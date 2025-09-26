https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/trumpin-erdogana-yonelik-rus-petrolu-talebine-rusyadan-yanit-1099693093.html

Trump'ın Erdoğan'a yönelik 'Rus petrolü' talebine Rusya'dan yanıt

Trump'ın Erdoğan'ın Rusya'dan petrol ithalatına son vermesini istemesini değerlendiren Peskov, Türkiye'nin yararına olan ticari ürünleri almaktan... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rus petrolü alımını durdurmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine yanıt verdi. Peskov, "Türkiye, bizimle hangi konularda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlet. Eğer herhangi bir ürünün ticareti Türk tarafının yararınaysa, Türkiye bunu yapmaya devam eder" dedi.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Türkiye'yle ticari ve ekonomik işbirliğine devam ettiğinin altını çizerek TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının tam kapasiteyle çalıştığını anımsattı.'NATO sorumsuzca davranıyor'Bazı NATO ülkelerinden diplomatların hiçbir kanıt sunmadan İttifak'ın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edildiğini öne sürerek, bunun tekrarlanması halinde Rus uçaklarını vuracakları tehdidinde bulunması da Peskov'a soruldu.Peskov, "Bunu konuşmak bile istemiyorum, bu çok sorumsuzca bir açıklama. Çok sorumsuzca, zira Rus savaş uçaklarının birisinin hava sahasını ihlal ettiğine ve sınırı geçtiğine dair suçlamalar asılsız. Bununla ilgili hiçbir ikna edici kanıt sunulmadı" yanıtını verdi.'Rusya Türkiye'yle ticari ve ekonomik işbirliğine devam ediyor'📍Peskov'un önemli açıklamaları:🔴Türkiye, bizimle hangi konularda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlet 🔴Eğer herhangi bir ürünün ticareti Türk tarafının yararınaysa, Türkiye bunu yapmaya devam eder🔴Rusya Türkiye'yle ticari ve ekonomik işbirliğine devam ediyor 🔴TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatları tam kapasiteyle çalışıyor🔴NATO'nun Rusya'ya yönelik sınır ihlali iddiaları hakkında konuşmak bile istemiyorum🔴Bu çok sorumsuzca, zira Rus savaş uçaklarının birisinin hava sahasını ihlal ettiğine ve sınırı geçtiğine dair suçlamalar asılsız 🔴Bununla ilgili hiçbir ikna edici kanıt sunulmadı🔴Ukrayna'nın müzakerelerdeki pozisyonu her geçen gün daha da kötüleşiyor🔴AB'nin yaptırım konusunda Macaristan'ı devre dışı bırakan önerisi hakkında: Bu, önemli konulardaki oylamalarda paradigma değişikliği anlamına geliyor

