Rus-Türk ilişkileri diplomatik çözüm çabalarıyla şekillendi: Bu sene iki ülkenin temasları nasıl geçti?

31.12.2025

2024 yılı sonunda Suriye'de yaşanan iktidar değişikliği sürecinde sık temaslar gerçekleştiren Rus ve Türk yetkililer, ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi resmen devralmasıyla daha çok Rusya-ABD ve Rusya-Ukrayna hattındaki 'yeniden canlanma' ve 'çözüm' arayışlarına odaklandı.Şubat ayında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun birkaç gün arayla gerçekleştirdiği Ankara ziyaretleri ikili ilişkilerin farklı alanlarına mercek tutma fırsatı sundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkilerin meyvesi olarak ise, Rus ve Amerikan tarafları uzun bir süre sonra İstanbul'da ilk kez masaya oturdu.Putin ve Erdoğan, mart ayında gerçekleştirdikleri ilk telefon görüşmesinde Rus-Türk ilişkilerinin yanında Rusya-ABD diyaloğuna ağırlık verirken İstanbul, Nisan ayında Moskova ve Washington'un temsilcilerini bir kez daha ağırladı.Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Nisan ayında Türkiye'ye bu yılki ikinci ziyaretini gerçekleştirerek Ankara'yla görüş alışverişini yakın mesafeden sürdürmeye devam etti.3 yıl aranın ardından yeniden DolmabahçeRus lider Putin, bu temasların sonucu olarak Ukrayna'ya 2022'de İstanbul'da yarım kalan müzakerelere yine aynı kentte devam etme önerisini sundu. Putin ve Erdoğan'ın telefon görüşmesiyle perçinlenen bu öneri, Mayıs ortasında Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yıl aranın ardından Dolmabahçe'de yeniden buluşturdu.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'daki ilk tur görüşmeler sonrası Moskova'da Devlet Başkanı Putin ve mevkidaşı Lavrov'la buluşarak diplomatik çözüm çabalarına daha fazla ağırlık verdi ve Haziran başında Çırağan Sarayı, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 2. turuna ev sahipliği yaptı.Putin, Erdoğan'ı arayarak Rusya-Ukrayna müzakerelerinin gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı teşekkür ederken Cumhurbaşkanı, Putin ve Trump'ı Türkiye'de buluşturma inisiyatifini güçlü bir şekilde ortaya koyarak iki liderin uzun zamandır beklenen görüşmesine giden süreci başlattı.Temmuz ayına gelindiğinde, enerji alanındaki en büyük ve önemli proje olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde devreye alma çalışmalarının başladığı duyuruldu. İstanbul'da düzenlenen 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nde konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, inşası tamamlanan birinci güç ünitesinde devreye alma kapsamında deneme çalışmalarına geçtiklerini vurguladı.Rusya ve Türkiye'nin diplomatik çabaları ise bu kez Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde devam etti. Lavrov ve Fidan'ın Brezilya'daki görüşmelerini Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi izlerken Rusya ve Ukrayna için müzakere masası 23 Temmuz'da İstanbul'da 3. kez kuruldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ı Türkiye’de buluşturma girişimlerinin dolaylı bir sonucu olarak iki lider, Ağustos ayında Alaska’nın Anchorage kentinde tarihi bir zirve gerçekleştirdi.Eylül başında ise bu kez Putin ve Erdoğan, Çin'in Tianjin kentindeki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi marjında görüşme yaparak hem ikili ilişkileri hem de Ukrayna'da çözüm çabalarını etraflıca istişare etti.Ekim ve kasım ayında görüş alışverişini telefonda sürdüren Putin ile Erdoğan, aralık ayında Türkmenistan'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu marjında yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna'da çözüm süreci ve Avrupa'nın tutumu masaya yatırılırken ikili ilişkilerin çok yönlü ve güçlü yapısına da vurgu yapıldı.Ekonomi ve turizm alanlarındaki alışılagelen güçlü dinamikler 2025 yılında da korunurken ikili ticaret ilk dokuz ayda 36 milyar doların üzerine çıkarak önemli bir seviyeye ulaştı.2025 yılında Rusya-Türkiye ekseninde yaşanan gelişmelerin detaylarını sizler için hazırladığımız almanakta okuyabilirsiniz.27 OCAKRus bankası, TL transfer hizmeti sunmaya başladıRus bankacılık sektörünün önemli aktörlerinden VTB, Türk-Rus ticaretindeki artışı ve çok sayıda Rus vatandaşının Türkiye'de ikamet etmesini dikkate alarak Türk bankalarına TL transferini kolaylaştıracak bir adım attı. VTB'nin yeni hizmetiyle birlikte müşteriler, TL hesabı açarak Türkiye'deki tüm bankalara para transferi gerçekleştirebiliyor.30 OCAKTürkiye'nin Rus petrolü ithalatında rekor kırıldıEmtia piyasalarını izleyen Kpler'in verilerine göre 2024'te Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 artarak 323 bin varil/gün seviyesine