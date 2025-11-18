https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/turkiye-rusya-iliskisi-ikili-ticaret-ilk-dokuz-ayda-36-milyar-dolari-asti-1101094616.html
Türkiye-Rusya ilişkisi: İkili ticaret ilk dokuz ayda 36 milyar doları aştı
Türkiye-Rusya ilişkisi: İkili ticaret ilk dokuz ayda 36 milyar doları aştı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde Türkiye- Rusya ilişkileri hakkında bakanlık tarafından bilgilendirme yapıldı. Komisyon üyesi vekillere... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T16:14+0300
2025-11-18T16:14+0300
2025-11-18T16:14+0300
türki̇ye
türkiye
valentina matviyenko
rusya
rusya federasyonu
dışişleri bakanlığı
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
hakan fidan
sergey lavrov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098981742_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_271ce45f4512d70481f7c4756ff6039e.jpg
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Dışişleri Bakanlığı tarafından komisyon üyesi milletvekillerine raporda Türkiye-Rusya ilişkileri hakkında da bilgi verildi.Rusya Federasyonu’yla ikili ve bölgesel ilişkilerin jeopolitik zorluklara rağmen karşılıklı yarar anlayışı ve iki ülke arasındaki düzenli siyasi diyalog çerçevesinde 2025 yılında geliştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.‘Diplomatik temaslar’2025 yılından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin arasında iki görüşme gerçekleştirildiği vurgulanan raporda, bu görüşmelerin 1 Eylül’de Çin’de düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısı kapsamında ve Erdoğan’ın 26-27 Mayıs tarihinde Moskova ziyaretinde gerçekleştirildiği belirtildi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un iki defa Türkiye'ye geldiği, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’nu ise bir defa Türkiye'ye geldiği belirtildi.‘Ekonomik ilişkiler’Türkiye ile Rusya arasında ekonomik ilişkilerin geliştiğine dikkat çekilen raporda, iki ülke arasında 2025 yılının ilk dokuz ayında 36 milyar doların üzerinde gerçekleştiği ifade edildi. 2025 yılında Rusya'dan ilk dokuz ayda 5,5 milyondan fazla turistin geldiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/turkiye-rusya-disisleri-komisyon-baskanlari-bulustu-parlamenter-diplomasi-ele-alindi-1097779782.html
türki̇ye
rusya
rusya federasyonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098981742_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_74cb6b03f3c7742f9bf6e000b4e9f639.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
türkiye, valentina matviyenko, rusya, rusya federasyonu, dışişleri bakanlığı, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, hakan fidan, sergey lavrov
türkiye, valentina matviyenko, rusya, rusya federasyonu, dışişleri bakanlığı, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, hakan fidan, sergey lavrov
Türkiye-Rusya ilişkisi: İkili ticaret ilk dokuz ayda 36 milyar doları aştı
Özel
Dışişleri Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde Türkiye- Rusya ilişkileri hakkında bakanlık tarafından bilgilendirme yapıldı. Komisyon üyesi vekillere dağıtılan raporda iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve turist sayılarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Dışişleri Bakanlığı tarafından komisyon üyesi milletvekillerine raporda Türkiye-Rusya ilişkileri hakkında da bilgi verildi.
Rusya Federasyonu’yla ikili ve bölgesel ilişkilerin jeopolitik zorluklara rağmen karşılıklı yarar anlayışı ve iki ülke arasındaki düzenli siyasi diyalog çerçevesinde 2025 yılında geliştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.
2025 yılından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin arasında iki görüşme gerçekleştirildiği vurgulanan raporda, bu görüşmelerin 1 Eylül’de Çin’de düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısı kapsamında ve Erdoğan’ın 26-27 Mayıs tarihinde Moskova ziyaretinde gerçekleştirildiği belirtildi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un iki defa Türkiye'ye geldiği, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’nu ise bir defa Türkiye'ye geldiği belirtildi.
Türkiye ile Rusya arasında ekonomik ilişkilerin geliştiğine dikkat çekilen raporda, iki ülke arasında 2025 yılının ilk dokuz ayında 36 milyar doların üzerinde gerçekleştiği ifade edildi. 2025 yılında Rusya'dan ilk dokuz ayda 5,5 milyondan fazla turistin geldiği belirtildi.