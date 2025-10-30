https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/bakan-bayraktar-akkuyuda-elektrik-uretimi-2026da-baslayacak-1100610568.html

Bakan Bayraktar: Akkuyu'da elektrik üretimi 2026'da başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün yaptığı açıklamada Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2026’da elektrik üretimine... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gazda yürüttüğü ortaklıklar ve TürkAkım, TANAP gibi projelerle enerji merkezi haline geldiğini belirterek, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2026’da elektrik üretimine başlaması planlanıyor ve bu, enerji çeşitlendirme yolculuğumuzda tarihi bir dönüm noktası olacak" dedi.Bakan Bayraktar, bugün İstanbul’da düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nda konuştu.Rusya ile Türkiye’nin en büyük enerji projelerinden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) dört ünitenin inşa edildiğini anımsatan Bayraktar, "Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2026’da elektrik üretimine başlaması planlanıyor ve bu, enerji çeşitlendirme yolculuğumuzda tarihi bir dönüm noktası olacak" dedi.'Rusya arasındaki işbirliği uzun vadeli'Bayraktar, Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin uzun vadeli bir ortaklık olduğunu vurgulayarak, bu ortaklığın teknoloji paylaşımı, insan sermayesi geliştirme ve endüstriyel katılımı içerdiğini söyledi.Türkiye’nin 2050 itibarıyla Trakya bölgesi ve Sinop’taki projelerle 20 gigavat nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan Bayraktar, küçük modüler reaktörlere yönelik projelerle de enerjide istikrar ve esnekliği arttıracaklarını kaydetti.Doğal gazda Rusya, Azerbaycan ve İran’la ortaklıkları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısını geliştirdiklerini belirterek, "TürkAkım ve TANAP gibi projelerle, Türkiye sadece kendi arz sağlamakla geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgesel bir enerji merkezi haline gelerek doğudan batıya gaz akışını kolaylaştırıyor ve Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunuyor." ifadesini kullandı.Karadeniz’de 785 milyar metreküp rezerviyle Sakarya doğal gaz sahasında üretimin yakında günlük 40 milyon metreküpe çıkacağını belirten Bayraktar, Gabar’daki petrol sahasındaki üretimin günlük 80 bin varile çıktığını kaydetti.