çıktı. Böylece Türkiye, şimdiye dek en fazla Rus petrolü ithal ettiği yılı geride bıraktı.24 ŞUBATAnkara'da Fidan-Lavrov görüşmesiRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, özel askeri harekatın başlangıcının yıldönümünde Ankara'yı ziyaret ederek mevkidaşı Hakan Fidan'la görüştü. İki bakan, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan Rusya-ABD ve Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili görüş alışverişleri yaptı.Erdoğan Lavrov'u kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da temaslarda bulunan Lavrov'u Beştepe'de kabul etti. Görüşmede, Ukrayna krizi, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.27 ŞUBATFederasyon Konseyi Başkanı Matviyenko Türkiye'deAnkara'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la basın toplantısı düzenleyen Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Ukrayna'da barışçıl çözüm için attıkları adımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk yönetimine minnettarlığını dile getirdi. Matviyenko, Rusya ve Türkiye parlamentolarının ise ikili işbirliğinin gelişmesini sağlayacak hukuki düzenlemeler için çalışma yürüterek sürece destek verdiğini kaydetti.27 ŞUBATRusya ve ABD’den İstanbul görüşmesiRusya ve ABD’li diplomatlar, Rus-Türk münasebetlerinin bir ürünü olarak İstanbul’da bir araya geldi. İstanbul’da yaklaşık 6.5 saat süren ABD-Rusya görüşmesinde ikili ilişkilerdeki 'huzursuzluklar' ve Moskova ile Washington'daki büyükelçilik sorunlarına odaklanıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’da bir araya gelen Washington ve Moskova temsilcilerinin, diplomatik misyonların çalışmalarını normalleştirmeye yönelik ilk somut adımları görüştüğünü ve en kısa zamanda yeni görüşmeler düzenleme konusunda mutabık kaldığını belirtti.28 MARTErdoğan ve Putin’den yılın ilk telefon görüşmesi: Türkiye'den Rusya-ABD diyaloğuna destekRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılındaki ilk telefon görüşmelerini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı, görüşmede Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını bildirdi. Kremlin'in açıklamasına göre Erdoğan, Rusya-ABD diyaloğuna destek verdiğini ve Türk tarafının 'Karadeniz Anlaşması'nın ilerlemesini kolaylaştırmaya hazır olduğunu ifade etti.10 NİSANRusya ve ABD heyetleri yeniden İstanbul’daRusya ve ABD topraklarındaki diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerini normale döndürmek için ikinci kez toplanan Moskova ve Washington'un temsilcileri, söz konusu temsilciliklerin bankacılık ve mali hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik yükümlülükler konusunda nota teatisinde bulundu. Rus tarafı ABD'nin el koyduğu diplomatik mülklerin iadesini gündeme getirirken temsilciler bir ‘yol haritası’ geliştirme konusunda mutabık kaldı. İki ülke temsilcileri ayrıca vize düzenlenmesi ve ev sahibi ülkedeki diplomatların dolaşımını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları sürdürme konusunda anlaştı.12 NİSANRusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya Diplomasi Forumu'na katıldıDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'na bu yıl da katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Lavrov ve Fidan, Transkafkasya ve Karadeniz'deki durum ışığındaki bölgedeki güncel gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkilerin çeşitli alanlarını ele aldı.11 MAYISPutin'den Kiev'e İstanbul önerisiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nisan 2022'de sekteye uğrayan Ukrayna müzakerelerine İstanbul'da 15 Mayıs'ta yeniden başlamayı önererek bu olasılığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna ile ciddi müzakereler yürütmeye kararlı olduğunu kaydeden Rus lider, bu müzakerelerin amacını çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak olarak tanımladı.11 MAYISErdoğan'dan Putin'in İstanbul'da müzakere önerisine tam destekCumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesi sırasında, Rusya Devlet Başkanı Putin’e Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi ve Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.16 MAYISRusya ve Ukrayna, 3 yıl sonra yeniden masada: ABD heyeti de Dolmabahçe'deRusya ve Ukrayna'nın müzakere heyetleri, Batı'nın çabaları sonucu kesintiye uğrayan 2022 görüşmelerinin devamı için 16 Mayıs'ta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde buluştu. Heyetler, Dışişleri Bakanı Marco Rubio öncülüğündeki ABD heyetiyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Rus müzakere heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, gün sonundaki açıklamasında, genel olarak memnun ve temasları sürdürmeye hazır olduklarını belirtti. Ukrayna'yla 1000'e karşı 1000 oranında esir takası yapmayı kararlaştırdıklarını duyurdu.16 MAYISFidan: Dünya barışı için önemli bir gündüTürkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü. Yoğun diplomatik çabalar sonucunda, Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da, Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme gerçekleştirdiler. Toplantının neticesinde, güven artırıcı bir önlem olarak her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaştılar" ifadelerini kullandı.26 MAYISFidan Moskova'da Putin'le görüştüMoskova'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme gerçekleştirdi. