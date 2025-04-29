https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/abdnin-ucak-gemisi-60-milyon-dolarlik-f-18i-suya-dusurup-kaybetti-1095761433.html
ABD'nin uçak gemisi 60 milyon dolarlık F 18'i suya düşürüp kaybetti
ABD'nin uçak gemisi 60 milyon dolarlık F 18'i suya düşürüp kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD Donanması, F-18 Super Hornet savaş uçağının, USS Harry S. Truman uçak gemisinden hangara çekildiği sırada denize düştüğünü ve ardından denizde kaybolduğunu... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T09:09+0300
2025-04-29T09:09+0300
2025-04-29T09:09+0300
dünya
f-18
uss harry s. truman
abd donanması
kızıldeniz
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Kızıldeniz'de Husilerle çatışmanın odağındaki uçak gemisi USS Harry S. Truman'daki 60 milyon dolar değerindeki F-18 savaş uçağının denize düştüğü açıklandı. Uçağın denize düştükten sonra kaybolduğunu belirten ABD Donanması olayı soruşturulduğunu belirtti. ABD basını uçak gemisinin sert manevra yaptığı sırada jetin düştüğünü iddia ederken Yemen'deki Husiler, dün 'ABD ordusunun Kızıldeniz'de bulunan uçak gemisine bir drone ve füze saldırısı düzenlediklerini' öne sürdü. Uçak gemisi yaklaşık 335 metre uzunluğunda ve basına konuşan uzmanlar, geminin roketten kaçarken zik zak çizdiği ve F-18'in bu sırada düştüğü yönünde yorumlarda bulundu. Donanma, gemideki tüm personelin sağ olduğunu ve bir denizcinin hafif yaralandığını söyledi. ABD donanması olaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/husiler-kizildenizde-abd-donanmasina-ait-bir-fa-18-savas-ucagini-dusurduk-1091878752.html
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f-18, uss harry s. truman, abd donanması, kızıldeniz
f-18, uss harry s. truman, abd donanması, kızıldeniz
ABD'nin uçak gemisi 60 milyon dolarlık F 18'i suya düşürüp kaybetti
ABD Donanması, F-18 Super Hornet savaş uçağının, USS Harry S. Truman uçak gemisinden hangara çekildiği sırada denize düştüğünü ve ardından denizde kaybolduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de Husilerle çatışmanın odağındaki uçak gemisi USS Harry S. Truman'daki 60 milyon dolar değerindeki F-18 savaş uçağının denize düştüğü açıklandı. Uçağın denize düştükten sonra kaybolduğunu belirten ABD Donanması olayı soruşturulduğunu belirtti.
ABD basını uçak gemisinin sert manevra yaptığı sırada jetin düştüğünü iddia ederken Yemen'deki Husiler, dün 'ABD ordusunun Kızıldeniz'de bulunan uçak gemisine bir drone ve füze saldırısı düzenlediklerini' öne sürdü.
Uçak gemisi yaklaşık 335 metre uzunluğunda ve basına konuşan uzmanlar, geminin roketten kaçarken zik zak çizdiği ve F-18'in bu sırada düştüğü yönünde yorumlarda bulundu. Donanma, gemideki tüm personelin sağ olduğunu ve bir denizcinin hafif yaralandığını söyledi. ABD donanması olaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Uçağı çeken denizciler, uçak denize düşmeden önce uçaktan uzaklaşmak için hemen harekete geçti. Bir soruşturma devam ediyor.”