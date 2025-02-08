https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/abdde-kaybolan-ucak-bulundu-kurtulan-olmadigi-duyuruldu-1093485809.html
ABD'de kaybolan uçak bulundu: Kurtulan olmadığı duyuruldu
ABD'de kaybolan uçak bulundu: Kurtulan olmadığı duyuruldu
Sputnik Türkiye
ABD'nin Alaska eyaletinde Bering Air şirketine ait kaybolan uçak bulundu. Uçağın deniz buzu üzerinde parçalanmış enkazı bulunurken yetkililer, yolculardan... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T10:25+0300
2025-02-08T10:25+0300
2025-02-08T10:26+0300
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ABD’nin Alaska eyaletinde, Nome şehrine gitmekte olan küçük bir yolcu uçağı, deniz buzu üzerine düştü. Yetkililer, kazada uçakta bulunan 10 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.Enkaz deniz buzunda bulunduABD Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan uçağının deniz buzu üzerinde bulunduğunu bildirdi. Helikopter destekli arama operasyonunda, ekiplerin uçağın bilinen son konumuna yönlendirildiği ve iki kurtarma görevlisinin bölgeye indirildiği aktarıldı.Gövde parçalandı, kurtulan yokSahil Güvenlik tarafından paylaşılan görüntülerde uçağın parçalanmış gövdesi ve etrafa dağılmış enkaz parçaları buz üzerinde görüldü. ABD Sahil Güvenliği Sözcüsü Mike Salerno, olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemelerde hayatta kalan kimseye rastlanmadığını duyurdu.
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alaska, uçak, abd
ABD'de kaybolan uçak bulundu: Kurtulan olmadığı duyuruldu
10:25 08.02.2025 (güncellendi: 10:26 08.02.2025)
ABD'nin Alaska eyaletinde Bering Air şirketine ait kaybolan uçak bulundu. Uçağın deniz buzu üzerinde parçalanmış enkazı bulunurken yetkililer, yolculardan kurtulan olmadığını belirtti.
ABD’nin Alaska eyaletinde, Nome şehrine gitmekte olan küçük bir yolcu uçağı, deniz buzu üzerine düştü. Yetkililer, kazada uçakta bulunan 10 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Enkaz deniz buzunda bulundu
ABD Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan uçağının deniz buzu üzerinde bulunduğunu bildirdi. Helikopter destekli arama operasyonunda, ekiplerin uçağın bilinen son konumuna yönlendirildiği ve iki kurtarma görevlisinin bölgeye indirildiği aktarıldı.
Gövde parçalandı, kurtulan yok
Sahil Güvenlik tarafından paylaşılan görüntülerde uçağın parçalanmış gövdesi ve etrafa dağılmış enkaz parçaları buz üzerinde görüldü. ABD Sahil Güvenliği Sözcüsü Mike Salerno, olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemelerde hayatta kalan kimseye rastlanmadığını duyurdu.