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Gözler 3. tur müzakerelerde: Rus heyeti İstanbul'a ulaştı
Gözler 3. tur müzakerelerde: Rus heyeti İstanbul'a ulaştı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'yla müzakerelerin 3. turuna katılacak olan Rus heyetinin uçağı İstanbul'a indi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T15:50+0300
2025-07-23T15:50+0300
2025-07-23T16:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
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Bu akşam Çırağan Sarayı'nda yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 3. turunda Moskova'yı temsil edecek olan Rus heyeti üyeleri İstanbul'a vardı.Heyet üyelerini taşıyan uçak kısa süre önce İstanbul'a iniş yaptı.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya, İstanbul'daki müzakerelere Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'den oluşan ekiple katılıyor.Medinskiy: Kiev, liderlerin görüşmesi konusunda mutabakat sağlamak istiyorRus heyet başkanı Vladimir Medinskiy, İstanbul'a indikten sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna heyetinin bugünkü müzakerelerde iki ülke liderlerinin bir araya gelmesi konusunda mutabakata varma niyetinde olduğunu duyduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusya-ve-ukrayna-heyetleri-3-tur-muzakereler-icin-istanbulda-yeniden-bulusuyor-1098077465.html
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Gözler 3. tur müzakerelerde: Rus heyeti İstanbul'a ulaştı
15:50 23.07.2025 (güncellendi: 16:24 23.07.2025)
Ukrayna'yla müzakerelerin 3. turuna katılacak olan Rus heyetinin uçağı İstanbul'a indi.
Bu akşam Çırağan Sarayı'nda yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 3. turunda Moskova'yı temsil edecek olan Rus heyeti üyeleri İstanbul'a vardı.
Heyet üyelerini taşıyan uçak kısa süre önce İstanbul'a iniş yaptı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya, İstanbul'daki müzakerelere Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'den oluşan ekiple katılıyor.
Medinskiy: Kiev, liderlerin görüşmesi konusunda mutabakat sağlamak istiyor
Rus heyet başkanı Vladimir Medinskiy, İstanbul'a indikten sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna heyetinin bugünkü müzakerelerde iki ülke liderlerinin bir araya gelmesi konusunda mutabakata varma niyetinde olduğunu duyduğunu söyledi.