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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rus-bankasi-tl-transfer-hizmeti-sunmaya-basladi-1093077298.html
Rus bankası, TL transfer hizmeti sunmaya başladı
Rus bankası, TL transfer hizmeti sunmaya başladı
Sputnik Türkiye
Rus bankası VTB'nin uygulamaya koyduğu TL transfer hizmeti sayesinde Rusya'da yaşayanlar Türkiye'deki tüm bankalara TL cinsinden gönderim yapabilecek. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Rus bankacılık sektörünün önemli aktörlerinden VTB, Türk-Rus ticaretindeki artışı ve çok sayıda Rus vatandaşının Türkiye'de ikamet etmesini dikkate alarak Türk bankalarına TL transferini kolaylaştıracak bir adım attı.VTB'nin yeni hizmetiyle birlikte müşteriler, TL hesabı açarak Türkiye'deki tüm bankalara para transferi gerçekleştirebilecek.Transferlerin 1-5 gün içinde karşı hesaba yansıyacağını belirten VTB, yaptırımlar nedeniyle Rusya'yla işlemlere mesafeli yaklaşan bazı Türk bankaları bulunduğuna dikkat çekerek söz konusu transferlerin bir kısmının başarısız olabileceği uyarısında bulundu.Bankadan yapılan açıklamada, TL transferlerinde gönderilen tutarın yüzde 0.75'i (en az 40 dolar) oranında komisyon, yüzde 1 oranında banka muhabir ücreti ve yüzde 0.15 oranında döviz kontrol ücreti kesileceği de bildirildi.Türk banka ve şirketleri ABD'nin kıskacındaSon dönemde Türk banka ve işletmeleri, yaptırım altındaki Rus bankalarıyla işbirliğine devam ettikleri gerekçesiyle başta ABD olmak üzere Batı'dan çok yoğun bir baskı ve yaptırım tehdidi görüyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk basınına verdiği bir röportajda Batılı ülkeler tarafından uygulanan ticari yaptırım ve kısıtlamaların arttığını ve bu durumdan Türk iş dünyasının olumsuz etkilendiğini ifade etmişti. ABD ve Avrupa Birliği'nin Türk iş dünyasına kabus yaşatmaya devam ettiğini vurgulayarak Yerhov, "Batı tarafından uygulanan olumsuz baskının arttığını görsek de, ticaret devam ediyor. Amerikan yaptırımları, ikili ticaretimizi mümkün olan her şekilde zorlaştırarak çalışıyor. Banka transferleri büyük ölçüde bloke olmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa Birliği’nin maliye bakanlıklarının temsilcileri, zarara uğrayan Türk iş dünyasına 'kabus' yaşatmaya devam ediyor" şeklinde değerlendirme yapmıştı.Türk-Rus projeleri hedefteRusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Sputnik’e açıklamasında, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin, tedariki kısıtlama ve lojistiği ihlal etme girişimlerine rağmen planlandığı gibi ilerlediğini kaydetmişti.“Karşılıklı ödeme sistemi tehdit altında” diyen Lihaçev, “Şirketlerimiz ve bankalarımız arasına giren Amerikalılar paramıza el koyuyor. Ayrıca başka ufak tefek şeyler de oluyor. Ama it ürür kervan yürür” ifadelerini kullanmıştı.
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aleksey yerhov, abd, batı, vtb, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), banka, banka hesabı, bankacılık, bankacılık sektörü, rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri, rus-türk işbirliği, aleksey lihaçev
aleksey yerhov, abd, batı, vtb, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), banka, banka hesabı, bankacılık, bankacılık sektörü, rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri, rus-türk işbirliği, aleksey lihaçev

Rus bankası, TL transfer hizmeti sunmaya başladı

09:35 27.01.2025 (güncellendi: 09:39 27.01.2025)
© AABankacılık sektörü, para sayma
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA
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Rus bankası VTB'nin uygulamaya koyduğu TL transfer hizmeti sayesinde Rusya'da yaşayanlar Türkiye'deki tüm bankalara TL cinsinden gönderim yapabilecek.
Rus bankacılık sektörünün önemli aktörlerinden VTB, Türk-Rus ticaretindeki artışı ve çok sayıda Rus vatandaşının Türkiye'de ikamet etmesini dikkate alarak Türk bankalarına TL transferini kolaylaştıracak bir adım attı.

VTB'nin yeni hizmetiyle birlikte müşteriler, TL hesabı açarak Türkiye'deki tüm bankalara para transferi gerçekleştirebilecek.

Transferlerin 1-5 gün içinde karşı hesaba yansıyacağını belirten VTB, yaptırımlar nedeniyle Rusya'yla işlemlere mesafeli yaklaşan bazı Türk bankaları bulunduğuna dikkat çekerek söz konusu transferlerin bir kısmının başarısız olabileceği uyarısında bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada, TL transferlerinde gönderilen tutarın yüzde 0.75'i (en az 40 dolar) oranında komisyon, yüzde 1 oranında banka muhabir ücreti ve yüzde 0.15 oranında döviz kontrol ücreti kesileceği de bildirildi.

Türk banka ve şirketleri ABD'nin kıskacında

Son dönemde Türk banka ve işletmeleri, yaptırım altındaki Rus bankalarıyla işbirliğine devam ettikleri gerekçesiyle başta ABD olmak üzere Batı'dan çok yoğun bir baskı ve yaptırım tehdidi görüyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk basınına verdiği bir röportajda Batılı ülkeler tarafından uygulanan ticari yaptırım ve kısıtlamaların arttığını ve bu durumdan Türk iş dünyasının olumsuz etkilendiğini ifade etmişti.

ABD ve Avrupa Birliği'nin Türk iş dünyasına kabus yaşatmaya devam ettiğini vurgulayarak Yerhov, "Batı tarafından uygulanan olumsuz baskının arttığını görsek de, ticaret devam ediyor. Amerikan yaptırımları, ikili ticaretimizi mümkün olan her şekilde zorlaştırarak çalışıyor. Banka transferleri büyük ölçüde bloke olmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa Birliği’nin maliye bakanlıklarının temsilcileri, zarara uğrayan Türk iş dünyasına 'kabus' yaşatmaya devam ediyor" şeklinde değerlendirme yapmıştı.

Türk-Rus projeleri hedefte

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Sputnik’e açıklamasında, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin, tedariki kısıtlama ve lojistiği ihlal etme girişimlerine rağmen planlandığı gibi ilerlediğini kaydetmişti.
Karşılıklı ödeme sistemi tehdit altında” diyen Lihaçev, “Şirketlerimiz ve bankalarımız arasına giren Amerikalılar paramıza el koyuyor. Ayrıca başka ufak tefek şeyler de oluyor. Ama it ürür kervan yürür” ifadelerini kullanmıştı.
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