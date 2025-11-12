Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/msb-20-sehidin-isimlerini-paylasti-1100915080.html
MSB 20 şehidin isimlerini paylaştı
MSB 20 şehidin isimlerini paylaştı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere dün yola çıkan TSK'ya ait C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü. MSB uçakta bulunan 20 askeri personelin isimlerini bu... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T07:47+0300
2025-11-12T08:47+0300
Milli Savunma Bakanlığı, dün Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 personelin kimliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına yayımlanan taziye mesajlarında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır" denildi.Kazada şehit olan personelin rütbeleri ve isimleri şöyle yer aldı;
07:47 12.11.2025 (güncellendi: 08:47 12.11.2025)
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere dün yola çıkan TSK'ya ait C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü. MSB uçakta bulunan 20 askeri personelin isimlerini bu sabah itibariyle açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, dün Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 personelin kimliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına yayımlanan taziye mesajlarında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır" denildi.
Kazada şehit olan personelin rütbeleri ve isimleri şöyle yer aldı;
Hv.Plt.Yb. Gökhan KORKMAZ,
Hv.Plt.Bnb. Serdar USLU,
Hv.Plt.Bnb. Nihat İLGEN,
Hv.Plt.Ütğm. Cüneyt KANDEMİR,
Hv.Uçk.Bkm.Ütğm. Emre MERCAN,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Nuri ÖZCAN,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Ümit İNCE,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Hamdi Armağan KAPLAN,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Burak ÖZKAN,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. İlker AYKUT,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Akın KARAKUŞ,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Emrah KURAN,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Ramazan YAĞIZ,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Emre ALTIOK,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Berkay KARACA,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Burak İBBİĞİ,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. İlhan ONGAN,
Hv.İkm.Asb.Kd.Çvş. Ahmet Yasir KUYUCU,
Hv.Ulş.Uzm.Çvş. Cem DOLAPCI,
Hv.Ulş.Uzm.Çvş. Emre SAYIN
