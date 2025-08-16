https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/disisleri-bakani-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-telefonda-gorustu-turkiye-bu-surece-katkida-1098644801.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü: 'Türkiye bu sürece katkıda bulunmaya hazır'
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Tarafların telefonda Putin-Trump Zirvesi hakkında görüştükleri bildirildi. 16.08.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın telefon görüşmesinde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Türkiye'nin Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasında katkı sunmaya hazır olduğunu ilettiği kaydedildi.Söz konusu telefon görüşmesi şu cümleler ile duyuruldu:Bakan Fidan'ın Alaska'da başlatılan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı bir barışa yol açacağını umduğunu ve Türkiye'nin bu sürece katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirttiği dile getirildi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın telefon görüşmesinde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Türkiye'nin Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasında katkı sunmaya hazır olduğunu ilettiği kaydedildi.
Söz konusu telefon görüşmesi şu cümleler ile duyuruldu:
Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmek için verilen çabalar ve bu bağlamda Rusya ile ABD başkanlarının Alaska'daki görüşmesi ele alındı.
Bakan Fidan'ın Alaska'da başlatılan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı bir barışa yol açacağını umduğunu ve Türkiye'nin bu sürece katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirttiği dile getirildi.