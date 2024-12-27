https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/otomobil-dunyasinin-duayen-ismi-osamu-suzuki-hayatini-kaybetti-cimri-patron-olarak-taniniyordu-1092111774.html

Otomobil dünyasının duayen ismi Osamu Suzuki, hayatını kaybetti: 'Cimri patron' olarak tanınıyordu

Otomobil dünyasının duayen ismi Osamu Suzuki, hayatını kaybetti: 'Cimri patron' olarak tanınıyordu

Sputnik Türkiye

Dünya otomotiv sektörünün efsane isimlerinden olan Osamu Suzuki 94 yaşında hayatını kaybetti. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T18:12+0300

2024-12-27T18:12+0300

2024-12-27T18:12+0300

dünya

suzuki

japonya

osamu suzuki

yaşamını yitirdi

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Otomotiv sektörünün efsane isimleri arasında yer alan Suzuki Motor'un Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Osamu Suzuki hayatını kaybetti. 94 yaşındaki iş insanı işteki başarılarının yanı sıra cimriliğiyle de ün salmıştı. Asıl ismi Osamu Matsuda olan iş insanı eşinin soyadı olan 'Suzuki'yi almıştı. Ticari zekasıyla bir çok krizi atlatan iş insanı çalışkanlığıyla tanınırken, işi ne zaman bırakacağına yönelik sorulara ise verdiği 'Sonsuza kadar çalışmak istiyorum, ölene kadar işin başındayım” yanıtlarını veriyordu. Şirketten yapılan açıklamada iş insanının 25 Aralık 2024 tarihinde lenfoma nedeniyle öldüğü belirtildi.Mini otomobilleri ve motosikletleriyle tanınan Suzuki Motor'un küresel genişlemesini sağlayan iş insanı Osamu Suzuki 94 yaşında öldü. Farklı ticari zekası ve kendine özgü tasarruf anlayışıyla tanınan Suzuki, Japonya’da başlayan kariyer yolculuğunu global bir başarı hikayesine dönüştürmüş, özellikle Hindistan otomotiv sektöründe devrim niteliğinde değişimlere öncülük etmişti. 30 Ocak 1930'da doğan Osamu'nun banka memuru olarak başlayan kariyeri Suzuki Motor'un kurucusu Michio Suzuki'nin torunu Shoko Suzuki ile evlenince değişti. Ailenin erkek varisi olmadığından iç güveysi olarak aileye katıldı ve soyadını Suzuki olarak değiştirdi. Osamu, şirketi yöneten dördüncü evlatlık oğlu oldu.Küresel çapta büyüdüOsamu Suzuki, Japonya’nın dar sokaklarına ve ihtiyaçlarına uygun, düşük yakıt tüketimli, kolay tamir edilebilen küçük araçlarla otomotiv dünyasına adım attı. Ancak asıl büyük çıkışını Hindistan’da gerçekleştirdi. 1 milyar nüfusa sahip ülkede düşük maliyetli üretim stratejileri sayesinde liderliği ele geçiren Suzuki, Hindistan otomotiv sektörünü bambaşka bir seviyeye taşıdı. Suzuki’nin araçları, Japonya’dan Avrupa ve Amerika’ya kadar geniş bir pazarda kendine yer bulurken, motosikletleriyle de küresel çapta ün kazandı.Cimri patron olarak tanınıyorSuzuki'nun cimriliği ise efsane haline geldiği de biliniyor. İş seyahatlerinde sürekli ekonomi sınıfını tercih eden Suzuki, şirket yöneticilerinin de aynı sınıfta uçmasını zorunlu tuttu. Rakiplerinin özel uçak kullandığı dönemde Honda tarafından hediye edilen uçağı reddetmesiyle dikkat çeken Suzuki, fabrikalarında klima maliyetini düşürmek için tavanları alçak inşa ettiriyordu. Lavabolarda küçük musluklar kullanımı gibi tasarruf odaklı detaylarla da tanınan Suzuki, iş disiplinine olan bağlılığıyla örnek bir lider olarak anıldı.

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