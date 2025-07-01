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Akkuyu Nükleer: İlk ünitede devreye alma süreci başladı
Akkuyu Nükleer: İlk ünitede devreye alma süreci başladı
Sputnik Türkiye
Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Rosatom şirketlerinden Rusatom Energy International Üst Yöneticisi (CEO) Anton Dedusenko, Türkiye'nin ilk nükleer... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T19:03+0300
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Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen 11. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu.Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde genel inşaatın tamamlandığını ve devreye alma kapsamında deneme çalışmalarına geçildiğini dile getiren Dedusenko, "Bu dönem, bir nükleer güç ünitesi için çok önemli bir dönem. Gelinen aşamada, karşılaştığımız bazı zorluklara rağmen her şey takvime göre ilerliyor. Birinci ünitenin şalt sahasının elektrik iletim sistemine bağlanması için bu yıl içinde hazırlık çalışmaları yapmayı öngörüyoruz" dedi.Dedusenko, Türkiye'nin "2053 net sıfır" hedefine Akkuyu NGS'nin katkısına ilişkin, "Akkuyu NGS projesi, Türkiye'nin karbon emisyonlarının yüzde 20'sinin düşürülmesine katkıda bulunacak. Bu da çok önemli bir katkı demek" ifadesini kullandı.'Sinop için bu yıl teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları sunmaya hazırız'Rosatom'un Türkiye'de Sinop'ta ikinci bir NGS inşası için yürüttüğü müzakerelere ilişkin de Dedusenko, "Türkiye'deki ortaklarımızla müzakereler birkaç yıldır devam ediyor. Türk ortaklarımızla önemli ilerlemeler kaydettik. Bu süreç kapsamında bu yıl teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları sunmaya hazırız ancak nihai karar her zaman Türk tarafına aittir. Halihazırda bu görüşmeler devam etmektedir" bilgisini verdi.Dedusenko, Akkuyu NGS'de tecrübe sahibi olan Türk şirketlerini Rosatom'un diğer ülkelerdeki projelerinde işbirliğine davet etmekten yana olduklarını belirterek, "Türk şirketlerinin kesinlikle bir avantajı var, çünkü onlar Akkuyu NGS gibi bir projeden geçmiş durumdalar" diye konuştu.Her biri 1200 megavat olmak üzere toplam 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye girmesinin ardından diğer ünitelerin de birer yıl arayla hizmete alınması öngörülüyor.Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak santralin, 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.Akkuyu NGS'nin yanı sıra Sinop ve Trakya'da da büyük ölçekli nükleer enerji santralleri inşa etmeyi planlayan Türkiye, nükleer enerjide 2050 yılına kadar 20 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/11-nukleer-santraller-zirvesi-akkuyu-ngsdeki-4-reaktor-devreye-alinacak--1097484776.html
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anton dedusenko, sinop, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, akkuyu ngs
anton dedusenko, sinop, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, akkuyu ngs

Akkuyu Nükleer: İlk ünitede devreye alma süreci başladı

19:03 01.07.2025
© RosatomAkkuyu
Akkuyu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© Rosatom
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Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Rosatom şirketlerinden Rusatom Energy International Üst Yöneticisi (CEO) Anton Dedusenko, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesinde devreye alma sürecinin başladığını bildirdi.
Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen 11. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu.
Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde genel inşaatın tamamlandığını ve devreye alma kapsamında deneme çalışmalarına geçildiğini dile getiren Dedusenko, "Bu dönem, bir nükleer güç ünitesi için çok önemli bir dönem. Gelinen aşamada, karşılaştığımız bazı zorluklara rağmen her şey takvime göre ilerliyor. Birinci ünitenin şalt sahasının elektrik iletim sistemine bağlanması için bu yıl içinde hazırlık çalışmaları yapmayı öngörüyoruz" dedi.
Dedusenko, Türkiye'nin "2053 net sıfır" hedefine Akkuyu NGS'nin katkısına ilişkin, "Akkuyu NGS projesi, Türkiye'nin karbon emisyonlarının yüzde 20'sinin düşürülmesine katkıda bulunacak. Bu da çok önemli bir katkı demek" ifadesini kullandı.

'Sinop için bu yıl teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları sunmaya hazırız'

Rosatom'un Türkiye'de Sinop'ta ikinci bir NGS inşası için yürüttüğü müzakerelere ilişkin de Dedusenko, "Türkiye'deki ortaklarımızla müzakereler birkaç yıldır devam ediyor. Türk ortaklarımızla önemli ilerlemeler kaydettik. Bu süreç kapsamında bu yıl teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları sunmaya hazırız ancak nihai karar her zaman Türk tarafına aittir. Halihazırda bu görüşmeler devam etmektedir" bilgisini verdi.
Dedusenko, Akkuyu NGS'de tecrübe sahibi olan Türk şirketlerini Rosatom'un diğer ülkelerdeki projelerinde işbirliğine davet etmekten yana olduklarını belirterek, "Türk şirketlerinin kesinlikle bir avantajı var, çünkü onlar Akkuyu NGS gibi bir projeden geçmiş durumdalar" diye konuştu.
Her biri 1200 megavat olmak üzere toplam 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye girmesinin ardından diğer ünitelerin de birer yıl arayla hizmete alınması öngörülüyor.
Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak santralin, 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.
Akkuyu NGS'nin yanı sıra Sinop ve Trakya'da da büyük ölçekli nükleer enerji santralleri inşa etmeyi planlayan Türkiye, nükleer enerjide 2050 yılına kadar 20 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.
11. Nükleer Santraller Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
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11. Nükleer Santraller Zirvesi: ‘Akkuyu NGS’deki 4 reaktör devreye alınacak’  
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