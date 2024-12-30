https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/eski-abd-baskani-jimmy-carter-hayatini-kaybetti--1092159078.html
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın 100 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Carter, en uzun ömürlü ABD başkanı olarak biliniyordu. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T00:24+0300
2024-12-30T00:24+0300
2024-12-30T00:35+0300
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ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter 100 yaşında yaşamını yitirdi. Jimmy Carter'ın hayır kurumu Carter Center ölüm haberini doğruladı.1977'den 1981'e kadar ABD lideri olarak görev yapan Carter, Nobel Barış Ödülü sahibi ve en uzun ömürlü ABD başkanıydı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/rusya-disisleri-bakanliginin-sevilen-fotografcisi-pesov-hayatini-kaybetti-1092153797.html
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jimmy carter, jimmy carter kimdir, jimmy carter kaç yaşında öldü,
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti
00:24 30.12.2024 (güncellendi: 00:35 30.12.2024)
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın 100 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Carter, en uzun ömürlü ABD başkanı olarak biliniyordu.
ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter 100 yaşında yaşamını yitirdi. Jimmy Carter'ın hayır kurumu Carter Center ölüm haberini doğruladı.
1977'den 1981'e kadar ABD lideri olarak görev yapan Carter, Nobel Barış Ödülü sahibi ve en uzun ömürlü ABD başkanıydı.