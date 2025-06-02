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CANLI | Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir kez daha masaya oturuyor
CANLI | Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir kez daha masaya oturuyor
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Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu bugün yapılacak. 16 Mayıs'taki ilk görüşmelerin ardından taraflar tekrar İstanbul'da. Rus heyet... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir kez daha masaya oturuyor - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir kez daha masaya oturuyor

07:25 02.06.2025 (güncellendi: 09:08 02.06.2025)
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Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu bugün yapılacak. 16 Mayıs'taki ilk görüşmelerin ardından taraflar tekrar İstanbul'da. Rus heyet dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Görüşmelerin yeni adresi Çırağan Sarayı.
İstanbul, 16 Mayıs'ta Rusya ve Ukrayna heyetlerini 3 yıl aradan sonra ilk kez masaya oturttuktan sonra bugün tarafları yeniden buluşturuyor. Ukrayna krizine çözüm bulmak için yürütülen diplomatik çabalara bugün İstanbul'da yeni bir halka daha ekleniyor.
2022 ilkbaharında İstanbul'da yapılan ve anlaşma imzalanmaya ramak kala başta İngiltere olmak üzere Batı'nın Kiev'i masadan kaldırmaya yönelik telkinleri sonucu yarıda kalan müzakereler, bugün yine Avrupa ve Asya'nın birleştiği noktada ikinci turla devam ediyor.

Rusya aynı heyetle İstanbul'da

Moskova'dan yapılan açıklamalara göre 16 Mayıs'taki görüşmelerde masada bulunan Rus heyeti, bugün de 'aynı kadroyla sahaya çıkıyor'. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceği Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alıyor.

16 Mayıs'ta ne sonuç çıkmıştı?

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Rus müzakere heyetinin başkanı Medinskiy, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmenin sonucundan genel olarak memnun olduklarını ve Ukrayna'yla teması sürdürmeye hazır olduklarını belirtmişti. Medinskiy, Ukrayna'yla 1000'e 1000 esir takası yapılması konusunda anlaşma sağladıklarını da duyurmuş ve bu süreç 23-24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen üç aşama sonucunda eksiksiz olarak tamamlanmıştı.
Medinskiy, Rusya ve Ukrayna'nın olası ateşkese ilişkin vizyonlarını ayrıntılı olarak sunacaklarını, ardından müzakereler devam edeceğini de vurgulamıştı. Ana amaç çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla uzun vadeli barışı sağlamak ve çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak üzere görevlendirilen Rus heyeti, yapıcı bir yaklaşımın temini ve ihtilafın çözüm yollarının aranması konusunda kararlı.
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09:05 02.06.2025
Dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi
Uluslararası medyadan basın mensupları, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci bölümü için Çırağan Sarayı'a yoğun ilgi gösteriyor.
08:54 02.06.2025
Rusya Dışişleri: Kiev'in Moskova'nın önerilerini ciddiye almasını bekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, basın mensuplarına İstanbul’daki görüşmelerden beklentilerini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, yeni tur sırasında Rus tarafının, diğer hususların yanı sıra olası bir ateşkesin şartlarıyla ilgili konuları da yansıtacak olan memorandumunu sunacağı yönündeki sözlerini anımsatan Rudenko, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Belgede sadece bunlar olmayacak. Ama bunlar müzakerelerin temelini oluşturacak. Ukrayna tarafının bunu ciddiye alacağını umuyoruz.
08:30 02.06.2025
‘İstanbul’daki görüşmenin anahtar maddesi Ukrayna'nın askeri statüsü olacak’
Eski Fransa'nın ABD Büyükelçisi Gérard Araud, Le Point dergisi için kaleme aldığı yazıda, İstanbul görüşmeyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Anahtar mesele Ukrayna'nın askeri statüsü olacak. Bir yandan Ukrayna'nın silahsızlandırılmasının ‘vassallaşmasına’ yol açmasını önleyecek, diğer yandan da Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması talebini kabul edecek bir çözüm bulunmalı.
NATO'nun, ateşkese uyulduğu sürece Ukrayna topraklarında hiçbir ordunun bulunmaması koşulunu kabul edebileceğini dile getiren Fransız diplomat şunu ekledi:
Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların bir kısmını kaldırması da kaçınılmaz.
Araud, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın kavgacı tutumu nedeniyle Rusya'nın onu muhatap olarak kabul edeceğine dair bir umut olmadığını da ekledi.
08:10 02.06.2025
Görüşmelerin adresi Çırağan Sarayı
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci bölümü bugün saat 13.00'de Çırağan Sarayı'nda yapılması bekleniyor.
08:00 02.06.2025
Medinskiy: Ukrayna’nın barış anlaşmasına ilişkin memorandumlarını aldık
Rus müzakere heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, Rusya’nın Ukrayna’dan barış anlaşmasına ilişkin memorandumu aldığını bildirdi.
Memorandumun Ukraynaca ve İngilizce olarak iletildiğini belirten Medinskiy, “Sorun değil, hallettik. Heyetimizde farklı dilleri konuşan kişiler var. Hatta iki tanesi akıcı bir şekilde Japonca konuşabiliyor” ifadesini kullandı.
Rus yetkili, Ukrayna tarafının hazırladığı memorandumdaki ana maddelerinin Batı medyasında yayınlandığına da dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
07:29 02.06.2025
Rusya Dışişleri: İstanbul’a alternatif yok
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya-Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'a alternatif platformlara henüz ihtiyacı olmadığını söyledi.
Pekin’de düzenlenen ‘Rusya ve Çin: Yeni Dönemde İşbirliği’ konferans kapsamında gazetecilerle görüşen Rudenko, Çin’in kendini Rusya-Ukrayna görüşmeleri için platform olarak önerip önermediği sorusuna şunu dedi:
Şu anda Çinli dostlarımız, var olan ve her iki tarafın da üzerinde mutabık kaldığı platformun, yani İstanbul platformunun, bir anlaşmaya varma şansının olduğu platform olduğunu görüyorlar. Kanımca, böyle bir zamanda alternatif platformlar önermek pek de rasyonel değil.
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