Hindistan'da yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü: 242 kişinin bulunduğu uçak tamamen patladı, seferberlik ilan edildi

Hindistan'da yüzlerce kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra yerleşim yerine düştü. 242 kişinin içinde bulunduğu belirtilen uçağın Boeing 787 olduğu ve 'Dünyanın en iyi uçağı' şeklinde pazarlandığı ama ilk uçuşlarından kısa bir süre sonra Federal Havacılık Kurulu tarafından uçuşları yasaklandığı ortaya çıktı.
Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında Air India'ya ait yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra yerleşim bölgesine düştü ve ilk bilgilere göre uçakta 242 yolcu olduğu açıklandı.
Air India AI171 sefer sayılı yolcu uçağının Hindistan'da İngiltere'ye gitmek üzere havalandığı belirtildi.
Flightradar'a göre, Ahmedabad'dan Londra'ya giden Air India AI171 sefer sayılı uçağının son sinyali kalkıştan sadece birkaç saniye sonra 08:08:51 (UTC) alındı. Düşen uçağın Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak olduğu açıklandı.
'Dünyanın en iyi uçağı' diye pazarlanmış
Hindistan'da düşen uçağın Boeing 787 olduğu, üretimdeki ilk teslimat sonrası uçuşunun ilk 1-2 haftasında iki ciddi kaza atlattığı ve Federal Havacılık Kurulu tarafından uçuşları yasaklandığı ortaya çıktı
Hindistanlı yetkililer: Kaptan Sumeet Sabharwal, 8.200 saatlik deneyime sahip
Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Hindistan medyasına şu açıklamayı yaptı:
"Kaptan Sumeet Sabharwal, 8.200 saatlik deneyime sahip. Yardımcı pilotun 1.100 saatlik uçuş deneyimi vardı. ATC'ye göre, uçak Ahmadabad'dan 1339 IST'de (0809 UTC) 23 numaralı pistten ayrıldı. ATC'ye bir mayday çağrısı yaptı, ancak bundan sonra uçaktan ATC tarafından yapılan çağrılara yanıt gelmedi. Uçak, 23 numaralı pistten ayrıldıktan hemen sonra, havaalanı çevresinin dışında yere düştü."
12:40 12.06.2025
Hindistan Sivil Havacılık İdaresi, Gucerat eyaletinde düşen uçağın 242 kişiyi taşıdığını açıkladı
12:39 12.06.2025
Air IndiaAI171 sefer sayılı uçağının son sinyali kalkıştan sadece birkaç saniyesonra 08:08:51 (UTC) alındığı belirtildi
Alınan ilk ADS-B verilerine göre, uçağın 190 metrelik maksimum barometrik yüksekliğe ulaştığını (havaalanı yüksekliği yaklaşık 61 metre) ve ardından dakikada -145 metrelik 'dikey bir hızla' alçalmaya başladığını gösterdi.
12:24 12.06.2025
Kaza anı kameraya yansıdı
Ahmedabad'dan İngiltere'ye giden Air India AI171 sefer sayılı uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.