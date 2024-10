Eski One Direction üyesi şarkıcı Liam Payne feci şekilde ölü bulunmuştu: Kaos içindeki otel odası görüntülendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/eski-one-direction-uyesi-sarkici-liam-payne-feci-sekilde-olu-bulunmustu-kaos-icindeki-otel-odasi-1089325429.html

One Direction'ın eski yıldızı Liam Payne, Çarşamba günü Buenos Aires'te kaldığı otelin üçüncü katından düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetti... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

Olay, Palermo semtindeki Casa Sur otelinin Deluxe Süiti'nde meydana geldi. Otel odasında yaşanan trajedi, Payne'in son saatlerinin bir kaos içinde geçtiğini gösteren rahatsız edici ayrıntılarla dolu. Olay sonrası yayılan fotoğraflarda, kırılmış bir televizyon ekranı ve odanın dağınık durumu dikkat çekti.Rahatsız edici buluntularSüitte yapılan incelemelerde, masanın üzerindeki eşyalar daha da rahatsız edici bir tablo çizdi. Masada bir sabun kabı, kibritler, mum kalıntıları, alüminyum folyo ve uyuşturucu olduğuna inanılan bir madde bulundu. Ayrıca, bir çakmak ve yanmış bir soda kutusu kapağı da tespit edildi, bu da odada yaşanan düzensizlik ve umutsuzluğun izlerini ortaya koydu.Küvette yanık i̇zleriSüitin küvetinde de benzer şekilde kaotik izler bulundu. Yanık izleri, mum kalıntıları ve alüminyum folyo parçaları, odada yaşanan telaşlı atmosferi gözler önüne serdi. Bu detaylar, Payne'in otelde geçirdiği son anların huzursuz bir şekilde sonlandığını gösteriyor.Olayın son anları ve acil müdahaleLiam Payne, otelin üçüncü katından düşmesinin ardından olay yerine gelen polis ve SAME (Acil Tıbbi Bakım Sistemi) ekipleri tarafından olay yerinde ölü olarak bulundu. 911'e yapılan acil çağrı, "uyuşturucu veya alkol etkisi altında saldırgan davranışlar sergileyen bir adam" ihbarı üzerine yapıldı ve bu durum, acil müdahaleyi tetikledi.Payne’in ölümünün detayları henüz tam olarak netleşmese de, otel odasında bulunan bulgular ve yaşanan kaos, olayın trajik doğasını daha da dramatik hale getiriyor.Liam Payne, dünya çapında üne kavuşan İngiliz müzisyen ve şarkıcıdır. Özellikle, 2010 yılında İngiltere’nin popüler yetenek yarışması X Factor'de keşfedilen ve One Direction grubunun bir üyesi olarak müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalayan Payne, solo kariyerinde de önemli başarılara imza attı. Peki, Liam Payne’in kişisel hayatı hakkında merak edilenler neler? Çocuğu var mı ve sevgilisi kim? İşte detaylar...Liam Payne kimdir?1993 doğumlu olan Liam Payne, İngiltere'nin Wolverhampton şehrinde dünyaya geldi. Genç yaşta müzikle ilgilenmeye başlayan Payne, X Factor yarışmasına iki kez katıldı. İlk olarak solo bir sanatçı olarak boy gösteren Payne, yarışmanın jürileri tarafından One Direction grubuna dahil edilerek büyük bir müzik kariyerine adım attı. One Direction, tüm dünyada milyonlarca albüm satışı yaparak müzik endüstrisinde bir fenomen haline geldi. 2016 yılında grubun dağılmasının ardından, Payne solo müzik kariyerine devam etti ve birkaç başarılı single yayınladı.Liam Payne'in çocuğu var mı?Evet, Liam Payne'in bir çocuğu var. Payne, eski sevgilisi Cheryl Cole ile olan ilişkisinden Bear Grey Payne adında bir oğul sahibi. Bear, 2017 yılında dünyaya geldi. Çift, ilişkilerini uzun süre göz önünde tutmadan yaşamayı tercih etti, ancak 2018 yılında ayrıldıklarını duyurdular. Payne, babalık rolünü sık sık röportajlarında vurguluyor ve oğluyla olan ilişkisini ön planda tutuyor.Liam Payne'in sevgilisi kim?Liam Payne’in özel hayatı sıkça merak konusu oluyor. 2020 yılında, Maya Henry ile olan ilişkisi gündeme geldi. Çift, bir süre ayrıldıktan sonra yeniden bir araya geldi ve 2021 yılında nişanlandıklarını duyurdu. Ancak bu nişan kısa sürdü ve 2022 yılında yollarını tamamen ayırdılar. Son zamanlarda Payne’in adı başka bir ilişki ile anılmadı, ancak Maya Henry ile ilişkisi uzun süre basının ilgisini çekti.Liam Payne'in kariyerindeki dönüm noktalarıLiam Payne, solo kariyerine 2017 yılında çıkardığı "Strip That Down" adlı single ile hızlı bir giriş yaptı. Bu şarkı, dünya çapında büyük bir başarı elde etti ve Payne’i solo kariyerinde önemli bir yere taşıdı.