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un da hazır bulunduğu toplantıda İstanbul'daki müzakerelerin ardından Ukrayna etrafındaki gelişmeler istişare edildi. Ayrıca ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular ele alındı.27 MAYISLavrov'dan Fidan'a: Türkiye'ye minnettarızUkrayna'da çözüm süreci İstanbul müzakereleriyle tempo kazanırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kritik görüşme gerçekleştirdi. "Önce ateşkes, sonra kalıcı barış istiyoruz" diyerek Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizine ilişkin tutumunu net şekilde ortaya koyan Fidan, çatışmanın sona ermesi için diplomatik çözümün önemine dikkat çekti. Rusya'nın Türkiye'ye Ukrayna çözümündeki desteği için minnettar olduğunu kaydeden Lavrov, müzakerelerin başarısının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmanın mümkün olup olmadığına bağlı olduğunun altını çizdi.2 HAZİRANRusya-Ukrayna müzakerelerinin 2. turu Çırağan'da yapıldıİstanbul, 16 Mayıs'ta Rusya ve Ukrayna heyetlerini 3 yıl aradan sonra ilk kez masaya oturttuktan sonra 2 Haziran'da tarafları yeniden buluşturdu. Rus heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili memorandum taslağını Ukrayna heyetine teslim ettiklerini açıkladı. Rusya ve Ukrayna'nın en kapsamlı esir takası konusunda anlaşmaya vardığını anlatan Medinskiy, bir hafta sonra Kiev'e tek taraflı olarak 6 bin Ukrayna askerinin cenazesini teslim edeceklerini belirtti.16 HAZİRANPutin'den Erdoğan'a müzakerelere ev sahipliği için teşekkürRusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki 2. turdan 2 hafta sonra telefon görüşmesi yaparak gelişmeleri değerlendirdi. Rus Devlet Başkanı, Rusya-Ukrayna doğrudan müzakerelerinde organizasyonel katkılarından dolayı Türk tarafına teşekkürlerini iletti. Rusya'nın, hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin teslimi ve esir takası başta olmak üzere, ikinci turda varılan tüm anlaşmaları harfiyen yerine getirdiğini kaydetti.26 HAZİRANErdoğan'dan Putin ve Trump'ı İstanbul'da buluşturma inisiyatifiRusya-Ukrayna ve Rusya-ABD müzakerelerine ev sahipliği yapan Türkiye, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ı buluşturmak için girişimlerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO zirvesi sonrasında verdiği demeçte, "Biz tarafları yeniden bir araya getirmek için çalışacağız. Nihai hedefimiz liderler düzeyinde bir buluşmayı ülkemizde gerçekleştirmek ve özlenen barışı inşa etmektir. Görüşmemizde ABD Başkanı Sayın Trump'a da bunları söyledik. 'Eğer çözüm için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a veya Ankara'ya gelirse, ben de İstanbul'a veya Ankara'ya gelirim' dedi. Gerekli görüşmeleri yapıp bir an önce buluşmayı inşallah sağlarız" ifadelerini kullandı.1 TEMMUZAkkuyu Nükleer: İlk ünitede devreye alma süreci başladıAkkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesinde devreye alma sürecinin başladığını bildirdi. İstanbul'da düzenlenen 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nde konuşan Dedusenko, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde genel inşaatın tamamlandığını ve devreye alma kapsamında deneme çalışmalarına geçildiğini dile getirdi. Rus yetkili, birinci ünitenin şalt sahasının elektrik iletim sistemine bağlanması için bu yıl içinde hazırlık çalışmaları yapmayı öngördüklerini de kaydetti.7 TEMMUZ17. BRICS Zirvesi’nde Lavrov-Fidan görüşmesiDışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. İkili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki işbirliği başlıklarını istişare eden taraflar, İsrail'in bölgede artan saldırganlığının oluşturduğu riskleri de değerlendirdi. İki bakan ayrıca Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer faaliyetleri, Afganistan'daki durum ve diğer bölgesel meseleleri görüştü.18 TEMMUZPutin ile Erdoğan Suriye, İsrail ve Ukrayna’yı konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle birlikte Suriye’de artan gerilim ve Ukrayna