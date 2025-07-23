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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rus-heyeti-istanbula-ulasti-1098090882.html
Gözler 3. tur müzakerelerde: Rus heyeti İstanbul'a ulaştı
Gözler 3. tur müzakerelerde: Rus heyeti İstanbul'a ulaştı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'yla müzakerelerin 3. turuna katılacak olan Rus heyetinin uçağı İstanbul'a indi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-23T16:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
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Bu akşam Çırağan Sarayı'nda yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 3. turunda Moskova'yı temsil edecek olan Rus heyeti üyeleri İstanbul'a vardı.Heyet üyelerini taşıyan uçak kısa süre önce İstanbul'a iniş yaptı.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya, İstanbul'daki müzakerelere Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'den oluşan ekiple katılıyor.Medinskiy: Kiev, liderlerin görüşmesi konusunda mutabakat sağlamak istiyorRus heyet başkanı Vladimir Medinskiy, İstanbul'a indikten sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna heyetinin bugünkü müzakerelerde iki ülke liderlerinin bir araya gelmesi konusunda mutabakata varma niyetinde olduğunu duyduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rusya-ve-ukrayna-heyetleri-3-tur-muzakereler-icin-istanbulda-yeniden-bulusuyor-1098077465.html
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Gözler 3. tur müzakerelerde: Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

15:50 23.07.2025 (güncellendi: 16:24 23.07.2025)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanRus heyeti
Rus heyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Ukrayna'yla müzakerelerin 3. turuna katılacak olan Rus heyetinin uçağı İstanbul'a indi.
Bu akşam Çırağan Sarayı'nda yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 3. turunda Moskova'yı temsil edecek olan Rus heyeti üyeleri İstanbul'a vardı.

Heyet üyelerini taşıyan uçak kısa süre önce İstanbul'a iniş yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya, İstanbul'daki müzakerelere Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'den oluşan ekiple katılıyor.

Medinskiy: Kiev, liderlerin görüşmesi konusunda mutabakat sağlamak istiyor

Rus heyet başkanı Vladimir Medinskiy, İstanbul'a indikten sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna heyetinin bugünkü müzakerelerde iki ülke liderlerinin bir araya gelmesi konusunda mutabakata varma niyetinde olduğunu duyduğunu söyledi.
çırağan rusya ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya ve Ukrayna heyetleri 3. tur müzakereler için İstanbul'da yeniden buluşuyor
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