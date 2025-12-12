Putin ve Erdoğan Türkmenistan'da görüştü
13:15 12.12.2025 (güncellendi: 13:50 12.12.2025)
© Doğukan Keskinkılıçputin erdoğan
Rus lider Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bu yılki ikinci yüz yüze görüşmeleri için bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu marjında bir görüşme gerçekleştirdi.
İki lider arasındaki istişareler 40 dakika sürdü.
Görüşmede Türk tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan yer aldı.
Rus tarafında ise Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Kremlin Sözcüsü Peskov, Tataristan lideri Rüstem Minnihanov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin katılım sağladı.
