https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rus-heyeti-istanbula-ulasti-1098090882.html

Gözler 3. tur müzakerelerde: Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

Gözler 3. tur müzakerelerde: Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

Sputnik Türkiye

Ukrayna'yla müzakerelerin 3. turuna katılacak olan Rus heyetinin uçağı İstanbul'a indi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T15:50+0300

2025-07-23T15:50+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

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Bu akşam Çırağan Sarayı'nda yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 3. turunda Moskova'yı temsil edecek olan Rus heyeti üyeleri İstanbul'a vardı.Heyet üyelerini taşıyan uçak kısa süre önce İstanbul'a iniş yaptı.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya, İstanbul'daki müzakerelere Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'den oluşan ekiple katılıyor.Medinskiy: Kiev, liderlerin görüşmesi konusunda mutabakat sağlamak istiyorRus heyet başkanı Vladimir Medinskiy, İstanbul'a indikten sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna heyetinin bugünkü müzakerelerde iki ülke liderlerinin bir araya gelmesi konusunda mutabakata varma niyetinde olduğunu duyduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusya-ve-ukrayna-heyetleri-3-tur-muzakereler-icin-istanbulda-yeniden-bulusuyor-1098077465.html

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