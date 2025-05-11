https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/putin-kieve-herhangi-bir-on-kosul-olmaksizin-dogrudan-muzakerelere-devam-etmeyi-oneriyoruz-1096123102.html
Putin: Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere İstanbul'da devam etmeyi öneriyoruz
Putin: Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere İstanbul'da devam etmeyi öneriyoruz
Sputnik Türkiye
Putin, Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere devam etmeyi ve 15 Mayıs'ta İstanbul'da başlamayı teklif etiklerini belirtti. 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T02:02+0300
2025-05-11T02:02+0300
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vladimir putin
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türkiye
müzakere
i̇stanbul
recep tayyip erdoğan
zafer günü
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dört günde yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.Putin, Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere devam etmeyi ve 15 Mayıs'ta İstanbul'da başlamayı teklif etiklerini belirtti. Vladimir Putin, İstanbul’da Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığını Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.Putin'in İstanbul'da müzakereler yapılması önerisini içeren açıklamasından öne çıkan başlıklar:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 7 Mayıs'tan bu yana yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla tam 17 görüşme gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/putinden-son-dort-gunluk-gorusmelerinin-sonuclarina-iliskin-aciklama-1096122918.html
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vladimir putin, rusya, ukrayna, türkiye, müzakere, i̇stanbul, recep tayyip erdoğan, zafer günü, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, batı
vladimir putin, rusya, ukrayna, türkiye, müzakere, i̇stanbul, recep tayyip erdoğan, zafer günü, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, batı
Putin: Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere İstanbul'da devam etmeyi öneriyoruz
02:02 11.05.2025 (güncellendi: 03:52 11.05.2025)
Putin, Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere devam etmeyi ve 15 Mayıs'ta İstanbul'da başlamayı teklif etiklerini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dört günde yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Putin, Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere devam etmeyi ve 15 Mayıs'ta İstanbul'da başlamayı teklif etiklerini belirtti.
Vladimir Putin, İstanbul’da Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığını Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.
Putin'in İstanbul'da müzakereler yapılması önerisini içeren açıklamasından öne çıkan başlıklar:
Kiev, Rusya'nın Zafer Günü yıldönümü sırasında ateşkes önerisine hiçbir yanıt vermedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 1 Mayıs ateşkes teklifinin ardından Rus topraklarına geniş çaplı saldırılar başlattı.
Ateşkesin sürdüğü üç gün boyunca Kiev, Rusya sınırına saldırmak için 5 girişimde bulundu, tüm bu saldırılar püskürtüldü, Ukrayna birlikleri ağır kayıplar verdi.
Tüm bunlara rağmen Rusya, Kiev'e ön koşulsuz olarak doğrudan görüşmelere yeniden başlamayı teklif ediyor.
Moskova bu görüşmelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılmasını öneriyor.
Bu konuyu yarın Erdoğan ile görüşmeyi planlıyorum.
Rusya, Ukrayna ile ciddi müzakereler yürütmeye kararlı ve bu müzakerelerin amacı çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaktır.
Moskova, Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için gösterdikleri çabalar dolayısıyla tüm yabancı liderlere minnettar.
Rusya, Ukrayna'da müzakereler yoluyla uzun vadeli barış sağlamayı hedefliyor.
Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde ateşkes sağlanabileceği olasılığını dışlamıyoruz.
Moskova'nın müzakere önerisi masada; Karar Kiev'e ve Kiev rejiminin destekçilerine ait.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 7 Mayıs'tan bu yana yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla tam 17 görüşme gerçekleştirdi.