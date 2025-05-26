https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/rus-lider-putin-disisleri-bakani-fidan-ile-gorustu-1096534649.html
Rus lider Putin, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Kremlin'de kabul etti
Rus lider Putin, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Kremlin'de kabul etti
Sputnik Türkiye
Moskova ziyaretini gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştiriyor. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T19:44+0300
2025-05-26T19:44+0300
2025-05-26T20:11+0300
dünya
vladimir putin
rusya
türkiye cumhuriyeti
hakan fidan
moskova
türkiye dışişleri bakanlığı
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin'de kabul edildi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Putin, Rusya'ya ziyarette bulunan Fidan'ı kabul etti.Toplantıya Rusya tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılıyor.Yerel saatle 19.30'da (TSİ ile aynı) başlayan görüşme devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/rusya-disisleri-lavrov-ve-fidan-moskovada-gorusecek-1096366391.html
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vladimir putin, rusya, türkiye cumhuriyeti, hakan fidan, moskova, türkiye dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
vladimir putin, rusya, türkiye cumhuriyeti, hakan fidan, moskova, türkiye dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
Rus lider Putin, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Kremlin'de kabul etti
19:44 26.05.2025 (güncellendi: 20:11 26.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Moskova ziyaretini gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştiriyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin'de kabul edildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Putin, Rusya'ya ziyarette bulunan Fidan'ı kabul etti.
Toplantıya Rusya tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılıyor.
Yerel saatle 19.30'da (TSİ ile aynı) başlayan görüşme devam ediyor.