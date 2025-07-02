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Dünya turuna çıkmaya hazırlanan Türk pilot dağa çakıldı: 'Kanlar içerisindeyiz, yardım edin'
Dünya turuna çıkmaya hazırlanan Türk pilot dağa çakıldı: 'Kanlar içerisindeyiz, yardım edin'
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TC-RTO kuyruk tescilli M20J tipi uçağıyla dünya turuna çıkan pilot Demirci, Bayburt yakınlarında dağa sert iniş yaptı. Kazada pilot ve yanındaki iki yolcu... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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Dünya turuna çıkan TC-RTO tescilli uçağın pilotu Demirci, Bayburt’ta dağa sert iniş yaptı.TC-RTO kuyruk tesciline sahip M20J tipi tek motorlu uçakla dünya turuna çıkmayı planlayan pilot Demirci'nin uçağı, Bayburt yakınlarında dağa sert iniş yaptı. Uçakta pilotla birlikte iki yolcu daha bulunuyordu.Kalkışını Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden gerçekleştiren Demirci, aylar süren hazırlıkların ardından dünya turuna başlamak için havalanmıştı. Tur kapsamında yaklaşık 40 gün boyunca farklı kıtaları geçmesi ve binlerce kilometre uçması hedefleniyordu.Ancak uçuşun ilk gününde, Bayburt yakınlarında yaşanan bilinmeyen bir sebeple uçak irtifa kaybederek dağlık alana sert iniş yaptı. Airporthaber'e göre; Olay sonrası telsizle yardım çağrısı yapan pilot Demirci'nin, “Kanlar içerisindeyiz, yardım edin” şeklindeki mesajı kayıtlara geçti.İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, bölgedeki sinyal verilerini ve telsiz kayıtlarını değerlendirerek uçağın konumunu tespit etti. Arama-kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
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türkiye, dünya, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, pilot, pilot hatası, yardımcı pilot
türkiye, dünya, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, pilot, pilot hatası, yardımcı pilot

Dünya turuna çıkmaya hazırlanan Türk pilot dağa çakıldı: 'Kanlar içerisindeyiz, yardım edin'

19:42 02.07.2025
© WikipediaÇift motorlu dört koltuklu Diamond DA42 Twin Star
Çift motorlu dört koltuklu Diamond DA42 Twin Star - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
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TC-RTO kuyruk tescilli M20J tipi uçağıyla dünya turuna çıkan pilot Demirci, Bayburt yakınlarında dağa sert iniş yaptı. Kazada pilot ve yanındaki iki yolcu yaralanırken, Demirci'nin telsizle yardım çağrısı yaptığı öğrenildi.
Dünya turuna çıkan TC-RTO tescilli uçağın pilotu Demirci, Bayburt’ta dağa sert iniş yaptı.
TC-RTO kuyruk tesciline sahip M20J tipi tek motorlu uçakla dünya turuna çıkmayı planlayan pilot Demirci'nin uçağı, Bayburt yakınlarında dağa sert iniş yaptı. Uçakta pilotla birlikte iki yolcu daha bulunuyordu.
Kalkışını Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden gerçekleştiren Demirci, aylar süren hazırlıkların ardından dünya turuna başlamak için havalanmıştı. Tur kapsamında yaklaşık 40 gün boyunca farklı kıtaları geçmesi ve binlerce kilometre uçması hedefleniyordu.
Ancak uçuşun ilk gününde, Bayburt yakınlarında yaşanan bilinmeyen bir sebeple uçak irtifa kaybederek dağlık alana sert iniş yaptı. Airporthaber'e göre; Olay sonrası telsizle yardım çağrısı yapan pilot Demirci'nin, “Kanlar içerisindeyiz, yardım edin” şeklindeki mesajı kayıtlara geçti.
İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, bölgedeki sinyal verilerini ve telsiz kayıtlarını değerlendirerek uçağın konumunu tespit etti. Arama-kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
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