https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/erdogan-putinle-konustu-ukrayna-krizi-ele-alindi-1096130973.html

Erdoğan, Putin'le konuştu: Rus liderin İstanbul'da müzakere önerisi ele alındı

Erdoğan, Putin'le konuştu: Rus liderin İstanbul'da müzakere önerisi ele alındı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya doğrudan müzakerelere İstanbul'da devam etmeyi öneren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T13:56+0300

2025-05-11T13:56+0300

2025-05-11T14:52+0300

ukrayna kri̇zi̇

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vladimir putin

recep tayyip erdoğan

putin-erdoğan görüşmesi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin’e Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti" dendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.Putin-Erdoğan görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Kremlin: Erdoğan, Putin'in önerisine tam destek verdiKremlin, Putin ve Erdoğan'ın telefon görüşmesine dair açıklama yayınladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/putinin-istanbulda-muzakere-teklifine-trumptan-ilk-tepki-rusya-ve-ukrayna-icin-harika-bir-gun-1096125626.html

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