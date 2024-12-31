https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yilsonu-kimler-geldi-kimler-gecti-2024-yilinda-hayatini-kaybeden-unluler-1090613746.html

Kimler geldi, kimler geçti: 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

Kimler geldi, kimler geçti: 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

Sputnik Türkiye

2024 yılında sanat, spor, bilim ve akademi dünyasından art arda çok kayıp yaşandı. Kalp krizi şarkıcı Metin Arolat ve Vural Çelik'i erken yaşta yaşamdan... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T14:02+0300

2024-12-31T14:02+0300

2024-12-31T14:03+0300

2024'te neler oldu?

vefat

kalp krizi

2024

kenan işık

metin arolat

vural çelik

güneri cıvaoğlu

istanbul

alev alatlı

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2024 yılında hem Türkiye hem de dünyada birçok yıldız isim hayata veda etti. Şüphesiz en acı vedalar ani ve zamansız olanlardı. Kalp krizleri genç isimler Metin Arolat ve Vural Çelik'i hayattan erken kopardı. Senelerdir komada olan Kenan Işık bu yıl direnişini sonlandırdı. Genç basketbolcu İlkan Karaman ise trafik terörü kurbanı oldu. Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ da 110 yaşında hayatını kaybetti.Genç ölümlerden bir diğeri de İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümü oldu. Ünlü şarkıcı Buenos Aires'te bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Gelmiş geçmiş en yakışıklı aktörler arasında yer alan Fransız aktör Alain Delon 88 yaşında öldü.4 Ocak 2024: Ünlü tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu ve şarkıcı Ayla Algan, İstanbul'da beyin kanaması sonucunda 86 yaşında hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Algan, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladığı kariyerini birçok tiyatro oyunu ve sinema filmiyle sürdürdü. Yunus Emre’nin şiirlerini Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde okuyarak Yunus Emre’yi dünyada tanıtan Algan, çok sayıda oyuncunun da sektör içerisinde eğitimlerini gerçekleştiren isimdi. 4 Ocak 2024: Türkiye'de 1980'lerde yayınlanan Sarı Gül dizisiyle tanınan ve 1980'ler deli dizilerle dünya çapında ünlenen David Soul, 81 yaşında hayata veda etti. David Soul'un dikkate değer dizileri arasında Sarı Gül ile Starsky ve Hutch dizileri bulunuyor. 7 Ocak 2024: Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinde olan Yüksel Uzel de sevdiklerine veda eden isimlerden biri oldu. Uzun süredir kanser tedavisi gören Uzel, yaşamını sürdürdüğü Güney Afrika'da hayatını kaybetmişti. Yüksel Uzel'in albümleri arasında, "Bir Seni, Bir Gülü Öptüm", "Yıllar Yorgun Ben Yorgun", "Al Aşkını Ver Gönlümü" yer alıyor. 7 Ocak 2024: Efsane Alman futbolcu Franz Beckenbauer, tüm hayatını futbola adamış dünya çapında bir sporcuydu. Dünyanın en iyi savunma oyuncusu olarak gösterilen Beckenbauer, sahalardan ayrıldıktan sonra başarılarına teknik direktör olarak devam etmiş, kendisine 'İmparator' lakabı verilmişti. Futbolculuk kariyerine Bayern Münih'te başlayan İmparator, 79 yaşında hayata veda etti. 9 Ocak 2024: Türkiye'yi 1952 yılında ABD'de ilk kez düzenlenen Miss Universe'de temsil eden Gelengül Tayfuroğlu da ocak ayında yaşamını kaybeden isimler arasında yer aldı. Dünyanın 30 ülkesinden gelen güzellerle birlikte yarışan Tayfuroğlu, yarışma sonrasında ise kendi hayatına dönmüş ve o pırıltılı ışıklardan uzaklaşmıştı. 21 Ocak 2024: Türk televizyon ekranlarının en çok izlenen dizisi olan Kurtlar Vadisi'nde rol alan ve Cerrahpaşalı Hüseyin olarak tanınan oyuncu Ergin Duru ise da geçirdiği kalp krizi sonrasında tedavi olduğu hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 31 Ocak 2024: Ünlü yazar Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti. 