https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/cumhurbaskani-erdogan-ve-rusya-devlet-baskani-putin-telefonla-gorustu-turkiye-yeni-muzakere-turuna-1097993935.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü: 'Türkiye yeni müzakere turuna hazır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü: 'Türkiye yeni müzakere turuna hazır'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki çatışmalar ve İsrail’in ihlalleri hakkında uyarıda bulundu... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T18:08+0300

2025-07-18T18:08+0300

2025-07-18T18:10+0300

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suriye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle birlikte Suriye’de artan gerilim ve Ukrayna krizi ele alındı.Erdoğan’dan Suriye mesajı: İsrail egemenlik i̇hlali yapmamalıGörüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda’dan çekilmesinin ardından yaşanan çatışmalara dikkat çekerek, bu durumun yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için tehdit oluşturduğunu vurguladı. Erdoğan, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal etmemesi gerektiğinin altını çizdi.'Türkiye yeni müzakere turuna hazır'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması planlanan üçüncü müzakere turuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin bu görüşmelere yeniden ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ve uygun tarihler tespit edildiğinde İstanbul’un yeniden diplomatik merkez olabileceğini belirtti.Bu açıklama, Türkiye’nin krizin başından bu yana tarafsız arabulucu rolünü sürdürme çabasının bir devamı olarak değerlendiriliyor.İkili i̇lişkiler de gündemdeydiGörüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi, ticari ve bölgesel iş birliği alanlarında gelişmeler de ele alındı. Liderlerin enerji, savunma ve ulaşım gibi başlıklarda iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

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