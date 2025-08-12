Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/abdde-havaalaninda-iki-ucak-carpisti-4-olu-1098519739.html
ABD'de havaalanında iki uçak çarpıştı: 4 ölü
ABD'de havaalanında iki uçak çarpıştı: 4 ölü
Sputnik Türkiye
ABD'nin Montana eyaletindeki Kalispell City Havaalanı'nın da bir uçak, iniş yapmasının ardından başka bir uçakla çarpıştı. Dört kişi hayatını kaybetti.
dünya
abd
abd federal havacılık i̇daresi (faa)
federal havacılık i̇daresi
montana
ABD Federal Havacılık İdaresi, dört kişiyi taşıyan Socata TBM 700 tipi hafif bir uçağın, ABD'nin Montana eyaletindeki Kalispell City Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra başka bir uçakla çarpıştığını bildirdi.FAA yaptığı açıklamada, "11 Ağustos Pazartesi günü yerel saatle 14:00 civarında Montana'daki Kalispell City Havalimanı'na inen bir Socata TBM 700 tipi uçak, boş bir Swearingen SX-300 tipi uçağa çarptı. Uçakta dört kişi vardı. FAA olayı araştıracak." ifadelerini kullandı.NBC Montana yayın kuruluşu, kaza sonucu her iki uçağın da alev aldığını bildirdi. Ancak Socata TBM 700'deki yolcuların hiçbiri sağ kurtulamadı.
abd
montana
SON HABERLER
ABD'de havaalanında iki uçak çarpıştı: 4 ölü

ABD'nin Montana eyaletindeki Kalispell City Havaalanı'nın da bir uçak, iniş yapmasının ardından başka bir uçakla çarpıştı. Dört kişi hayatını kaybetti.
ABD Federal Havacılık İdaresi, dört kişiyi taşıyan Socata TBM 700 tipi hafif bir uçağın, ABD'nin Montana eyaletindeki Kalispell City Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra başka bir uçakla çarpıştığını bildirdi.
FAA yaptığı açıklamada, "11 Ağustos Pazartesi günü yerel saatle 14:00 civarında Montana'daki Kalispell City Havalimanı'na inen bir Socata TBM 700 tipi uçak, boş bir Swearingen SX-300 tipi uçağa çarptı. Uçakta dört kişi vardı. FAA olayı araştıracak." ifadelerini kullandı.
NBC Montana yayın kuruluşu, kaza sonucu her iki uçağın da alev aldığını bildirdi. Ancak Socata TBM 700'deki yolcuların hiçbiri sağ kurtulamadı.
