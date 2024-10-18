https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/avrupa-yakasinin-kubilayi-vural-celikin-olum-nedeni-aciklandi-1089410969.html
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in ölüm nedeni açıklandı
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in ölüm nedeni açıklandı
Sputnik Türkiye
Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Kubilay karakteri ile tanınan Vural Çelik İstanbul Üsküdar'da yaşadığı evinde ölü bulunmuştu. Ölüm nedeni yapılan... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T21:48+0300
2024-10-18T21:48+0300
2024-10-18T22:14+0300
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vural çelik
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Dizi oyuncusu 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlendi.Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile ün kazanan, 'Bir Demet Tiyatro' ile başladığı oyunculuk kariyerinde 'Seksenler', 'G.O.R.A' ve 'Organize İşler' gibi pek çok yapımda rol alan Vural Çelik, 17 Ekim Perşembe günü evinde hayatını kaybetmişti. 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölüm nedeni yapılan inceleme sonucunda kalp krizi olarak tespit edildi.Vural Çelik'in cenazesi nerede düzenlenecek?Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yapımcı Birol Güven "Sevgili Vural Çelik'in cenazesini yarın (19 Ekim) öğle namazında Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırmak istiyoruz ancak işlemler tamamlanmadığı için henüz netleştiremedik. Belli olur olmaz sizinle paylaşacağım. Ama bugüne yetişmeyeceği kesin" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/avrupa-yakasinin-kubilayi-vural-celik-hayatini-kaybetti-1089357905.html
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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in ölüm nedeni açıklandı
21:48 18.10.2024 (güncellendi: 22:14 18.10.2024)
Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Kubilay karakteri ile tanınan Vural Çelik İstanbul Üsküdar'da yaşadığı evinde ölü bulunmuştu. Ölüm nedeni yapılan inceleme sonucunda kalp krizi olarak açıklandı.
Dizi oyuncusu 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlendi.
Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile ün kazanan, 'Bir Demet Tiyatro' ile başladığı oyunculuk kariyerinde 'Seksenler', 'G.O.R.A' ve 'Organize İşler' gibi pek çok yapımda rol alan Vural Çelik, 17 Ekim Perşembe günü evinde hayatını kaybetmişti. 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölüm nedeni yapılan inceleme sonucunda kalp krizi olarak tespit edildi.
Vural Çelik'in cenazesi nerede düzenlenecek?
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yapımcı Birol Güven "Sevgili Vural Çelik'in cenazesini yarın (19 Ekim) öğle namazında Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırmak istiyoruz ancak işlemler tamamlanmadığı için henüz netleştiremedik. Belli olur olmaz sizinle paylaşacağım. Ama bugüne yetişmeyeceği kesin" dedi.