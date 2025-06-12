Hindistan'da yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü: 242 kişinin bulunduğu uçak tamamen patladı, seferberlik ilan edildi

Hindistan'da yüzlerce kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra yerleşim yerine düştü. 242 kişinin içinde bulunduğu belirtilen uçağın Boeing 787 olduğu ve 'Dünyanın en iyi uçağı' şeklinde pazarlandığı ama ilk uçuşlarından kısa bir süre sonra Federal Havacılık Kurulu tarafından uçuşları yasaklandığı ortaya çıktı.