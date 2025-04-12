Rus Dışişleri'nden Lavrov ile Türk mevkidaşı Fidan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama

Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Transkafkasya ve Karadeniz bölgesindeki durum da dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündemin kilit konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Ülkelerimiz arasındaki siyasi diyalog, ticaret, ekonomi ve enerji işbirliği gibi güncel konular üzerinde saatler süren bir mutabakat sağlandı. Yaklaşan Rus-Türk temaslarının takvimi ele alındı.