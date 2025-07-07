https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/disisleri-bakani-fidan-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-bir-araya-geldi-1097676438.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T20:07+0300

2025-07-07T20:07+0300

2025-07-07T20:13+0300

dünya

sergey lavrov

hakan fidan

rusya

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096559575_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_917ae9f5421fdbffb059dd372595082c.jpg

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki işbirliği başlıklarının ele alındığı bildirilirken İsrail'in bölgede artan saldırganlığının oluşturduğu risklerin değerlendirildiği belirtildi.İki bakanın görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer faaliyetleri, Afganistan'daki durum ve diğer bölgesel meseleleri görüştüğü açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/eski-lubnan-disisleri-bakani-brics-ulkeleri-ozellikle-ekonomi-ve-enerji-alaninda-muazzam-bir-1097676205.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, hakan fidan, rusya, türkiye