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İtalya’da hava gösterisinde korkutan anlar: Dünyaca ünlü Frecce Tricolori ekibine ait 3 uçak havada çarpıştı
İtalya’da hava gösterisinde korkutan anlar: Dünyaca ünlü Frecce Tricolori ekibine ait 3 uçak havada çarpıştı
Sputnik Türkiye
İtalya Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Frecce Tricolori'ye ait üç uçak, Pantelleria Adası'ndaki gösteri uçuşu sırasında havada çarpıştı. Kazada büyük... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
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İtalya’da gerçekleşen hava gösterisinde büyük bir facia ucuz atlatıldı. İtalya Hava Kuvvetleri'nin prestijli akrobasi timi Frecce Tricolori'ye ait üç MB-339 tipi eğitim uçağı, Pantelleria Adası üzerinde gerçekleştirdikleri gösteri sırasında havada birbirleriyle çarpıştı.Olay, İtalyan kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, kazadan sonra uçaklardan biri pist dışına çıktı. Diğer iki uçak ise başarılı bir şekilde acil iniş gerçekleştirdi.Pilotlar mucizevi şekilde kurtulduKaza sonrası olay yerine hızla müdahale eden acil durum ekipleri sayesinde iki pilot kazayı yara almadan atlattı. Üçüncü pilot ise çarpışma anında aldığı darbeyle bacak kırığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kazanın nedeni kuş çarpması olabilirKazaya neyin neden olduğu konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, İtalyan basınında yer alan haberlerde kuş çarpması ihtimali üzerinde duruluyor. Uçaklarda meydana gelen hasarın boyutu ise görüntülerde açıkça fark ediliyor. Frecce Tricolori kimdir?İtalya Hava Kuvvetleri’nin 1961 yılından bu yana faaliyet gösteren Frecce Tricolori (Üç Renkli Oklar) akrobasi ekibi, dünyanın en prestijli hava gösteri ekiplerinden biri olarak tanınıyor. Ekibin kullandığı MB-339 tipi jet uçakları, yüksek manevra kabiliyeti ile biliniyor.
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pantelleria , i̇talya, uçak, uçak kazası, kaza

İtalya’da hava gösterisinde korkutan anlar: Dünyaca ünlü Frecce Tricolori ekibine ait 3 uçak havada çarpıştı

08:23 07.05.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili2023 Dubai Havacılık Forumu
2023 Dubai Havacılık Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
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İtalya Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Frecce Tricolori'ye ait üç uçak, Pantelleria Adası'ndaki gösteri uçuşu sırasında havada çarpıştı. Kazada büyük facianın eşiğinden dönüldü.
İtalya’da gerçekleşen hava gösterisinde büyük bir facia ucuz atlatıldı. İtalya Hava Kuvvetleri'nin prestijli akrobasi timi Frecce Tricolori'ye ait üç MB-339 tipi eğitim uçağı, Pantelleria Adası üzerinde gerçekleştirdikleri gösteri sırasında havada birbirleriyle çarpıştı.
Olay, İtalyan kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, kazadan sonra uçaklardan biri pist dışına çıktı. Diğer iki uçak ise başarılı bir şekilde acil iniş gerçekleştirdi.

Pilotlar mucizevi şekilde kurtuldu

Kaza sonrası olay yerine hızla müdahale eden acil durum ekipleri sayesinde iki pilot kazayı yara almadan atlattı. Üçüncü pilot ise çarpışma anında aldığı darbeyle bacak kırığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın nedeni kuş çarpması olabilir

Kazaya neyin neden olduğu konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, İtalyan basınında yer alan haberlerde kuş çarpması ihtimali üzerinde duruluyor. Uçaklarda meydana gelen hasarın boyutu ise görüntülerde açıkça fark ediliyor.

Frecce Tricolori kimdir?

İtalya Hava Kuvvetleri’nin 1961 yılından bu yana faaliyet gösteren Frecce Tricolori (Üç Renkli Oklar) akrobasi ekibi, dünyanın en prestijli hava gösteri ekiplerinden biri olarak tanınıyor. Ekibin kullandığı MB-339 tipi jet uçakları, yüksek manevra kabiliyeti ile biliniyor.
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