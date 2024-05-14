Usta oyuncu Ayten Gökçer hayatını kaybetti
08:19 14.05.2024 (güncellendi: 08:31 14.05.2024)
© İHAAyten Gökçer
© İHA
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Türk tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biri olan Ayten Gökçer, 84 yaşında hayata veda etti. Uzun yıllar boyunca sahne ve perde önünde başarılı performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ayten Gökçer'in ölümü, Türk tiyatro ve sineması için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.
Ayten Gökçer, sanat dünyasına katkıları ve unutulmaz rolleri, Türk sinema ve tiyatro tarihinde önemli bir yer tutuyordu.
Usta oyuncu 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek. Gökçer için devlet töreni yapılmayacak.
Rol aldığı filmler ve diziler
1965 - Taçsız Kral
1967 - 501 Numaralı Hücre
1967 - İçli Kız Funda
1972 - Damdaki Kemancı
1973 - Anneler Günü
1980 - IV. Murat
1981 - Bağdat Hatun
1988 - Önce Canan
1991 - Elif Ana
1999 - Yılan Hikayesi (dizi)
2003 - Patron Kim (dizi)
2005 - Çat Kapı (dizi)
2008 - Hoşçakal Güzin
Rol aldığı tiyatro oyunları
Yılın kadını:Peter stone
Yedi kocalı hürmüz
Kim korkar hain kurttan
Gecikenler: Nazım kurşunlu
Hastalık hastası
Bağdat hatun
Cadı kazanı
Kaktüs çiçeği
Öp beni kate
Klinik bir vaka
Hortlaklar
Bu gece başka gece
Aşk acısı
Bernarda alba’nın evi
Polyanna
Su kızı
Mavi kuş
Oyuncakçı dede
Finten
Mança’lı don kişot
Benim adil hanımefendi
Onikinci gece
Woyzeck
Lisistrata
Lense ile lana
Don huan
Tufan
Ödülleri
1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü
1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü
1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü
1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü
1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü
1997 Türk İş Kadınları Derneği En İyi Sanatçı ödülü
Ayten Gökçer kimdir?
Türk tiyatro ve sinemasının unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer, sanat dünyasında iz bırakan bir oyuncu olarak tanınıyor. Gökçer, 84 yaşında aramızdan ayrıldı.
Ayten Gökçer, uzun yıllar boyunca Türk tiyatro ve sinemasının önemli yapımlarında yer aldı. Kendine özgü oyunculuk tarzı ve etkileyici sahne performanslarıyla izleyicilerin kalbinde taht kuran Gökçer, birçok unutulmaz karaktere hayat verdi.
26 Ocak 1940 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Asıl adı Ayten Kaçmaz'dır. Çocukluğu Ankara'da geçti. Babasının lokantası vardı. Bir abisi ve Yıldız adında bir ablası vardır. 2 yaşındayken anne babası boşanmış. Annesi başkasıyla evlenince, babası da yeniden ilk karısı ile tekrar evlenmiş ve Ayten ile kardeşleri orada büyümüş.
1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başladı. 5 yıl sonra da Muhsin Ertuğrul'un tavsiyesi ile Ankara Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu Bölümü'nde görev aldı. 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosuna katıldı.
1965 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve Ajda Pekkan, Erol Taş, Gönül Yazar ile beraber Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve Gol Kralı Metin Oktay'la başrolü paylaştığı Taçsız Kral filmiyle sinemaya başladı. Ama sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde Hürmüz rolü ile başrolde oynadı.
1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. Oyuncu arkadaşları Güven Hokna ve Melek Baykal'la çok sık beraber oluyor.
Ayten Gökçer, 1962 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile tanıştı 1964 yılında evlendi. Aslı Gökçer (Oba) adında kızı vardır.
Eşi tiyatrocu Cüneyt Gökçer 23 Aralık 2009 tarihinde vefat etti..
1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başladı. 5 yıl sonra da Muhsin Ertuğrul'un tavsiyesi ile Ankara Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu Bölümü'nde görev aldı. 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosuna katıldı.
1965 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve Ajda Pekkan, Erol Taş, Gönül Yazar ile beraber Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve Gol Kralı Metin Oktay'la başrolü paylaştığı Taçsız Kral filmiyle sinemaya başladı. Ama sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde Hürmüz rolü ile başrolde oynadı.
1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. Oyuncu arkadaşları Güven Hokna ve Melek Baykal'la çok sık beraber oluyor.
Ayten Gökçer, 1962 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile tanıştı 1964 yılında evlendi. Aslı Gökçer (Oba) adında kızı vardır.
Eşi tiyatrocu Cüneyt Gökçer 23 Aralık 2009 tarihinde vefat etti..