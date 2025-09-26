Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/trumpin-erdogana-yonelik-rus-petrolu-talebine-rusyadan-yanit-1099693093.html
Trump'ın Erdoğan'a yönelik 'Rus petrolü' talebine Rusya'dan yanıt
Trump'ın Erdoğan'a yönelik 'Rus petrolü' talebine Rusya'dan yanıt
Sputnik Türkiye
Trump'ın Erdoğan'ın Rusya'dan petrol ithalatına son vermesini istemesini değerlendiren Peskov, Türkiye'nin yararına olan ticari ürünleri almaktan... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T14:12+0300
2025-09-26T14:33+0300
dünya
türkiye
donald trump
rusya
recep tayyip erdoğan
abd
dmitriy peskov
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077077402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6db874cca97917b6a111ae2cd208fc58.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rus petrolü alımını durdurmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine yanıt verdi. Peskov, "Türkiye, bizimle hangi konularda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlet. Eğer herhangi bir ürünün ticareti Türk tarafının yararınaysa, Türkiye bunu yapmaya devam eder" dedi.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Türkiye'yle ticari ve ekonomik işbirliğine devam ettiğinin altını çizerek TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının tam kapasiteyle çalıştığını anımsattı.'NATO sorumsuzca davranıyor'Bazı NATO ülkelerinden diplomatların hiçbir kanıt sunmadan İttifak'ın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edildiğini öne sürerek, bunun tekrarlanması halinde Rus uçaklarını vuracakları tehdidinde bulunması da Peskov'a soruldu.Peskov, "Bunu konuşmak bile istemiyorum, bu çok sorumsuzca bir açıklama. Çok sorumsuzca, zira Rus savaş uçaklarının birisinin hava sahasını ihlal ettiğine ve sınırı geçtiğine dair suçlamalar asılsız. Bununla ilgili hiçbir ikna edici kanıt sunulmadı" yanıtını verdi.'Rusya Türkiye'yle ticari ve ekonomik işbirliğine devam ediyor'📍Peskov'un önemli açıklamaları:🔴Türkiye, bizimle hangi konularda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlet 🔴Eğer herhangi bir ürünün ticareti Türk tarafının yararınaysa, Türkiye bunu yapmaya devam eder🔴Rusya Türkiye'yle ticari ve ekonomik işbirliğine devam ediyor 🔴TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatları tam kapasiteyle çalışıyor🔴NATO'nun Rusya'ya yönelik sınır ihlali iddiaları hakkında konuşmak bile istemiyorum🔴Bu çok sorumsuzca, zira Rus savaş uçaklarının birisinin hava sahasını ihlal ettiğine ve sınırı geçtiğine dair suçlamalar asılsız 🔴Bununla ilgili hiçbir ikna edici kanıt sunulmadı🔴Ukrayna'nın müzakerelerdeki pozisyonu her geçen gün daha da kötüleşiyor🔴AB'nin yaptırım konusunda Macaristan'ı devre dışı bırakan önerisi hakkında: Bu, önemli konulardaki oylamalarda paradigma değişikliği anlamına geliyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/trump-erdogan-bircok-konuda-sonuc-verici-bir-toplanti-yaptik-1099677562.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077077402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b287d812b4a90c66ede485d5aa6e302.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, donald trump, rusya, recep tayyip erdoğan, abd, dmitriy peskov, kremlin
türkiye, donald trump, rusya, recep tayyip erdoğan, abd, dmitriy peskov, kremlin

Trump'ın Erdoğan'a yönelik 'Rus petrolü' talebine Rusya'dan yanıt

14:12 26.09.2025 (güncellendi: 14:33 26.09.2025)
© Sputnik / Виталий БелоусовKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
© Sputnik / Виталий Белоусов
Abone ol
Trump'ın Erdoğan'ın Rusya'dan petrol ithalatına son vermesini istemesini değerlendiren Peskov, Türkiye'nin yararına olan ticari ürünleri almaktan vazgeçmeyeceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rus petrolü alımını durdurmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine yanıt verdi.

Peskov, "Türkiye, bizimle hangi konularda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlet. Eğer herhangi bir ürünün ticareti Türk tarafının yararınaysa, Türkiye bunu yapmaya devam eder" dedi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Türkiye'yle ticari ve ekonomik işbirliğine devam ettiğinin altını çizerek TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının tam kapasiteyle çalıştığını anımsattı.

'NATO sorumsuzca davranıyor'

Bazı NATO ülkelerinden diplomatların hiçbir kanıt sunmadan İttifak'ın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edildiğini öne sürerek, bunun tekrarlanması halinde Rus uçaklarını vuracakları tehdidinde bulunması da Peskov'a soruldu.

Peskov, "Bunu konuşmak bile istemiyorum, bu çok sorumsuzca bir açıklama. Çok sorumsuzca, zira Rus savaş uçaklarının birisinin hava sahasını ihlal ettiğine ve sınırı geçtiğine dair suçlamalar asılsız. Bununla ilgili hiçbir ikna edici kanıt sunulmadı" yanıtını verdi.

'Rusya Türkiye'yle ticari ve ekonomik işbirliğine devam ediyor'

📍Peskov'un önemli açıklamaları:

🔴Türkiye, bizimle hangi konularda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlet

🔴Eğer herhangi bir ürünün ticareti Türk tarafının yararınaysa, Türkiye bunu yapmaya devam eder

🔴Rusya Türkiye'yle ticari ve ekonomik işbirliğine devam ediyor

🔴TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatları tam kapasiteyle çalışıyor

🔴NATO'nun Rusya'ya yönelik sınır ihlali iddiaları hakkında konuşmak bile istemiyorum

🔴Bu çok sorumsuzca, zira Rus savaş uçaklarının birisinin hava sahasını ihlal ettiğine ve sınırı geçtiğine dair suçlamalar asılsız

🔴Bununla ilgili hiçbir ikna edici kanıt sunulmadı

🔴Ukrayna'nın müzakerelerdeki pozisyonu her geçen gün daha da kötüleşiyor

🔴AB'nin yaptırım konusunda Macaristan'ı devre dışı bırakan önerisi hakkında: Bu, önemli konulardaki oylamalarda paradigma değişikliği anlamına geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
DÜNYA
Trump: Erdoğan ile birçok konuda sonuç verici bir toplantı yaptık
Dün, 23:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала