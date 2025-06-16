https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-ile-putin-gorustu-1097061759.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü: Gündemde İsrail-İran çatışması var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü: Gündemde İsrail-İran çatışması var

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T13:56+0300

2025-06-16T13:56+0300

2025-06-16T14:04+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089613030_0:780:2048:1932_1920x0_80_0_0_543d914fd8b3db582e6a10aad2c6826a.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapıldı. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.Erdoğan, Türkiye’nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekerken, İsrail’in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Erdoğan'la hemfikir olduğunu belirttiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-mevkidasi-pezeskiyan-ile-gorustu-1097059490.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, vladimir putin