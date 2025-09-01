Putin ve Erdoğan Çin'de görüştü: 'Ukrayna'da çözüme yönelik önemli katkıları için Türk dostlarımıza minnettarız'
10:44 01.09.2025 (güncellendi: 11:40 01.09.2025)
© Sputnik / POOL/
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Tianjin kentindeki ŞİÖ Zirvesi kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede başta Ukrayna krizi olmak üzere bölge ve dünyadaki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi güvenilir, zaman içinde kendini kanıtlamış bir ortak olarak görüyoruz” dedi.
Türkiye'nin Ukrayna'da çözüm konusunda özel bir rol oynamaya devam edeceğinden emin olduğunu belirten Putin, "Ukrayna krizinin çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik çabalara sağladıkları önemli katkılardan dolayı Türk dostlarımıza minnettarız. Bu yılın Mayıs ayından bu yana, İstanbul platformunda üç tur doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresi gerçekleştirildi ve bu müzakereler, insani alanda bir dizi pratik sorunun çözümünde ilerleme kaydedilmesini mümkün kıldı" ifadelerini kullandı.
Putin, Erdoğan'la görüşmesinin odağında Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Transkafkasya gibi iki ülkeyi ilgilendiren konuların yer alacağını belirterek tüm bu alanlardaki Rus-Türk işbirliğinin köklü, somut, faydalı ve güvene dayalı olduğunun altını çizdi.
Türkiye'nin Ukrayna'da çözüm konusunda özel bir rol oynamaya devam edeceğinden emin olduğunu belirten Putin, "Ukrayna krizinin çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik çabalara sağladıkları önemli katkılardan dolayı Türk dostlarımıza minnettarız. Bu yılın Mayıs ayından bu yana, İstanbul platformunda üç tur doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresi gerçekleştirildi ve bu müzakereler, insani alanda bir dizi pratik sorunun çözümünde ilerleme kaydedilmesini mümkün kıldı" ifadelerini kullandı.
Putin, Erdoğan'la görüşmesinin odağında Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Transkafkasya gibi iki ülkeyi ilgilendiren konuların yer alacağını belirterek tüm bu alanlardaki Rus-Türk işbirliğinin köklü, somut, faydalı ve güvene dayalı olduğunun altını çizdi.
Putin: Turizmde yeni tarihi rekor kırıldı
Putin, Türkiye'yi ziyaret eden yabancılar arasında Rusların ilk sırada yer aldığını söyledi.
Rus lider, "2024 yılında Türkiye'ye giden yabancı turistler arasında Rusların yine ilk sırada yer alması dikkat çekici. Sanırım yeni tarihi rekor kırıldı. Türkiye'yi (2024'te) 6.7 milyon Rusya vatandaşı ziyaret etti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 6.3 daha yüksek. Elbette bu, her şeyden önce sizin sayenizde Sayın Cumhurbaşkanı, çünkü vatandaşlarımızın Türkiye'de kendilerini evlerinde hissetmeleri, güvende hissetmeleri ve etraflarında olumlu bir atmosfer oluşması için gerekli koşulları yaratıyorsunuz" diye konuştu.
Rus lider, "2024 yılında Türkiye'ye giden yabancı turistler arasında Rusların yine ilk sırada yer alması dikkat çekici. Sanırım yeni tarihi rekor kırıldı. Türkiye'yi (2024'te) 6.7 milyon Rusya vatandaşı ziyaret etti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 6.3 daha yüksek. Elbette bu, her şeyden önce sizin sayenizde Sayın Cumhurbaşkanı, çünkü vatandaşlarımızın Türkiye'de kendilerini evlerinde hissetmeleri, güvende hissetmeleri ve etraflarında olumlu bir atmosfer oluşması için gerekli koşulları yaratıyorsunuz" diye konuştu.
Rus-Türk ticaret hacmi ilk 6 ayda yüzde 3 arttı
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaretin gelişim temposundan memnun olduğunu kaydeden Putin, ikili ticaret hacminin 2025'in ilk yarısında yüzde 3 arttığını belirtti.
Devlet Başkanı, "Türkiye'yi hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası arenada güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ortak olarak görüyoruz. Ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliği dinamiklerinden memnunuz. Geçen yıl ticaret hacmi yüzde 6.6 artarken, bu yılın ilk yarısında neredeyse yüzde 3 arttı" ifadelerini kullandı.
Devlet Başkanı, "Türkiye'yi hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası arenada güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ortak olarak görüyoruz. Ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliği dinamiklerinden memnunuz. Geçen yıl ticaret hacmi yüzde 6.6 artarken, bu yılın ilk yarısında neredeyse yüzde 3 arttı" ifadelerini kullandı.
Erdoğan: Yakında sizi ülkemize bekliyoruz
Erdoğan Putin'e, "En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz" diyerek güvene dayalı samimi bir ilişkilere sahip olduklarını vurguladı.
İletişim Başkanlığı: Türkiye, Ukrayna'da çözüm için gayretlerini sürdürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde ilerlemeye devam ettiğini, ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi başlıklarda geçmişten gelen işbirliği ruhunun sürdüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Kafkaslar'da kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya’nın müşterek menfaatine olacağını ifade etti.
Görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği muhafaza edilmek suretiyle kalkındırılmasına ilişkin görüş teatisinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde ilerlemeye devam ettiğini, ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi başlıklarda geçmişten gelen işbirliği ruhunun sürdüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Kafkaslar'da kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya’nın müşterek menfaatine olacağını ifade etti.
Görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği muhafaza edilmek suretiyle kalkındırılmasına ilişkin görüş teatisinde bulunuldu.