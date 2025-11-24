Türkiye
Putin'den Erdoğan'a: ABD'nin önerileri nihai barış anlaşmasının temelini oluşturabilir
Putin'den Erdoğan'a: ABD'nin önerileri nihai barış anlaşmasının temelini oluşturabilir
Putin ve Erdoğan, telefon görüşmesi yaparak Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili istişarelerde bulundu. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaparak Ukrayna meselesi de dahil bir dizi konuyu istişare ettiği belirtildi.Kremlin'den yapılan açıklamada, "Ukrayna çevresindeki durum ve ABD'nin barışçıl çözüm önerileri bağlamında görüş alışverişinde bulunuldu. Vladimir Putin, Rus tarafının incelediği haliyle, söz konusu önerilerin Alaska'daki Rus-Amerikan zirvesindeki tartışmalarla uyumlu olduğunu ve prensipte nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini belirtti" dendi.Kremlin'in açıklamasına göre Putin, Rusya'nın Ukrayna krizinde siyasi ve diplomatik çözüme olan ilgisini bir kez daha teyit etti.'İstanbul'u Rusya-Ukrayna müzakereleri için sağlamayı sürdürmeye hazırız'Cumhurbaşkanı Erdoğan ise müzakere sürecine mümkün olan her türlü yardımı sağlama niyetini ve bu amaçlar için İstanbul'u platform olarak sağlamayı sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.Putin ve Erdoğan, Ukrayna meselesinde Rus-Türk temaslarının çeşitli düzeylerde yoğunlaştırılması konusunda mutabakata vardı.'Stratejik önemdeki enerji projeleri istişare edildi'Görüşmede, ikili işbirliğinin güncel konuları da ele alınırken özellikle ticaret ve yatırım bağlarının daha da geliştirilmesi ve stratejik önemdeki enerji projelerinin hayata geçirilmesi üzerinde duruldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Johannesburg'daki G20 Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini de Rus mevkidaşı Putin'le paylaştı.İki lider, düzenli iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.'Türkiye gayretlerini sürdürecek'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre liderler, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgemizde kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtti.
Putin ve Erdoğan, telefon görüşmesi yaparak Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili istişarelerde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaparak Ukrayna meselesi de dahil bir dizi konuyu istişare ettiği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Ukrayna çevresindeki durum ve ABD'nin barışçıl çözüm önerileri bağlamında görüş alışverişinde bulunuldu. Vladimir Putin, Rus tarafının incelediği haliyle, söz konusu önerilerin Alaska'daki Rus-Amerikan zirvesindeki tartışmalarla uyumlu olduğunu ve prensipte nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini belirtti" dendi.

Kremlin'in açıklamasına göre Putin, Rusya'nın Ukrayna krizinde siyasi ve diplomatik çözüme olan ilgisini bir kez daha teyit etti.

'İstanbul'u Rusya-Ukrayna müzakereleri için sağlamayı sürdürmeye hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise müzakere sürecine mümkün olan her türlü yardımı sağlama niyetini ve bu amaçlar için İstanbul'u platform olarak sağlamayı sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Putin ve Erdoğan, Ukrayna meselesinde Rus-Türk temaslarının çeşitli düzeylerde yoğunlaştırılması konusunda mutabakata vardı.

'Stratejik önemdeki enerji projeleri istişare edildi'

Görüşmede, ikili işbirliğinin güncel konuları da ele alınırken özellikle ticaret ve yatırım bağlarının daha da geliştirilmesi ve stratejik önemdeki enerji projelerinin hayata geçirilmesi üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Johannesburg'daki G20 Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini de Rus mevkidaşı Putin'le paylaştı.

İki lider, düzenli iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

'Türkiye gayretlerini sürdürecek'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre liderler, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgemizde kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtti.
