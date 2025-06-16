https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-ile-putin-gorustu-1097061759.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü: Gündemde İsrail-İran çatışması var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü: Gündemde İsrail-İran çatışması var
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T13:56+0300
2025-06-16T13:56+0300
2025-06-16T14:04+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapıldı. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.Erdoğan, Türkiye’nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekerken, İsrail’in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Erdoğan'la hemfikir olduğunu belirttiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-mevkidasi-pezeskiyan-ile-gorustu-1097059490.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin
recep tayyip erdoğan, vladimir putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü: Gündemde İsrail-İran çatışması var
13:56 16.06.2025 (güncellendi: 14:04 16.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapıldı. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.
Erdoğan, Türkiye’nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekerken, İsrail’in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.
Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Erdoğan'la hemfikir olduğunu belirttiği aktarıldı.