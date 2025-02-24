https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-disisleri-bakani-lavrov-gorustu-1093937782.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleşiyor. 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T14:53+0300
2025-02-24T14:53+0300
2025-02-24T14:53+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
beştepe
sergey lavrov
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. Beştepe'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştiriliyor.Görüşmede, Ukrayna krizi, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından Kabine toplantısına da başkanlık edecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/disisleri-bakani-hakan-fidan-rusya-disisleri-bakani-sergey-lavrov-ile-ortak-basin-toplantisi-1093926835.html
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recep tayyip erdoğan, beştepe, sergey lavrov
recep tayyip erdoğan, beştepe, sergey lavrov
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. Beştepe'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
Görüşmede, Ukrayna krizi, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından Kabine toplantısına da başkanlık edecek.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacak.