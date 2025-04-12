https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/rus-disislerinden-lavrov-ile-turk-mevkidasi-fidan-arasindaki-gorusmeye-iliskin-aciklama-1095347661.html
Rus Dışişleri'nden Lavrov ile Türk mevkidaşı Fidan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama
Rus Dışişleri'nden Lavrov ile Türk mevkidaşı Fidan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan arasındaki görüşmede Transkafkasya ve... 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T16:21+0300
2025-04-12T16:21+0300
2025-04-12T16:21+0300
poli̇ti̇ka
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
rusya
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türkiye dışişleri bakanlığı
hakan fidan
antalya diplomasi forumu
türk-rus ilişkileri
karadeniz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Karadeniz ve Transkafkasya'daki durumun ve gelecek ikili temasların programınının ele alındığı dile getirildi.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/lavrov-rusya-ve-abd-arasindaki-iliskilerde-her-zaman-ilerleme-potansiyeli-vardir-1095345738.html
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, antalya diplomasi forumu, türk-rus ilişkileri, karadeniz, kafkasya
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, antalya diplomasi forumu, türk-rus ilişkileri, karadeniz, kafkasya
Rus Dışişleri'nden Lavrov ile Türk mevkidaşı Fidan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan arasındaki görüşmede Transkafkasya ve Karadeniz'deki durumun ele alındığı dile getirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Karadeniz ve Transkafkasya'daki durumun ve gelecek ikili temasların programınının ele alındığı dile getirildi.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Transkafkasya ve Karadeniz bölgesindeki durum da dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündemin kilit konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Ülkelerimiz arasındaki siyasi diyalog, ticaret, ekonomi ve enerji işbirliği gibi güncel konular üzerinde saatler süren bir mutabakat sağlandı. Yaklaşan Rus-Türk temaslarının takvimi ele alındı.