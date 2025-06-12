Hindistan'da yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü: 242 kişinin bulunduğu uçak tamamen patladı, seferberlik ilan edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mehmet Akif Üstündağ: 'Her evde voleybol var, voleybol ülkesiyiz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Amasra faciasında gerekçeli karar
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ankara Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko: 'Rusya ve Türkiye birlikte olmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Toprağını bileni, meyvesinden tanırsın’
14:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yalnızlığın şairi 'Lavinia' şiiri ile tanınıyordu
15:39
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Körfez ülkelerinde halkın en az yarısı sefalet içinde’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Türk halkının temkinli yaşama anlayışı’
17:38
2 dk
ÖZEL HABER
Şara ilk değil: ABD’yi ziyaret eden İsrailli ‘eski terörist’ kim
17:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aleksandr Sotniçenko: “Rusya’yı anlamak isteyen çağdaş edebiyatı okumalı”
18:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Pedro Sanchez'den Ferdi Zeyrek mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Gaziosmanpaşa belediyesi CHP’den AK Parti’ye geçti
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
7 dk
GÜN ORTASI
Silaha erişim kolay, denetim yok: Yorgun mermi can alıyor
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/hindistanda-kalkista-yolcu-ucagi-dustu-1096973408.html
Hindistan'da yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü: 242 kişinin bulunduğu uçak tamamen patladı, seferberlik ilan edildi
Hindistan'da yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü: 242 kişinin bulunduğu uçak tamamen patladı, seferberlik ilan edildi
Sputnik Türkiye
Hindistan'da yüzlerce kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra yerleşim yerine düştü. 242 kişinin içinde bulunduğu belirtilen uçağın Boeing... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T11:56+0300
2025-06-12T13:07+0300
dünya
hindistan
yolcu uçağı
uçak kazası
ahmedabad
air india
air india ai171
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096974643_0:189:476:457_1920x0_80_0_0_c6a7a5d54a456c3fcf9e0947f50813bf.png
hindistan
ahmedabad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096974643_0:144:476:501_1920x0_80_0_0_2bb3c01c1f365dd53707e59798a2a720.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hindistan, yolcu uçağı, uçak kazası, ahmedabad, air india, air india ai171, новый онлайн для белой редактуры
hindistan, yolcu uçağı, uçak kazası, ahmedabad, air india, air india ai171, новый онлайн для белой редактуры
Kaza anı - Sputnik Türkiye

Hindistan'da yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü: 242 kişinin bulunduğu uçak tamamen patladı, seferberlik ilan edildi

11:56 12.06.2025 (güncellendi: 13:07 12.06.2025)
Abone ol
Hindistan'da yüzlerce kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra yerleşim yerine düştü. 242 kişinin içinde bulunduğu belirtilen uçağın Boeing 787 olduğu ve 'Dünyanın en iyi uçağı' şeklinde pazarlandığı ama ilk uçuşlarından kısa bir süre sonra Federal Havacılık Kurulu tarafından uçuşları yasaklandığı ortaya çıktı.
Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında Air India'ya ait yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra yerleşim bölgesine düştü ve ilk bilgilere göre uçakta 242 yolcu olduğu açıklandı.
Air India AI171 sefer sayılı yolcu uçağının Hindistan'da İngiltere'ye gitmek üzere havalandığı belirtildi.
Flightradar'a göre, Ahmedabad'dan Londra'ya giden Air India AI171 sefer sayılı uçağının son sinyali kalkıştan sadece birkaç saniye sonra 08:08:51 (UTC) alındı. Düşen uçağın Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak olduğu açıklandı.

'Dünyanın en iyi uçağı' diye pazarlanmış

Hindistan'da düşen uçağın Boeing 787 olduğu, üretimdeki ilk teslimat sonrası uçuşunun ilk 1-2 haftasında iki ciddi kaza atlattığı ve Federal Havacılık Kurulu tarafından uçuşları yasaklandığı ortaya çıktı
Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan özel jet, yaklaşık 9 saatlik çalışmayla kaza yerinden kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
DÜNYA
Bir uçak kazası daha son saniyede engellendi: Yolcu uçağı, özel jet ile burun buruna geldi
26 Şubat, 09:33
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
13:04 12.06.2025
Boeing hisseleri düştü
Boeing hisseleri, ABD piyasalarının açılış öncesi işlemlerinde yüzde 6’dan fazla değer kaybetti. Değer kaybı, Boeing'in piyasa değerinin 151 milyar dolara gerilemesi anlamına geliyor.
13:03 12.06.2025
Yolculara dai̇r bi̇lgi̇ler paylaşıldı
Düşen uçakta;
169'u Hindistan,
53'ü İngiltere,
1'i Kanada ve
7'si Portekiz vatandaşı olduğu açıklandı
12:48 12.06.2025
Ahmedabad kentinde düşen uçağın enkazından ilk görüntüler geldi
Ahmedabad kentinde düşen uçağın enkazından ilk görüntüler geldi - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Ajit Solanki
Ahmedabad kentinde düşen uçağın enkazından ilk görüntüler geldi - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Ajit Solanki
Ahmedabad kentinde düşen uçağın enkazından ilk görüntüler geldi - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Ajit Solanki
Ahmedabad kentinde düşen uçağın enkazından ilk görüntüler geldi - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Ajit Solanki
12:46 12.06.2025
Hindistanlı yetkililer: Kaptan Sumeet Sabharwal, 8.200 saatlik deneyime sahip
Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Hindistan medyasına şu açıklamayı yaptı:

"Kaptan Sumeet Sabharwal, 8.200 saatlik deneyime sahip. Yardımcı pilotun 1.100 saatlik uçuş deneyimi vardı. ATC'ye göre, uçak Ahmadabad'dan 1339 IST'de (0809 UTC) 23 numaralı pistten ayrıldı. ATC'ye bir mayday çağrısı yaptı, ancak bundan sonra uçaktan ATC tarafından yapılan çağrılara yanıt gelmedi. Uçak, 23 numaralı pistten ayrıldıktan hemen sonra, havaalanı çevresinin dışında yere düştü."

12:40 12.06.2025
Hindistan Sivil Havacılık İdaresi, Gucerat eyaletinde düşen uçağın 242 kişiyi taşıdığını açıkladı
12:39 12.06.2025
Air India AI171 sefer sayılı uçağının son sinyali kalkıştan sadece birkaç saniye sonra 08:08:51 (UTC) alındığı belirtildi
12:31 12.06.2025
İlk verilere göre uçak dikey çakılmış
Alınan ilk ADS-B verilerine göre, uçağın 190 metrelik maksimum barometrik yüksekliğe ulaştığını (havaalanı yüksekliği yaklaşık 61 metre) ve ardından dakikada -145 metrelik 'dikey bir hızla' alçalmaya başladığını gösterdi.
12:24 12.06.2025
Kaza anı kameraya yansıdı
Ahmedabad'dan İngiltere'ye giden Air India AI171 sefer sayılı uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza anı - Sputnik Türkiye
© Fotoğraf : sosyal medya
12:16 12.06.2025
Hindistan Havacılık Bakanı, "Kurtarma ekiplerinin seferber edildiğini" ve "en yüksek alarma geçildiğini" söyledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала