https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/lavrov-ve-fidan-basin-toplantisi-duzenliyor-1096552392.html

Lavrov: Müzakerelerin ikinci turu için yine Türk dostlarımıza başvururdum, İstanbul çok güzel

Lavrov: Müzakerelerin ikinci turu için yine Türk dostlarımıza başvururdum, İstanbul çok güzel

Sputnik Türkiye

Moskova'da bir araya gelen Lavrov ve Fidan, görüşmelerinin ardından basının karşısına çıktı. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T13:02+0300

2025-05-27T13:02+0300

2025-05-27T14:00+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından iki ülkenin Ukrayna meselesi ve ikili ilişkilerle ilgili tutumlarını ortaya koymak için kameraların karşısına geçti.Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Fidan'la yaptığı görüşmede, Rus-Türk işbirliğini engellemeye yönelik dış girişimlere rağmen Moskova'nın ortak projeleri hayata geçirmekte kararlı olduğu mesajını verdiğini söyledi.Lavrov, "Bugün, Rusya-Türkiye ortaklığını güçlendirme konusundaki karşılıklı ilgimizi, özellikle Batı'nın bu ilişkilere suni olarak gayrimeşru zorluklar çıkarmaya çalıştığı koşullarda Rusya ve Türkiye gibi ülkeler arasındaki ilişkilerde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan sorunları çözmek ve etkileşim alanlarını genişletmek için çalışmaya hazır olduğumuzu teyit ettik" ifadelerini kullandı.'Türkiye'ye minnettarız'Rusya'nın Türkiye'ye Ukrayna çözümündeki desteği için minnettar olduğunu kaydeden Lavrov, müzakerelerin başarısının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmanın mümkün olup olmadığına bağlı olduğunun altını çizdi.'Müzakerelerin ikinci turu için yine Türk dostlarımıza başvururdum'Ukrayna'yla müzakerelerin olası ikinci turu hakkında da konuşan Lavrov, "Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turuna gelince, eğer bana sorarsanız, ben yine Türk dostlarımıza başvururdum. İstanbul çok güzel" diye konuştu.'Trump, müzakerelerin sürmesinden yana'Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin sürmesine ilgi duyduğunu belirtti.'Batı, çatışmayı sürdürmek için Kiev'i her şekilde kışkırtıyor'Lavrov, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaların sürmesi için Kiev'i her şekilde kışkırttığını vurguladı.'Kiev'in sivil altyapıya saldırıları sonrası Rusya'nın misillemeleri doğal'Ukrayna ordusunun Rusya'daki sivil altyapıya saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çeken Lavrov, tüm bu saldırıların ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği misilleme bombardımanlarının doğal olduğunu ifade etti.'Almanya, Ukrayna'ya uzun zaman önce ve gizlice izin vermiş'Lavrov, Almanya'nın Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli saldırılar düzenlemesi için uzun zaman önce ve gizlice izin verdiğine dair dayanaklar bulunduğunu söyledi.'Fransa Rusya'ya karşı savaşıyor'Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa'nın Rusya'ya karşı savaştığını, Kiev'in Fransız füzelerini Rus topraklarına, genellikle sivil tesislere saldırmak için kullandığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/lavrov-fidan-gorusmesi-basladi-1096549667.html

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hakan fidan, ukrayna, rusya, sergey lavrov, rus-türk ilişkileri, rusya-türkiye ilişkileri, donald trump, vladimir putin, recep tayyip erdoğan