CANLI | Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna görüşmelerinde: Heyetler bir araya gelecek, saat verildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması sonrası dün İstanbul'a gelen Rus heyeti çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bugünkü programı Türkiye-ABD-Ukrayna ile Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantıları şeklinde açıkladı.
Dünyanın dikkati bugün bir kez daha İstanbul'a çevrildi. Dün planlanan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin Kiev heyetinin gelmemesi nedeniyle gerçekleşmemesi sonrası gözler bugün yapılacağı belirtilen toplantılarda.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyetinin bugün bir araya gelmesi bekleniyor.
İstanbul'daki Rus heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, dün akşam ilk günü değerlendirerek şu açıklamaları yaptı:
📌"Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz"
📌"Rus heyetinin görevi uzun vadeli barışı sağlamak ve çatışmanın nedenlerini ortadan kaldırmaktır"
📌"Rus heyeti, yapıcı bir yaklaşım ve ihtilafın çözüm yollarının aranması konusunda kararlıdır."
📌"İstanbul'daki Rus heyeti gerekli yetkinliklere sahip."
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09:59 16.05.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio İstanbul'da
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna krizine çözüm bulunması için yapılacak toplantılarda Washington heyetine başkanlık edecek olan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İstanbul'a geldi.
🇷🇺🇺🇦🇹🇷🇺🇸ABD Dışişleri Bakanı Rubio İstanbul'da
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna krizine çözüm bulunması için yapılacak toplantılarda Washington heyetine başkanlık edecek olan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İstanbul'a geldi. pic.twitter.com/gNDw7ulIH0
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki olası görüşmenin Ukrayna krizinin çözümü için tek şans olduğunu söyledi.
"Henüz bir tarih ve saat ile ilgili bir bilgim yok ama bu gerçekten tek şans. Sanırım pek çok ülke özel olarak bu değerlendirmeye katılır."
09:24 16.05.2025
Rusya - Ukrayna görüşmelerinde ikinci gün programı
Türkiye Dışişleri Baklanlığı, görüşmelerin ikinci günüyle ilgili planlanan programı duyurdu:
10:45 Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı (Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi)
12:30 Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı (Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi)