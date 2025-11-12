https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/msb-20-sehidin-isimlerini-paylasti-1100915080.html

MSB 20 şehidin isimlerini paylaştı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere dün yola çıkan TSK'ya ait C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü. MSB uçakta bulunan 20 askeri personelin isimlerini bu... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, dün Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 personelin kimliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına yayımlanan taziye mesajlarında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır" denildi.Kazada şehit olan personelin rütbeleri ve isimleri şöyle yer aldı;

