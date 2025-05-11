https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/putin-kieve-herhangi-bir-on-kosul-olmaksizin-dogrudan-muzakerelere-devam-etmeyi-oneriyoruz-1096123102.html

Putin: Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere İstanbul'da devam etmeyi öneriyoruz

Putin: Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere İstanbul'da devam etmeyi öneriyoruz

Sputnik Türkiye

Putin, Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere devam etmeyi ve 15 Mayıs'ta İstanbul'da başlamayı teklif etiklerini belirtti. 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T02:02+0300

2025-05-11T02:02+0300

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dünya

vladimir putin

rusya

ukrayna

türkiye

müzakere

i̇stanbul

recep tayyip erdoğan

zafer günü

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dört günde yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.Putin, Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere devam etmeyi ve 15 Mayıs'ta İstanbul'da başlamayı teklif etiklerini belirtti. Vladimir Putin, İstanbul’da Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığını Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.Putin'in İstanbul'da müzakereler yapılması önerisini içeren açıklamasından öne çıkan başlıklar:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 7 Mayıs'tan bu yana yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla tam 17 görüşme gerçekleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/putinden-son-dort-gunluk-gorusmelerinin-sonuclarina-iliskin-aciklama-1096122918.html

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vladimir putin, rusya, ukrayna, türkiye, müzakere, i̇stanbul, recep tayyip erdoğan, zafer günü, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, batı