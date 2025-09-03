Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/izmirde-egitim-ucagi-dustu-1-pilot-hayatini-kaybetti-1099046781.html
İzmir'de eğitim uçağı düştü: 1994 doğumlu pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti
İzmir'de eğitim uçağı düştü: 1994 doğumlu pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi. 03.09.2025, Sputnik Türkiye
İzmir'de sabahın ilk saatlerinde eğitim uçağı düştü.Eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybettiSelçuk Efes Havaalanı'ndan eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Ekipler, pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.İzmir'de düşen uçakUçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.Genç kadın pilot hayatını kaybettiİzmir Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, kazayla ilgili inceleme ve tahkikatın sürdüğü belirtildi.
İzmir'de eğitim uçağı düştü: 1994 doğumlu pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti

10:03 03.09.2025 (güncellendi: 10:59 03.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi.
İzmir'de sabahın ilk saatlerinde eğitim uçağı düştü.

Eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti

Selçuk Efes Havaalanı'ndan eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de düşen uçak

Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.

Genç kadın pilot hayatını kaybetti

İzmir Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkisinde sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır."
Açıklamada, kazayla ilgili inceleme ve tahkikatın sürdüğü belirtildi.
TÜRKİYE
Muğla’da yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı
29 Ağustos, 23:13