krizi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda’dan çekilmesinin ardından yaşanan çatışmalara dikkat çekerek, bu durumun yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için tehdit oluşturduğunu vurguladı. Erdoğan, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal etmemesi gerektiğinin altını çizdi.Rusya-Ukrayna müzakerelerine de değinen Erdoğan, Türkiye’nin bu görüşmelere yeniden ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ve uygun tarihler tespit edildiğinde İstanbul’un yeniden diplomatik merkez olabileceğini belirtti.23 TEMMUZÇırağan Sarayı'nda Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 3. turu23 Temmuz'da İstanbul, Rusya ile Ukrayna arasındaki 3. tur müzakerelere ev sahipliği yaptı. Rusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakereler Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, esirler ve cenaze takası konusunda yeni anlaşma sağlandığını, yaralılar ve cenazelerin toplanması için 24 veya 48 saatlik kısa süreli ateşkesler önerildiğini duyurdu. Taraflar, ağır yaralı ve hastaların değişimlerinin süresiz olarak devam ettirilmesi konusunda anlaştı. Rusya, Kiev'e 3.000 Ukrayna askerinin daha cenazesini teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu, ayrıca her iki taraftan en az 1.200’er esir takası yapılmasını önerdi. Moskova ayrıca, çevrimiçi olarak faaliyet yürütecek siyasi, insani ve askeri çalışma grupları oluşturulmasını önerdi. Ancak Kiev, Rus tarafına bunu değerlendireceğini söylemesine rağmen teklife yanıt vermedi.15 AĞUSTOSAlaska’da Putin-Trump zirvesiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’nın Anchorage kentinde tarihi bir zirve gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki lideri Türkiye’de buluşturma girişimlerinin dolaylı bir sonucu olan bu görüşme için iki ülkenin ortak tarihinde önemli bir yeri bulunan Alaska seçildi. Görüşmenin ardından Putin, Trump'la çok iyi, iş odaklı ve güvene dayalı bir iletişim kurduğunu belirtti. Ukrayna’da güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda Trump ile aynı görüşte olduklarını ve bu konuda çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Putin, Rusya ve ABD’nin ticaret, enerji, teknoloji ve uzay alanlarında birbirine sunacak çok şey olduğunu dile getirdi. Trump da, Putin'le önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi. Trump, Ukrayna konusundaki birçok maddenin üzerinde uzlaşıya varıldığını ve kalan konular için de anlaşmaya varma şansının yüksek olduğunu açıkladı.16 AĞUSTOSFidan ve Lavrov, Alaska Zirvesi'ni ele aldıPutin ve Trump'ın Anchorage'daki görüşmesinden bir gün sonra telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov, Alaska Zirvesi'nin sonuçlarını istişare etti. Fidan, Alaska'da başlatılan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı bir barışa yol açacağını umduğunu ve Türkiye'nin Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasında katkı sunmaya hazır olduğunu iletti.1 EYLÜLÇin’de Putin-Erdoğan görüşmesi: ‘Türkiye güvenilir bir ortak’Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Tianjin kentindeki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi marjında bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’yi güvenilir, zaman içinde kendini kanıtlamış bir ortak olarak gördüklerini belirten Putin, Ankara'nın Ukrayna'da çözüm konusunda özel bir rol oynamaya devam edeceğinden emin olduğunu vurgulayarak İstanbul'da yapılan üç tür müzakerelerin insani alanda bir dizi pratik sorunun çözümünde ilerleme kaydedilmesini mümkün kıldığının altını çizdi. Rusya ile Türkiye arasındaki ticaretin gelişim temposundan memnun olduğunu kaydeden Putin, ikili ticaret hacminin 2025'in ilk yarısında yüzde 3 arttığına dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirtti. Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde ilerlemeye devam ettiğini, ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi başlıklarda geçmişten gelen işbirliği ruhunun sürdüğünü ifade etti.26 EYLÜLKremlin: Türkiye, kararlarını kendisi alan egemen bir devletABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'dan petrol ithalatına son vermesini istemesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin yararına olan ticari ürünleri almaktan vazgeçmeyeceğini belirtti. "Türkiye, bizimle hangi konularda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlet. Eğer herhangi bir ürünün ticareti Türk tarafının yararınaysa, Türkiye bunu yapmaya devam eder" diyen Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Türkiye'yle ticari ve ekonomik işbirliğine devam ettiğinin altını çizerek TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının