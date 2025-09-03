https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/izmirde-egitim-ucagi-dustu-1-pilot-hayatini-kaybetti-1099046781.html

İzmir'de eğitim uçağı düştü: 1994 doğumlu pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti

İzmir'de eğitim uçağı düştü: 1994 doğumlu pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi.

İzmir'de sabahın ilk saatlerinde eğitim uçağı düştü.Eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybettiSelçuk Efes Havaalanı'ndan eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Ekipler, pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.İzmir'de düşen uçakUçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.Genç kadın pilot hayatını kaybettiİzmir Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, kazayla ilgili inceleme ve tahkikatın sürdüğü belirtildi.

