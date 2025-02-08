https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/abdde-kaybolan-ucak-bulundu-kurtulan-olmadigi-duyuruldu-1093485809.html

ABD'de kaybolan uçak bulundu: Kurtulan olmadığı duyuruldu

ABD'de kaybolan uçak bulundu: Kurtulan olmadığı duyuruldu

Sputnik Türkiye

ABD'nin Alaska eyaletinde Bering Air şirketine ait kaybolan uçak bulundu. Uçağın deniz buzu üzerinde parçalanmış enkazı bulunurken yetkililer, yolculardan... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T10:25+0300

2025-02-08T10:25+0300

2025-02-08T10:26+0300

dünya

alaska

uçak

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/08/1093485862_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_f1f7dd70ae79b45fa99c83ebeab43ac6.jpg

ABD’nin Alaska eyaletinde, Nome şehrine gitmekte olan küçük bir yolcu uçağı, deniz buzu üzerine düştü. Yetkililer, kazada uçakta bulunan 10 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.Enkaz deniz buzunda bulunduABD Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan uçağının deniz buzu üzerinde bulunduğunu bildirdi. Helikopter destekli arama operasyonunda, ekiplerin uçağın bilinen son konumuna yönlendirildiği ve iki kurtarma görevlisinin bölgeye indirildiği aktarıldı.Gövde parçalandı, kurtulan yokSahil Güvenlik tarafından paylaşılan görüntülerde uçağın parçalanmış gövdesi ve etrafa dağılmış enkaz parçaları buz üzerinde görüldü. ABD Sahil Güvenliği Sözcüsü Mike Salerno, olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemelerde hayatta kalan kimseye rastlanmadığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/turkiyede-de-satisi-var-unlu-su-markasi-icin-carpici-iddia-reklamlari-durdurun-talebi-1093484002.html

alaska

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alaska, uçak, abd