'İstanbul aşığı' olarak tanınan ünlü yazar, "İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" gibi bir çok kitaba imza attı. Haldun Taner Öykü Ödülü ve Yunus Nadi Roman Ödülü gibi bir çok ödülün de sahibi olan Levi, öğretici kimliğiyle de unutulmayacak isimler arasına girdi. 2 Şubat 2024: Fikir ve sanat hayatının önemli isimlerinden yazar, akademisyen ve sosyolog Alev Alatlı ise 81 yaşında aramızdan ayrılan başka bir değerli isim. Yurt dışında eğitim gören ve 1974 yılında Türkiye'ye dönem Alatlı, Filistin davasını duyurmak üzere yaptığı çalışmalar, 1986'da Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırıldı. 2006 yılında Rusya'da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü'nü alan Alatlı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün de sahibi olan isimdi. 2 Şubat 2024: 'Rocky' filminde Sylvester Stallone'nin karşısında boksör Apollo Creed'i canlandırarak dünya çapında ün kazanan Carl Weathers 76 yaşında hayata veda etti. Weathers ayrıca 1987 yapımı “Predator” filminde Arnold Schwarzenegger'in karşısında bir CIA görevlisini canlandırmıştı. 11 Şubat 2024: Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan yazar, senarist ve yönetmen Firuzan, 91 yaşında hayatını kaybetti. İlk hikâye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı, ilk romanı Kırkyedi'liler ile de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü kazanan Firuzan'ın Parasız Yatılı eseri sinemaya da uyarlandı. Firuzan aralarında Ah Güzel İstanbul, Benim Sinemalarım olmak üzere bir çok filmin de senaristliğini yapmıştı. 11 Şubat 2024: Türk siyasetçi ve yazar Yılmaz Karakoyunlu 87 yaşında yaşamını yitirdi. Karakoyunlu 1995 ve 1999 seçimlerinde ANAP İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. Salkım Hanım'ın Taneleri romanı başta olmak üzere çok sayıda esere imza attı. 17 Şubat 2024: Ünlü oyuncu Sevda Ferdağ 81 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. Ferdağ bir çok Türk filminin yanı sıra çok sayıda televizyon dizisinde de rol almıştı. 26 Şubat 2024: Yeşilçam'ın yakışıklı aktörlerinden biri olan Tolga Savacı, yaşamını sürdürdüğü ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi. 6 Mart 2024: Seksenler dizisinde 'Zafer' karakteriyle tanınan oyuncu Efe Deprem, 41 yaşında geçirdiği motosiklet kazası sonrasında yaşamını yitirdi. 9 Mart 2024: Türk sinema ve dizi oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu 250'den fazla filmde rol almıştı. 19 Mart 2024: Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Ersen Martin de geçirdiği rahatsızlık sonucunda 44 yaşında hayatını kaybetti. Martin, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere bir çok Türk takımında oynadı.21 Mart 2024: Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan ve 'gamzeli güzel' olarak tanınan Bahar Öztan, 61 yaşında hayatını kaybetti. Öztan, uzun yıllardır kanserle mücadele eden Öztan üç kez yendiği kansere son seferinde yenildi. 27 Mart 2024: Devrim otomobilinin tasarımcısı yüksek mimar mühendis Gündüz Sait Güngen, 99 yaşında hayatını kaybetti. Güngen, uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) çalışan, TCDD İnşaat Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 2 Nisan 2024: Türk sinemasının duayen isimlerinden olan ve 'Bay Sinema' olarak tanınan Türker İnanoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti. Kurduğu film şirketiyle bir dönem Türkiye'de çok sayıda filme yapımcı olarak imza atan İnanoğlu, yönetmenliğiyle de ön plana çıkmıştı. 10 Nisan 2024: Dünya çapında takip edilen sansasyonel çifte cinayet davasıyla dünya gündemine taşınan O.J. Simpson, 76 yaşında hayata veda etti. ABD'de en ünlü Amerikan futbolu oyuncularından biri olan Simpson, eski eşi Nicole Brown Simpson ve Ron Goldman'ı bıçaklayarak öldürmek suçlamasıyla yargılanmış, 1995 yılında televizyondan canlı yayınlanan dava gündemi meşgul etmişti. Simpson, çifte cinayet davasından beraat etti ancak 2008 yılında daha hafif bir suçtan 33 yıl ceza aldı. Simpson'un mahkemede 'cinayet işlenirken giyildiği belirlenen eldivenleri' giydiği görüntüler akıllara kazındı. 