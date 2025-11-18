https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/turkiye-rusya-iliskisi-ikili-ticaret-ilk-dokuz-ayda-36-milyar-dolari-asti-1101094616.html

Türkiye-Rusya ilişkisi: İkili ticaret ilk dokuz ayda 36 milyar doları aştı

Dışişleri Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde Türkiye- Rusya ilişkileri hakkında bakanlık tarafından bilgilendirme yapıldı. Komisyon üyesi vekillere... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Dışişleri Bakanlığı tarafından komisyon üyesi milletvekillerine raporda Türkiye-Rusya ilişkileri hakkında da bilgi verildi.Rusya Federasyonu’yla ikili ve bölgesel ilişkilerin jeopolitik zorluklara rağmen karşılıklı yarar anlayışı ve iki ülke arasındaki düzenli siyasi diyalog çerçevesinde 2025 yılında geliştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.‘Diplomatik temaslar’2025 yılından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin arasında iki görüşme gerçekleştirildiği vurgulanan raporda, bu görüşmelerin 1 Eylül’de Çin’de düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısı kapsamında ve Erdoğan’ın 26-27 Mayıs tarihinde Moskova ziyaretinde gerçekleştirildiği belirtildi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un iki defa Türkiye'ye geldiği, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’nu ise bir defa Türkiye'ye geldiği belirtildi.‘Ekonomik ilişkiler’Türkiye ile Rusya arasında ekonomik ilişkilerin geliştiğine dikkat çekilen raporda, iki ülke arasında 2025 yılının ilk dokuz ayında 36 milyar doların üzerinde gerçekleştiği ifade edildi. 2025 yılında Rusya'dan ilk dokuz ayda 5,5 milyondan fazla turistin geldiği belirtildi.

