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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Erdoğan, Putin'le konuştu: Rus liderin İstanbul'da müzakere önerisi ele alındı
Erdoğan, Putin'le konuştu: Rus liderin İstanbul'da müzakere önerisi ele alındı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya doğrudan müzakerelere İstanbul'da devam etmeyi öneren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T13:56+0300
2025-05-11T14:52+0300
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recep tayyip erdoğan
putin-erdoğan görüşmesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin’e Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti" dendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.Putin-Erdoğan görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Kremlin: Erdoğan, Putin'in önerisine tam destek verdiKremlin, Putin ve Erdoğan'ın telefon görüşmesine dair açıklama yayınladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/putinin-istanbulda-muzakere-teklifine-trumptan-ilk-tepki-rusya-ve-ukrayna-icin-harika-bir-gun-1096125626.html
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türkiye, haberler, ukrayna, i̇stanbul, rusya, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, türkiye-rusya ilişkileri, rus-türk ilişkileri

Erdoğan, Putin'le konuştu: Rus liderin İstanbul'da müzakere önerisi ele alındı

13:56 11.05.2025 (güncellendi: 14:52 11.05.2025)
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© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya doğrudan müzakerelere İstanbul'da devam etmeyi öneren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin’e Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti" dendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.

Putin-Erdoğan görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kremlin: Erdoğan, Putin'in önerisine tam destek verdi

Kremlin, Putin ve Erdoğan'ın telefon görüşmesine dair açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Rusya Devlet Başkanı'nın, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15 Mayıs'tan itibaren İstanbul'da yeniden başlatılmasına ilişkin inisiyatifi ayrıntılı olarak ele alındı.
Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın bu önerisine tam destek vererek, İstanbul'da buna ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organizasyonu ve yürütülmesi konusunda elinden gelen her türlü yardımı sağlayacak.
Rusya Devlet Başkanı, Büyük Zafer'in 80. yıldönümünde Moskova'da düzenlenen etkinliklerin sonuçlarına ve bu günlerde gerçekleşen üst düzey uluslararası temaslara ilişkin izlenimlerini paylaştı.
Liderler ayrıca, enerji sektöründeki ortak stratejik projelerin hayata geçirilmesi de dahil ticaret ve yatırım bağlarının daha da geliştirilmesi konusunda karşılıklı ilgilerini dile getirdi.
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