https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/turkiyenin-rusyadan-petrol-ithalatinda-rekor-hacme-ulasildi-1093193517.html

Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatında rekor hacme ulaşıldı

Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatında rekor hacme ulaşıldı

Sputnik Türkiye

2024 yılında Rusya'dan günde 323 bin varil petrol ithal eden Türkiye, bu alanda yeni bir rekora imza attı. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T10:49+0300

2025-01-30T10:49+0300

2025-01-30T10:49+0300

ekonomi

türkiye

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

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petrol üretimi

ithalat

ihracat

rus-türk ilişkileri

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Emtia piyasalarını izleyen Kpler'in verilerine göre 2024'te Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 artarak 323 bin varil/gün seviyesine çıktı. Böylece Türkiye, şimdiye dek en fazla Rus petrolü ithal ettiği yılı geride bıraktı.Haziran 2024'te 449 bin varil/gün hacmine ulaşılarak aylık sevkiyat bazında en yüksek gösterge elde edildi.Rekor Rus petrolü ithalatı, Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verileriyle de doğrulanıyor. EPDK'nın raporlarına göre Türkiye, 2022'nin tamamındaki 12 milyon tona karşılık Ocak-Ağustos 2024 döneminde Rusya'dan 12.235 milyon ton petrol alarak tüm zamanların ithalat rekorunu kırdı.EPDK henüz 2024 yılının tamamına ilişkin verileri yayınlamadı ancak Ocak-Kasım dönemine ait sonuçlara göre bu rakam şimdiden 15.4 milyon tona ulaştı.Uzmanlar, Rus petrolü sevkiyatındaki rekorun Türkiye'nin enerji merkezi olma ve yeniden satışlardan kar elde etme arzusunun bir sonucu olduğunu belirtiyor.

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türkiye, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), rusya, rus petrolü, petrol, petrol üretimi, ithalat, ihracat, rus-türk ilişkileri, rus-türk işbirliği