24 Nisan 2024: Türk futbolunun ve siyasetinin renkli isimlerinden olan iş insanı Mehmet Ali Yılmaz 75 yaşında hayatını kaybetti. Trabzonspor eski başkanı olan Yılmaz, Trabzon milletvekilliği ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerini de sürdürmüştü. 14 Mayıs 2024: Tiyatro ve sinema dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Ayten Gökçer, 84 yaşında aramızdan ayrıldı. Gökçer, 1965 yılında Taçsız Kral filmiyle sinemaya giriş yapmıştı. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde Hürmüz rolü ile başrolde oynayan Gökçer, 1999 yılında Yılan Hikayesi isimli dizi ile televizyon dünyasına da giriş yapmıştı. Gökçer, bir çok ödülün de sahibiydi. 16 Mayıs 2024: Türk televizyon dünyasında 'Evet-Hayır' yarışmasıyla tanınan ve sevilen sunucu Erkan Yolaç, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Yolaç, 1985 yılından itibaren sunduğu programla Türk seyircisinin en sevdiği isimler arasına girmişti. 29 Mayıs 2024: Türk sinema ve tiyatrosunun önemli isimlerinden olan Ahmet Uğurlu, Tabutta Rövaşata filmiyle adını unutulmaz karakterler arasına yazdırmıştı. 72 yaşında yaşamını yitiren Uğurlu, kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. 1 Haziran 2024: Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in eşi iş insanı Özer Çiller, 86 yaşında hayatını kaybetti. 4 Haziran 2024: Türk dizilerinde rol alan Fatma Karanfil de 72 yaşında hayatını kaybetti. 72 yaşındaki Karanfil, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 25 Mayıs'ta entübe edilmişti. Usta oyuncu 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile tanınırlığını artırmıştı.11 Haziran 2024: Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan ünlü isim Murat Soydan 83 yaşında aramızdan ayrıldı. 'Yeşilçam'ın yakışıklısı' olarak tanınan Soydan, birçok filmde başrol oyuncusuydu. 18 Haziran 2024: Federico Fellini, Sidney Lumet ve Bernardo Bertolucci gibi yönetmenlerle çalışan Fransız aktris Anouk Aimee, 92 yaşında hayata veda etti. Oscar adayı aktris belki de en çok Jean-Louis Trintignant'la birlikte rol aldığı Claude Lelouch'un 1966 yapımı sevilen romantik filmi Bir Adam ve Bir Kadın'daki rolüyle tanınıyordu. 20 Haziran 2024: Kanadalı aktör Donald Sutherland, savaş komedisi "MASH", yürek burkan aile draması "Ordinary People", komplo gerilim filmi "JFK" ve distopik "Açlık Oyunları" gibi filmlerde rol alarak 70'li yıllardan bu yana beyaz perdede önemli yapımlarda rol aldı. Ünlü aktör Kiefer Sutherland babası ünlü oyuncu, 89 yaşında hayatını kaybetti. 13 Temmuz 2024: Dünyada ve Türkiye'de "Beverly Hills, 90210" adlı gençlik dizisiyle tanınan Shannen Doherty, kısa hayatının büyük bir bölümünde kanserle savaştı. Brenda Walsh karakterine hayat veren Doherty, 53 yaşında hayata veda etti. 28 Temmuz: Çok sayıda yabancı oyuncuya sesiyle Türkiye'de hayat veren dublaj sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir 59 yaşında hayatını kaybetti.29 Temmuz 2024: Hayranları Kenan Işık'ın son durumunu merak ederken üzücü haber geldi. 10 yıldır komada bulunan ünlü sanatçı Işık, 76 yaşında bugün hayatını kaybetti. 