaki Eura kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
Yle news'un haberine göre, iki helikopter Piikajarvi Havaalanı’na yaklaştıkları sırada havada çarpışarak Eura kentindeki bir ormanlık alana düştü.
Yetkililer, helikopterlerdeki pilotlar dahil 5 kişinin öldüğünü doğruladı.
Olay yerinde arama, kurtarma ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü, kesin kaza raporunun detaylı teknik incelemenin ardından paylaşılacağı bilgisi verildi.
Yerel basına göre helikopterler, Kokemaki'deki Piikajarvi Uçuş Merkezi'nde düzenlenen bir havacılık etkinliğine gidiyordu.