tam kapasiteyle çalıştığını anımsattı.27 EYLÜLLavrov: Türkiye Rus gazından vazgeçerse, saygı duyarızRusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 80. BM Genel Kurulu marjında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ABD’nin talebi doğrultusunda Rus gazından vazgeçmesi halinde bu karara saygı duyacaklarını kaydetti. ABD Başkanı Trump, Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sırasında Türkiye'nin Rusya'dan petrol alımını durduracağına inandığını ifade etmişti.7 EKİMCumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştüErdoğan, Rus mevkidaşı Putin'i 73. doğum gününde tebrik etmek için aradı. Liderler, bu vesileyle ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara değindi. Erdoğan, Ukrayna krizinin adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye’nin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.30 EKİMBakan Bayraktar: Akkuyu'da elektrik üretimi 2026'da başlayacakEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2026’da elektrik üretimine başlamasının planlandığını duyurdu. Bayraktar, Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin uzun vadeli bir ortaklık olduğunu vurgulayarak, bu ortaklığın teknoloji paylaşımı, insan sermayesi geliştirme ve endüstriyel katılımı içerdiğini söyledi.18 KASIMTürkiye-Rusya ilişkisi: İkili ticaret ilk dokuz ayda 36 milyar doları aştıDışişleri Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde Türkiye- Rusya ilişkileri hakkında bakanlık tarafından bilgilendirme yapıldı. Komisyon üyesi vekillere dağıtılan raporda iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve turist sayılarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Türkiye ile Rusya arasında ekonomik ilişkilerin geliştiğine dikkat çekilen raporda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılının ilk dokuz ayında 36 milyar doların üzerinde gerçekleştiği ifade edildi. 2025 yılında Rusya'dan ilk dokuz ayda 5.5 milyondan fazla turistin geldiği belirtildi.24 KASIMPutin'den Erdoğan'a: ABD'nin önerileri nihai barış anlaşmasının temelini oluşturabilirRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesi yaparak Ukrayna meselesi de dahil bir dizi konuyu istişare etti. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Ukrayna çevresindeki durum ve ABD'nin barışçıl çözüm önerileri bağlamında görüş alışverişinde bulunuldu. Vladimir Putin, Rus tarafının incelediği haliyle, söz konusu önerilerin Alaska'daki Rus-Amerikan zirvesindeki tartışmalarla uyumlu olduğunu ve prensipte nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini belirtti" dendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise müzakere sürecine mümkün olan her türlü yardımı sağlama niyetini ve bu amaçlar için İstanbul'u platform olarak sağlamayı sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.12 ARALIKPutin ve Erdoğan Türkmenistan'da görüştü: 'Avrupalıların Rus varlıklarına el koyma girişimleri konuşuldu'Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu marjında görüştü. Kremlin Sözcüsü Peskov, liderlerin Ukrayna krizi ve Avrupalıların Rus varlıklarına el koyma girişimleri hakkında görüş alışverişi yaptığını belirtti. Peskov, liderlerin bu girişimlerin uluslararası finans sisteminin temellerini ve ilkelerinin ezilmesine yol açacağı konusunda hemfikir olduğunu vurguladı. Peskov, liderlerin Rus-Türk ilişkilerinin tüm alanlarda geliştiğini, ilişkilerde önemli sorun bulunmadığını belirttiklerini aktararak "Rusya-Türkiye ilişkilerinin çok yönlü yapısı, üçüncü ülkelerin baskılarıyla başa çıkmayı mümkün kılıyor" diye konuştu.13 ARALIKCumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'yla ilişkilerimiz günübirlik çıkar hesaplarıyla yürüyen ilişkiler değilTürkmenistan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Sayın Putin’le oldukça verimli, kapsamlı, derinlikli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde özellikle kendisini her an beklediğimi ifade ettim. Bunun için de en kısa zamanda bir araya gelmemiz gerektiğini konuştuk. Kendisi de “Sözümü yerine getireceğim” dedi. Ümit ederim ki en yakın zamanda bu ziyareti gerçekleştiririz. Bizim Rusya ile ilişkilerimiz günübirlik çıkar hesaplarıyla yürüyen ilişkiler değildir; köklü bir tarih, güçlü bir diplomatik zemin ve karşılıklı güven üzerine kuruludur. Ağırlıklı olarak savaşı ve barış çabalarını konuştuk. Türkiye’nin bu meselede nerede durduğunu bütün aktörler gibi Sayın Putin de çok yakından biliyor. Biz bu savaşın çoktan bitmesi gerektiğini düşünüyoruz; bunu da bütün muhataplarımıza açık bir şekilde söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

