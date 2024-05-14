https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/usta-oyuncu-ayten-gokcer-hayatini-kaybetti-1083775807.html

Usta oyuncu Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biri olan Ayten Gökçer, 84 yaşında hayata veda etti. Uzun yıllar boyunca sahne ve perde önünde başarılı... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T08:19+0300

2024-05-14T08:19+0300

2024-05-14T08:31+0300

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Ayten Gökçer, sanat dünyasına katkıları ve unutulmaz rolleri, Türk sinema ve tiyatro tarihinde önemli bir yer tutuyordu.Usta oyuncu 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek. Gökçer için devlet töreni yapılmayacak.Rol aldığı filmler ve dizilerRol aldığı tiyatro oyunları ÖdülleriAyten Gökçer kimdir?Türk tiyatro ve sinemasının unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer, sanat dünyasında iz bırakan bir oyuncu olarak tanınıyor. Gökçer, 84 yaşında aramızdan ayrıldı.Ayten Gökçer, uzun yıllar boyunca Türk tiyatro ve sinemasının önemli yapımlarında yer aldı. Kendine özgü oyunculuk tarzı ve etkileyici sahne performanslarıyla izleyicilerin kalbinde taht kuran Gökçer, birçok unutulmaz karaktere hayat verdi.26 Ocak 1940 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Asıl adı Ayten Kaçmaz'dır. Çocukluğu Ankara'da geçti. Babasının lokantası vardı. Bir abisi ve Yıldız adında bir ablası vardır. 2 yaşındayken anne babası boşanmış. Annesi başkasıyla evlenince, babası da yeniden ilk karısı ile tekrar evlenmiş ve Ayten ile kardeşleri orada büyümüş.1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başladı. 5 yıl sonra da Muhsin Ertuğrul'un tavsiyesi ile Ankara Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu Bölümü'nde görev aldı. 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosuna katıldı.1965 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve Ajda Pekkan, Erol Taş, Gönül Yazar ile beraber Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve Gol Kralı Metin Oktay'la başrolü paylaştığı Taçsız Kral filmiyle sinemaya başladı. Ama sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde Hürmüz rolü ile başrolde oynadı.1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. Oyuncu arkadaşları Güven Hokna ve Melek Baykal'la çok sık beraber oluyor.Ayten Gökçer, 1962 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile tanıştı 1964 yılında evlendi. Aslı Gökçer (Oba) adında kızı vardır.Eşi tiyatrocu Cüneyt Gökçer 23 Aralık 2009 tarihinde vefat etti..

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/beyin-kanamasi-gecirmisti-kizilcik-serbetinin-aposu-settar-tanriogen-ilk-kez-goruntulendi-1083775078.html

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