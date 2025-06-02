CANLI | Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir kez daha masaya oturuyor

İstanbul, 16 Mayıs'ta Rusya ve Ukrayna heyetlerini 3 yıl aradan sonra ilk kez masaya oturttuktan sonra bugün tarafları yeniden buluşturuyor. Ukrayna krizine çözüm bulmak için yürütülen diplomatik çabalara bugün İstanbul'da yeni bir halka daha ekleniyor.

2022 ilkbaharında İstanbul'da yapılan ve anlaşma imzalanmaya ramak kala başta İngiltere olmak üzere Batı'nın Kiev'i masadan kaldırmaya yönelik telkinleri sonucu yarıda kalan müzakereler, bugün yine Avrupa ve Asya'nın birleştiği noktada ikinci turla devam ediyor.

Rusya aynı heyetle İstanbul'da

Moskova'dan yapılan açıklamalara göre 16 Mayıs'taki görüşmelerde masada bulunan Rus heyeti, bugün de 'aynı kadroyla sahaya çıkıyor'. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceği Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alıyor.

16 Mayıs'ta ne sonuç çıkmıştı?

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Rus müzakere heyetinin başkanı Medinskiy, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmenin sonucundan genel olarak memnun olduklarını ve Ukrayna'yla teması sürdürmeye hazır olduklarını belirtmişti. Medinskiy, Ukrayna'yla 1000'e 1000 esir takası yapılması konusunda anlaşma sağladıklarını da duyurmuş ve bu süreç 23-24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen üç aşama sonucunda eksiksiz olarak tamamlanmıştı.