21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık, sauna sonrasında dengesini kaybederek kafasını yere çarpmıştı. bunun sonucunda Işık beyin kanaması geçirerek 10 sene boyunca komada kaldı.31 Temmuz 2024: Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında vefat etti. Fazıl Say acı haberi "En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağolsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun" ifadeleriyle paylaştı. Erkal'ın sosyal medya hesabında yapılan veda mesajında şu ifadelere yer verildi Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın!17 Ağustos 2024 : ‘Hababam Sınıfı’ filminde ‘Bacaksız’ lakaplı öğrenci rolüyle tanınan efsane oyuncu Tuncay Akça, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.17 Ağustos 2024: Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, kaldırıldığı hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Çoğu komedi olmak üzere 127 filmde rol alan Akbaş, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30'a yakın tiyatro oyununda ve birçok dizide oynadı.18 Ağustos 2024: Gelmiş geçmiş en yakışıklı aktörler arasında yer alan Fransız aktör Alain Delon, ister sert adamları ister şefkatli aşıkları oynasın, 1960'lar ve 70'lerde dünya sinemasının en çekici yıldızlarından biri oldu. Leopar, Samuray, Akrep gibi filmlerin unutulmaz aktörü Delon, 2018 yılında oyunculuğu bırakmıştı. Delon bir açıklamasında "İnanılmaz bir şansım vardı. Hayatım boyunca mutluydum, en iyilerle film çektim. İstediğim şeyi, istediğim kişiyle, istediğim zaman yaptım" demişti. 1 Eylül 2024: Ahu Tuğba ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti. Bir süredir Astım tedavisi gören ünlü yıldız 69 yaşında vefat etti. 4 Eylül 2024: Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, hayatını kaybetti. Kolivar, 2022 yılında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” dediği için tutuklanmış sonrasında tahliye edilmişti. Kolivar'ın mahkeme süreci ise devam ediyordu. 8 Eylül 2024 : Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, kaldırımdayken alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş; kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti.9 Eylül 2024 : Star Wars serisinde Darth Vader karakterine sesiyle hayat veren James Earl Jones, yıllar boyunca hem sesiyle hem oyunculuğuyla sinema dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Kekemelikle mücadele eden ancak bu durumu aşarak başarılı bir kariyer inşa eden aktör, 'Star Wars’tan büyük kazanç elde etmediğini' ancak yaptığı işten memnun olduğunu ifade etmişti. Jones, 93 yaşında hayata veda etti. 21 Eylül 2024: Metin Arolat sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sanatçı eğlence mekanında şarkı söylediği esnada fenalaşarak yere yığıldı. Hızla kalp masajı yapılsa da usta sanatçı hayata geri döndürülemedi.27 Eylül 2024: Harry Potter'daki Hogwarts profesörü Minerva McGonagall rolüyle küçüklerin gönlünde taht kuran Maggie Smith, 90 yaşında hayata veda etti. Shakespeare'den Anton Çehov'a kadar bir çok ünlü yazarın edebi eserlerinden uyarlanmış tiyatro oyununda rol alan Maggie Smith, son yıllarda Downton Abbey dizisi ile hem dünyada hem de Türkiye'de büyük beğeni topladı.28 Eylül 2024: ABD'li şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson, Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki evinde 88 yaşında hayatını kaybetti. Dünya ve Türkiye'de Barbra Streisand ile birlikte oynadığı 'Bir Yıldız Doğuyor' filmi ile hafızalara kazınan oyuncu, Maymunlar Gezegeni, Cennetin Kapısı gibi yapımlarda rol aldı. 1 Ekim 2024: Türk basınının önde gelen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Yemek yemek üzerine bir restorana giden Güneri Cıvaoğlu, burada dengesini kaybederek düşmüştü. Düşme sırasında başını çarpan Cıvaoğlu fenalaştı. Hızla Fulya'daki Acıbadem Hastanesi'ne götürülen Cıvaoğlu yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Cıvaoğlu yoğun bakımdaki tedavisi süresinde öldü.7 Ekim 2024 : Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde 94 yaşında hayatını kaybetti. Recai Kutan'ın ölüm haberi Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.10 Ekim 2024: ABD Başkanı John Kennedy'nin kardeşi Robert E. Kennedy'nin eşi ve ABD'nin 2025 yılında göreve gelecek müstakbel ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy'nin annesi Ethel Kennedy'nin 96 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Siyasi başarı ve trajedilerle dolu bir ailenin son üyelerinden biri olan Ethel Kennedy, 2014 yılında Başkanlık Özgürlük Ödülü almıştı. 