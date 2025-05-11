Erdoğan, Putin'le konuştu: Rus liderin İstanbul'da müzakere önerisi ele alındı
13:56 11.05.2025 (güncellendi: 14:52 11.05.2025)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarErdoğan: Yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya doğrudan müzakerelere İstanbul'da devam etmeyi öneren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin’e Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti" dendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.
Putin-Erdoğan görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti" dendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.
Putin-Erdoğan görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Kremlin: Erdoğan, Putin'in önerisine tam destek verdi
Kremlin, Putin ve Erdoğan'ın telefon görüşmesine dair açıklama yayınladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Rusya Devlet Başkanı'nın, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15 Mayıs'tan itibaren İstanbul'da yeniden başlatılmasına ilişkin inisiyatifi ayrıntılı olarak ele alındı.
Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın bu önerisine tam destek vererek, İstanbul'da buna ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organizasyonu ve yürütülmesi konusunda elinden gelen her türlü yardımı sağlayacak.
Rusya Devlet Başkanı, Büyük Zafer'in 80. yıldönümünde Moskova'da düzenlenen etkinliklerin sonuçlarına ve bu günlerde gerçekleşen üst düzey uluslararası temaslara ilişkin izlenimlerini paylaştı.
Liderler ayrıca, enerji sektöründeki ortak stratejik projelerin hayata geçirilmesi de dahil ticaret ve yatırım bağlarının daha da geliştirilmesi konusunda karşılıklı ilgilerini dile getirdi.