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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleşiyor. 24.02.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. Beştepe'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştiriliyor.Görüşmede, Ukrayna krizi, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından Kabine toplantısına da başkanlık edecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/disisleri-bakani-hakan-fidan-rusya-disisleri-bakani-sergey-lavrov-ile-ortak-basin-toplantisi-1093926835.html
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recep tayyip erdoğan, beştepe, sergey lavrov
recep tayyip erdoğan, beştepe, sergey lavrov

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüştü

14:53 24.02.2025
© FotoğrafCumhurbaşkanı Erdoğan ve Lavrov
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© Fotoğraf
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. Beştepe'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
Görüşmede, Ukrayna krizi, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından Kabine toplantısına da başkanlık edecek.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
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