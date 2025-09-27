Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Rus gazından vazgeçerse Rusya bu karara saygı duyacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/disisleri-bakani-lavrov-turkiye-rus-gazindan-vazgecerse-rusya-bu-karara-saygi-duyacak-1099721137.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. oturumunun yüksek düzeyli hafta kapanışında düzenlediği basın toplantısında... 27.09.2025, Sputnik Türkiye
20:44 27.09.2025 (güncellendi: 20:45 27.09.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. oturumunun yüksek düzeyli hafta kapanışında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Rus gazından vazgeçmesi halinde bu karara saygı duyacaklarını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin ABD’nin talebi doğrultusunda Rusya’dan gaz ve petrol ithalatını durdurup durdurmayacağıyla ilgili bir soruyu yanıtladı.
Lavrov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Spekülasyon yapmak istemem ama Türkiye ve diğer tüm ortaklarımızla ilgili her zaman söylediğimi yinelemek isterim: Türkiye Cumhuriyeti’nin tutumuna saygı duyuyoruz ve Türkiye’nin kendisine ve halkına saygı duyduğundan hiç şüphemiz yok.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan petrol alımını durduracağına inandığını ifade etmişti. Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme Perşembe günü Washington'da gerçekleşmişti.
'Polonya’da düştüğü iddia edilen İHA’ların menzili, Rusya ile Polonya arasındaki mesafeden daha kısa'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Polonya topraklarında bulunduğu öne sürülen insansız hava araçlarının menzilinin, bu bölgenin Rusya sınırına olan uzaklığından daha kısa olduğunu belirtti.
Lavrov, “Polonya topraklarında olduğu iddia edilen o insansız hava araçları, eğer bizim düşündüğümüz türdenlerse, uçuş menzilleri Rusya Federasyonu sınırından Polonya sınırına olan mesafeden daha kısadır” dedi.
Düzenlenen basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov," Rusya, hiçbir zaman sivil hedeflere saldırmadı ve İHA veya füzelerini Avrupa Birliği ya da NATO üyesi ülkelere yönlendirmedi" dedi.
'Batılı gazetecilerin Buça’daki olayların detaylarını araştırmamasına şaşırdım'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Buça’da yaşanan olaylarla ilgili Batılı gazetecilerin detaylı bir araştırma yapmamış olmasına şaşırdığını ifade etti.
Lavrov basın toplantısında şu cümleleri kaydetti:
Geçen yıl da, tıpkı bugün olduğu gibi, durum çıkmaza girmişti. O zaman da gazetecilik merakınıza seslenmiştim. Size gerçekten ilginç gelmiyor mu? Orada cesetleri gösterilen o insanlar kimdi, adları neydi, kim olduklarını biliyor musunuz? Bildiğim kadarıyla hiçbiriniz o olayla ilgili bir gazetecilik araştırması yapmadınız. Oysa çok daha önemsiz olaylar için bile hemen araştırma başlatılır.