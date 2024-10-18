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Bakan Yerlikaya'dan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Bir annenin şikayeti ile 2023 Mayıs'ta soruşturma başlatıldı'
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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in ölüm nedeni açıklandı
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in ölüm nedeni açıklandı
Sputnik Türkiye
Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Kubilay karakteri ile tanınan Vural Çelik İstanbul Üsküdar'da yaşadığı evinde ölü bulunmuştu. Ölüm nedeni yapılan... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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Dizi oyuncusu 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlendi.Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile ün kazanan, 'Bir Demet Tiyatro' ile başladığı oyunculuk kariyerinde 'Seksenler', 'G.O.R.A' ve 'Organize İşler' gibi pek çok yapımda rol alan Vural Çelik, 17 Ekim Perşembe günü evinde hayatını kaybetmişti. 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölüm nedeni yapılan inceleme sonucunda kalp krizi olarak tespit edildi.Vural Çelik'in cenazesi nerede düzenlenecek?Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yapımcı Birol Güven "Sevgili Vural Çelik'in cenazesini yarın (19 Ekim) öğle namazında Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırmak istiyoruz ancak işlemler tamamlanmadığı için henüz netleştiremedik. Belli olur olmaz sizinle paylaşacağım. Ama bugüne yetişmeyeceği kesin" dedi.
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vural çelik ölüm nedeni, vural çelik dizileri, vural çelik cenaze, vural çelik kaç yaşında

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in ölüm nedeni açıklandı

21:48 18.10.2024 (güncellendi: 22:14 18.10.2024)
© FotoğrafVural Çelik
Vural Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© Fotoğraf
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Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Kubilay karakteri ile tanınan Vural Çelik İstanbul Üsküdar'da yaşadığı evinde ölü bulunmuştu. Ölüm nedeni yapılan inceleme sonucunda kalp krizi olarak açıklandı.
Dizi oyuncusu 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlendi.
Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile ün kazanan, 'Bir Demet Tiyatro' ile başladığı oyunculuk kariyerinde 'Seksenler', 'G.O.R.A' ve 'Organize İşler' gibi pek çok yapımda rol alan Vural Çelik, 17 Ekim Perşembe günü evinde hayatını kaybetmişti. 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölüm nedeni yapılan inceleme sonucunda kalp krizi olarak tespit edildi.

Vural Çelik'in cenazesi nerede düzenlenecek?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yapımcı Birol Güven "Sevgili Vural Çelik'in cenazesini yarın (19 Ekim) öğle namazında Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırmak istiyoruz ancak işlemler tamamlanmadığı için henüz netleştiremedik. Belli olur olmaz sizinle paylaşacağım. Ama bugüne yetişmeyeceği kesin" dedi.
Avrupa Yakası, dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
TÜRKİYE
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti
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