16 Ekim 2024 : İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Liam Payne, Buenos Aires'te bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Payne 2010'ların ünlü müzik gruplarından One Direction ile ünlenmişti. Otel odasında yaşanan trajedi, Payne'in son saatlerinin bir kaos içinde geçtiğini gösteren rahatsız edici ayrıntılarla dolu. Olay sonrası yayılan fotoğraflarda, kırılmış bir televizyon ekranı ve odanın dağınık durumu dikkat çekti. 17 Ekim 2024: Avrupa Yakası dizisi ile tanınan oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Vural Çelik'in evinde 19.00'da ölü olarak bulunduğunu doğruladı. Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Kubilay karakteri ile tanınan Vural Çelik İstanbul Üsküdar'da yaşadığı evinde ölü bulunmuştu. Ölüm nedeni yapılan inceleme sonucunda kalp krizi olarak açıklandı.18 Ekim 2024 : Uluslararası ilişkiler alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Fuat Keyman, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Prof. Dr. Fuat Keyman, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında Türkiye’nin en saygın akademisyenlerinden biri olarak tanınıyordu.3 Kasım 2024: ABD siyahi müzik tarihine damgasını vurmuş ünlü organizatör, orkestra şefi, besteci, aranjör, müzisyen ve yapımcı Quincy Jones hayatını kaybetti. 27 Grammy Ödülü alan ünlü sanatçı, Büyük Buhran sırasında Chicago'daki en büyük Siyah gettosunda doğdu. Sanatçı, Billie Holiday, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin ve Frank Sinatra gibi ünlülerle çalıştı. Michael Jackson ile birlikte çıkardığı "Thriller", dünya çapında 100 milyondan fazla kopya satarak tüm zamanların en büyük albümü oldu. 17 Kasım 2024: Türkiye’nin önemli bilim insanlarından sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında yaşamını yitirdi. 1914'de Bursa'da dünyaya gelen Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu olan Çığ, Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine çalışmalar yaptı. Arkeoloji ve tarih alanında önemli katkılar sunan Muazzez İlmiye Çığ arkeolog, dilbilimci ve yazardı.8 Aralık 2024: Ünlü yönetmen Şerif Gören, hayatını kaybetti. 1944 yılında Yunanistan'ın İskeçe kentinde dünyaya gelen Gören'in çoğunlukla dram türündeki filmleri çeşitli festivallerde ödül aldı. Usta yönetmenin Türk sinemasına kazandırdığı önemli filmleri arasında 'Yol', ‘Kurbağalar’, ‘Yılanların Gücü’, ‘Sen Türkülerini Söyle’, ‘Almanya Acı Vatan’, ‘Endişe’, ‘Deprem’, ‘Katırcılar’, ‘Amerikalı’, ‘Derman’, ‘Gelincik’, ‘On Kadın’, ‘Nehir’, ‘Tomruk’, ‘Firar’ ve ‘Herhangi Bir Kadın’ gibi çok sayıda film yer alıyor.15 Aralık 2024: Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı uzun süre hastanede tedavi görmüş, zaman zaman durumu ağırlaşmıştı. Yoğun bakımdaki mücadelesine devam edemeyen şarkıcı 62 yaşında öldü.21 Aralık 2024: Yılın son günlerinde tüm Türkiye'yi yasa boğan bir genç ölüm haberi de Erzurum'dan geldi. Milli sporcu Emre Yazgan Palandöken'de meydana gelen çığ altında kaldı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan hastanede hayatını kaybetti.27 Aralık 2024: Otomotiv sektörünün efsane isimleri arasında yer alan Suzuki Motor'un Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Osamu Suzuki hayatını kaybetti. 94 yaşındaki iş insanı işteki başarılarının yanı sıra cimriliğiyle de ün salmıştı. Asıl ismi Osamu Matsuda olan iş insanı eşinin soyadı olan 'Suzuki'yi almıştı.30 Aralık 2024: Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın 100 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Carter, en uzun ömürlü ABD başkanı olarak biliniyordu.

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