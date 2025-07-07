https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/disisleri-bakani-fidan-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-bir-araya-geldi-1097676438.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki işbirliği başlıklarının ele alındığı bildirilirken İsrail'in bölgede artan saldırganlığının oluşturduğu risklerin değerlendirildiği belirtildi.İki bakanın görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer faaliyetleri, Afganistan'daki durum ve diğer bölgesel meseleleri görüştüğü açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/eski-lubnan-disisleri-bakani-brics-ulkeleri-ozellikle-ekonomi-ve-enerji-alaninda-muazzam-bir-1097676205.html
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sergey lavrov, hakan fidan, rusya, türkiye
sergey lavrov, hakan fidan, rusya, türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi
20:07 07.07.2025 (güncellendi: 20:13 07.07.2025)
Dışişleri Bakanı Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki işbirliği başlıklarının ele alındığı bildirilirken İsrail'in bölgede artan saldırganlığının oluşturduğu risklerin değerlendirildiği belirtildi.
İki bakanın görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer faaliyetleri, Afganistan'daki durum ve diğer bölgesel meseleleri görüştüğü açıklandı.